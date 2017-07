News-Ticker: Macron mit Appell an Merkel - Schulz mit Rundumschlag

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt Angela Merkel und ihr Kabinett in Paris. Alle Informationen im News-Ticker.

Treffen in Paris: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt heute Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Kabinett zum deutsch-französischen Ministerrat.

Ziel: Die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland zu verbessern.

Am Nachmittag empfängt Macron auch US-Präsident Donald Trump.Macron hat Trump als Ehrengast zum französischen Nationalfeiertag eingeladen.

Ein Treffen Merkels mit Trump ist offiziell nicht vorgesehen.

>>>AKTUALISIEREN<<<

12.56 Uhr: Kleiner Fun-Fact: Die deutsch-französischen Ministerräte finden eigentlich jedes halbe Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich statt. Die letzten Regierungskonsultationen liegen allerdings schon mehr als ein Jahr zurück: Der Ministerrat traf sich im April 2016 in der ostfranzösischen Stadt Metz. Macron war damals noch Wirtschaftsminister.

12.50 Uhr: Erste Details sickern durch: So habe laut der Nachrichtenagentur AFP eine engere militärische Zusammenarbeit, wirtschaftliche Fragen und die europäische Entwicklung im Mittelpunkt des deutsch-französischen Ministerrats in Paris gestanden.

Deutschland müsse für eine "Wiederbelebung der öffentlichen und privaten Investitionen in Europa sorgen", sagte der französische Präsident in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Deutschland muss sich bewegen, so wie sich auch Frankreich bewegen muss."

12.25 Uhr: Unterdessen hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Kritik an der Abwendung des französischen Präsidenten Macron von der Einführung einer europäischen Finanztransaktionsteuer für Börsengeschäfte geäußert. Allerdings werde diese auch von deutscher Seite behindert: "Frau Merkel und Herr Schäuble treten hier schon seit Jahren auf die Bremse."

Treffen zwischen Merkel und Macron: Pressekonferenz für Nachmittag geplant

12.14 Uhr: Nach den bilateralen Treffen der deutschen Minister mit ihren französischen Ressortkollegen ist ein gemeinsames Mittagessen aller Teilnehmer geplant. Ergebnisse sollen dann am Nachmittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Bei Macrons Forderungen nach einer Reform der Eurozone ist vor der Bundestagswahl im September allerdings mit keinen großen Sprüngen zu rechnen. Merkel hatte sich für Veränderungen offen gezeigt, Berlin und Paris sprechen in einer Arbeitsgruppe über mögliche Wege zur Vertiefung der Währungsunion.

+ Freundliches Lächeln für die Kamera: Kanzlerin Angela Merkel trifft auf Frankreichs Jung-Präsidenten Emmanuel Macron. © AFP

11.01 Uhr: Macron appelliert an Deutschland, sich für mehr öffentliche und private Investitionen in Europa einzusetzen. Der Ministerrat werde ein Zeichen setzen, indem er einen Fonds für Informationstechnologie im Volumen von einer Milliarde Euro beschließen werde, sagte Macron in einem Interview von „Ouest-France“ und den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).

Merkel und Macron besuchen bemerkenswertes Jugend-Projekt

10.35 Uhr: Weitere Details zum Schulbesuch: Merkel und Macron besuchten ein deutsch-französisches Jugend-Projekt, das sich dafür einsetzt, dass jugendliche mit Migrationshintergrund an Austauschprogrammen teilnehmen können. Bei dem Treffen waren Schüler aus dem Pariser Vorort Clichy-sous-Bois dabei, der vor Jahren wegen Straßenkrawallen in den Schlagzeilen war, sowie Jugendliche der Neuköllner Rütli-Schule, die sich in den vergangenen Jahren vom sozialen Brennpunkt zum Vorzeigeprojekt entwickelt hat.

+ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reicht Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris beim Besuch des Deutsch-Französischen Jugendwerks einen kleinen Ball. © dpa

10.27 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich bei ihrem Treffen in Paris nicht nur mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Am Rande des deutsch-französischen Ministertreffens stand für die beiden am Donnerstagvormittag auch Sprachunterricht auf dem Programm. Gemeinsam mit 50 Jugendlichen aus Deutschland und Frankreich probierten die Politiker im Norden von Paris aus, wie sich die Sprache des anderen leicht erlernen lässt.

9.49 Uhr: Nachdem Angela Merkel bereits in der Nacht in Paris eintraf, ist nun auch US-Präsident Donald Trump in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Donnerstagmorgen am Pariser Flughafen Orly.

Präsident Macron empfängt Kanzlerin Merkel

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem deutsch-französischen Ministerrat im Élyséepalast empfangen. Merkel traf am Donnerstagmorgen am Amtssitz des Staatschefs in Paris ein. Sie und Macron sollten sich anschließend zunächst im Norden der französischen Hauptstadt mit Jugendlichen aus beiden Ländern treffen. Danach standen Beratungen unter anderem zur europäischen Verteidigungspolitik an.

Conseil des ministres franco-allemand J-1. Départ ensemble pour Paris. pic.twitter.com/eTzC1esEzD — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12. Juli 2017

Zu dem Treffen wurden auch zahlreiche Minister beider Länder erwartet, für den Nachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz der Kanzlerin und des Präsidenten geplant. Zwei Monate nach dem Amtsantritt Macrons, der Hoffnungen auf neuen Schwung in Europa geweckt hatte, hat der Ministerrat besondere Bedeutung.

Merkel war bereits in der Nacht in Paris eingetroffen. Sie und Macron flogen nach der Westbalkan-Konferenz in Triest gemeinsam nach Frankreich - an Bord einer deutschen Regierungsmaschine.

US-Präsident Trump zu Paris-Besuch eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist in Paris zu einem Besuch anlässlich des französischen Nationalfeiertags eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Donnerstagmorgen am Pariser Flughafen Orly.

Trump und seine Frau Melania sollten sich zunächst in die US-Botschaft begeben; dort stand ein Treffen mit US-Militärs auf dem Programm. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt Trump dann am Nachmittag mit militärischen Ehren am Invalidendom. Macron nimmt zuvor am deutsch-französischen Ministerrat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.

Ein Treffen Merkels mit Trump war nicht angekündigt. Macron hat Trump als Ehrengast zum französischen Nationalfeiertag eingeladen; der US-Präsident wird am Freitag Gast der traditionellen Militärparade zum 14. Juli auf den Champs-Élysées sein. Anlass ist der 100. Jahrestag des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg an der Seite Frankreichs gegen Deutschland. Für Donnerstagabend ist eine gemeinsame Pressekonferenz Macrons und Trumps geplant. Anschließend folgt ein Abendessen im Eiffelturm mit ihren Ehefrauen Brigitte Macron und Melania Trump.

Die Première Dame und die First Lady werden zuvor ein Touristenprogramm absolvieren: Sie besuchen die Kathedrale Notre-Dame und machen eine Bootstour auf der Seine.

dpa