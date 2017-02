LastNightinSweden: So lästert das Netz über Trumps Rätsel-Aussage

Washington - Mit seiner Aussage zu nicht näher definierten Vorfällen in Schweden hat Donald Trump für Kopfschütteln gesorgt. Die Netzgemeinde reagiert umgehend.

"Seht, was in Deutschland passiert, seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Schweden, wer hätte das gedacht? Schweden - sie haben ganz viele reingelassen, nun haben sie Probleme, wie sie es nie für möglich gehalten hätten." Donald Trump - diesen Rückschluss lässt allein seine Wortwahl zu - hatte sich bei einer Kundgebung in Florida mal wieder in Rage geredet. Nur die Wahrheit, die er selbst so gerne den Medien abspricht, blieb dabei - mal wieder - auf der Strecke. Denn während der US-Präsident von einem Vorfall in Schweden sprach und seine Thesen in der Migrationspolitik damit zu untermauern versuchte, passierte in Schweden genau: nichts.

Kritik aus der Politik und dem Netz

Wie bereits bei dem erfundenen „Bowling-Green-Massaker“ oder dem angeblichen Anschlag in Atlanta sorgen Trump und sein Berater-Stab mit rätselhaften, nachweisbar falschen Aussagen weiter für Irritationen. Mittlerweile hat sich der US-Präsident zwar erklärt (seine Aussage soll sich auf einen Bericht vom US-Fernsehsender Fox über Einwanderer in Schweden bezogen haben); für seine Rätsel-Aussage musste er verständlicherweise trotzdem einiges an Kritik einstecken.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Februar 2017

"Der US-Präsident spricht und die ganze Welt hört zu", sagte die schwedische Arbeitsministerin Ylva Johansson. "Er spricht über Schweden in einer Art, bei der wir nicht verstehen, was er meint und worauf er sich bezieht - im Zusammenhang mit Terrorakten in anderen Ländern", kritisierte die Ministerin. Auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ging verbal in die Offensive. „Das, was man sagt, muss stimmen, ganz einfach. Überall auf der Welt“.

Die beiden Politiker sind aber beileibe nicht die einzigen, die Trump für seine Vorgehensweise rügen. Auch auf Twitter - Trumps liebstem Sprachrohr - sorgt seine neueste Aussage für viel Wirbel und mächtig Aufsehen. Innerhalb kürzester Zeit trendete der Hashtag #LastNightinSweden, unter dessen Kürzel sich User aus aller Welt über das angebliche Chaos in Schweden bestürzt zeigten - selbstverständlich ironisch. Besonders beliebt: Die Anspielung auf Pippi Langstrumpf. Hier eine Auflistung der gelungensten Tweets.

President Trump referenced the horrible incident in Sweden last night. Here's a photo of the chaos: pic.twitter.com/cuGP5qOz50 — Dan Wilbur (@DanWilbur) 19. Februar 2017

#LastNightInSweden Wurden 3 Jugendliche beim Gras rauchen erwischt! Planen sie hier den heimtückischen Terroranschlag? pic.twitter.com/eP18UKp8UZ — Schlossi (@schlosssi) 20. Februar 2017

Zwei mal drei macht vier,

widewidewitt und drei macht neune,

ich mach mir die Welt,

widewide wie sie mir gefällt. #lastnightinsweden — Romina (@RominaDiFiore) 19. Februar 2017

Leuchtet das Brandenburger Tor heute Abend in den schwedischen Farben? #lastnightinsweden — alf frommer (@siegstyle) 19. Februar 2017

Breaking News // Schweden: Kleines Mädchen, ein Äffchen und ein Pferd wohnen unter einem Dach. Jugendamt weiß von nichts. #lastnightinsweden — Pavo Ivkovic (@pixpavo) 19. Februar 2017

In Schweden hat die Tochter eines Piraten ein Pferd hochgehoben. #lastnightinsweden — Florian Karsten (@messfehler) 19. Februar 2017

What happened in Sweden Friday night? Did they catch the Bowling Green Massacre perpetrators? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 19. Februar 2017

