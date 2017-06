Donald Trump besucht verletzten US-Abgeordneten

Nach dem Attentat auf republikanische Politiker auf einem Baseballfeld hat US-Präsident Trump den verletzten Kongressabgeordneten Scalice im Krankenhaus besucht.

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben dem angeschossenen republikanischen Kongressabgeordneten Steve Scalise in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Washington einen Überraschungsbesuch abgestattet. Sie überbrachten dem Verletzten Blumen, wie das Weiße Haus mitteilte. Der Verletzte soll in einem kritischen Zustand sein.

Am Mittwochmorgen hatte ein Mann auf einem Baseballfeld nahe der Hauptstadt Washington das Feuer auf Politiker eröffnet. Neben dem 51-jährigen Scalise wurden ein weiterer Abgeordneter, zwei Polizisten, ein Mitarbeiter eines Abgeordneten und ein Lobbyist verletzt. Polizisten und Leibwächter schossen auf den Täter und überwältigten ihn. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Wie in der Nacht zum Donnerstag bekannt wurde, ermittelt die US-Justiz in der Russland-Affäre nun auch persönlich gegen Trump.

dpa