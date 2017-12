News-Ticker zu möglicher GroKo: Söder wehrt Forderungen der SPD ab

Die SPD hat elf Kernthemen für eine mögliche neue große Koalition aufgestellt. Auf Kurs mit der Union liegen diese nur teilweise. Die CDU berät an diesem Sonntagabend ihr Vorgehen. Alle Infos im News-Ticker.

Läuft die Regierungsbildung nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen nun auf eine Neuauflage der Großen Koalition hinaus?

Ergebnis des Parteitages der Sozialdemokraten am Donnerstag: Nach stundenlanger Debatte entschied sich die SPD für ergebnisoffene Gespräche mit CDU/CSU über eine Regierungsbildung.

Zweifel an einer erneuten Auflage der Großen Koalition gibt es von allen Seiten.

<<<AKTUALISIEREN>>>

6.48 Uhr: Nach der SPD steckt die CDU ihre Linie für das erste Treffen über eine mögliche neue große Koalition ab. Dazu kommt der CDU-Vorstand um Kanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend (19.00 Uhr) in Berlin zusammen. Ein SPD-Parteitag hatte sich zuvor für ergebnisoffene Gespräche über eine Regierungsbildung ausgesprochen - ohne rote Linien, für eine erneute GroKo haben die Sozialdemokraten aber elf Kernthemen aufgestellt. Am Mittwoch starten erste Gespräche der Spitzen von Union und SPD - neben einer GroKo sind eine Unions-Minderheitsregierung und Neuwahlen Optionen.

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder sendete vor diesem Treffen klare Signale: „Bürgerversicherung und Steuererhöhungen sind doch nicht die Antworten auf die drängenden Fragen. Stattdessen geht es um Zuwanderung und Familiennachzug“, sagte der CSU-Politiker der Welt am Sonntag. Hier sei der gemeinsame Kurs mit der CDU in der Flüchtlingspolitik eine gute Basis für die kommenden Verhandlungen.

Das waren die Nachrichten zur Regierungsbildung vom Samstag (9. Dezember)

19.19 Uhr: Nach dem Votum des SPD-Parteitags für Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung berät die CDU-Spitze über das weitere Vorgehen. Zunächst kommt der CDU-Bundesvorstand am Sonntagabend (19.00 Uhr) zu einem Treffen zusammen. Am Montag folgen eine Sitzung des CDU-Präsidiums (09.00 Uhr) sowie im Anschluss eine weitere Runde des Bundesvorstands. Danach soll es am Montag eine Presseunterrichtung geben.

Während die SPD zunächst nur ergebnisoffene Gespräche mit CDU und CSU führen will und dabei auch über die Möglichkeit einer unionsgeführten Minderheitsregierung sprechen möchte, drängt die CDU auf die schnelle Bildung einer stabilen Regierung. Am Mittwochabend wird es voraussichtlich ein Treffen der Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD geben. Am Freitag will die SPD-Spitze dann über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen entscheiden.

16:17 Uhr: Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel hat Spekulationen als „Unsinn“ bezeichnet, er habe Interesse an der Übernahme des Finanzministeriums im Falle einer großen Koalition. „Der deutsche Journalismus ist auf den Hund gekommen, der kann nur noch über Personal spekulieren und wenig über Inhalte“, sagte Gabriel dem Deutschlandsfunk. „Das ist ziemlicher Unsinn, was der „Spiegel“ da schreibt“, sagte er mit Blick auf einen Bericht des Magazins. „Ich bin in einer Bundesregierung, die geschäftsführend im Amt ist, und kein Mensch weiß, wie die nächste aussieht.“ Wieso solle er sich an Spekulationen beteiligen, wer da was werde. Am Mittwoch starten in Berlin erste Gespräche zwischen den Spitzen von Union und SPD - auch eine Unions-Minderheitsregierung und Neuwahlen sind Optionen.

15:41 Uhr: Die CSU-Vorstände Stephan Mayer und Hans Michelbach wollen im Wahlkampf zur Landtagswahl 2018 keine Kampagne gegen die AfD fahren. „Von einer Anti-AfD-Strategie halte ich persönlich überhaupt nichts“, sagte Mayer dem „Handelsblatt“ (Samstag). Eine solche Aktion würde die AfD nur unnötig aufwerten. Vielmehr müsse es seiner Partei darum gehen, „die größtenteils inhaltsleeren und absurden Vorstellungen der AfD zu entlarven“.

Meinungsforscher sahen die AfD bei der Sonntagsfrage für Bayern in den vergangenen Wochen bei bis zu 14 Prozent. Die CSU würde den Umfragen zufolge ihre im Jahr 2013 erlangte absolute Mehrheit verlieren und auf etwa 36 bis 37 Prozent fallen. Damals hatte die CSU 47,7 Prozent erreicht.

14:11 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat noch einmal den ergebnisoffenen Charakter der anstehenden Gespräche mit der Union hervorgehoben. "Wir müssen nicht regieren", bekräftigte Schulz zum Abschluss des Bundesparteitags der Sozialdemokraten am Samstag in Berlin. Seine Partei sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber "wie wir sie wahrnehmen, das entscheidet die SPD selbst". Dabei lasse sie sich "von anderen keine Lektionen erteilen".

Schulz warf erneut der Union vor, mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen "den Karren gegen die Wand gefahren" zu haben. Für die SPD sei nun entscheidend, "wie wir das Leben der Menschen in diesem Land besser machen", betonte er die Bedeutung inhaltlicher Fragen. Wenn es etwa die Chance gebe, Altersarmut zu vermeiden, Verbesserungen bei der Pflege, bezahlbares Wohnen oder Fortschritte in der Europapolitik zu erreichen, "dann müssen wir diese Chance ergreifen", warb er auch für die Option einer SPD-Regierungsbeteiligung.

13:42 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Vorstellung zurückgewiesen, die SPD könne die Union als Preis für eine Regierungsbeteiligung zu massiven Zugeständnissen zwingen. Die Lage sei nicht anders als vor vier Jahren. „Wie damals werden wir jetzt vernünftig mit der SPD sprechen“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel“ (Sonntag). „Das bedeutet kompromissfähig zu sein.“

Eine „absolute Kernforderung“ der Union sei aber die Umsetzung des CDU/CSU-Kompromisspapiers zur Zuwanderung. Dazu gehöre es auch, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit nur eingeschränktem Schutzstatus weiter auszusetzen.

Der CDU-Vorstand will an diesem Sonntag und Montag über das weitere Vorgehen zur Regierungsbildung beraten, nachdem der SPD-Parteitag grünes Licht für ergebnisoffene Gespräche mit der Union gegeben hat.

12:30 Uhr: Große Aufregung und noch größere Erleichterung beim Landesvorvorsitzenden der SPD Sachsen und stellvertretenden sächsischen Ministerpräsidenten, Martin Dulig. Während des Parteitags in Berlin rief der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas im Namen des Tagungspräsidiums in das Mikrofon: „Hier ist ein Ehering abgegeben worden.“ Großes Gelächter der Genossen, dann eilte Dulig zu Maas.

+ Martin Dulig. © picture alliance / Archiv

Dulig eilte nach vorn, bekam den Ring zurück - und erhielt donnernden Applaus des Plenums. „Das Tagungspräsidium löst alle Probleme und sofort“, meinte Vorstandsmitglied Doris Ahnen.

Da traten für einen Moment sogar die heißen GroKo-Diskussionen in den Hintergrund.

11:53 Uhr:

Die SPD will auf einer Vorstandssitzung am Freitag darüber entscheiden, ob eine Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der Union für sie Sinn macht.

„ Am 15. Dezember wollen wir entscheiden, ob wir sondieren werden"

, sagte SPD-Chef

Martin Schulz

am Samstag am Rande des Bundesparteitags in Berlin. Zuvor soll voraussichtlich Mittwochabend ein Spitzengespräch der Partei- und Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD stattfinden.

"Ob wir dann sondieren, werden wir sehen", sagte Schulz. Maßgeblich für eine Zusammenarbeit mit CDU und CSU sei für die SPD, wie viel von ihrem politischen Programm sie durchsetzen könne. "Für uns stehen Inhalte im Vordergrund", sagte Schulz. Insofern sei wichtig, "ob die Unionsparteien bereit sind, auf uns zuzugehen".

10:52 Uhr:

Der designierte bayerische Ministerpräsident

Markus Söder

(CSU) beharrt auf der Aussetzung des

Familiennachzugs für Flüchtlinge

mit eingeschränktem Schutzstatus und fordert Bewegung von der SPD. "Ich verstehe nicht, warum die SPD Beschlüsse fasst, die sie später wieder kassieren muss", sagte Söder dem "Focus".

"Wenn ich sehe, dass die SPD hier in Bayern selbst in ihren ehemaligen Hochburgen teilweise unter 20 Prozent gestürzt ist und die AfD viele Stimmen von ihnen gewonnen hat, dann appelliere ich an die Sozialdemokraten, noch einmal darüber nachzudenken, was ein klassischer SPD-Wähler will."

10:37 Uhr: Horst Seehofer hat in einem Interview mit dem Spiegel erklärt, dass er kein Ministeramt in Berlin anstrebe. Außerdem sprach er über die freie Zeit nach dem Ende seiner Politiklaufbahn.

7.14 Uhr:In der SPD wachsen vor den Gesprächen mit der Union die Vorbehalte gegen eine erneute große Koalition. Die neue stellvertretende SPD-Vorsitzende und Landeschefin in Bayern, Natascha Kohnen, sagte der Passauer Neuen Presse: „Ich plädiere dafür, andere Wege als eine Neuauflage von Schwarz-Rot zu suchen.“ Die SPD müsse mutig sein. „Dazu gehört es, intensiv über eine Minderheitsregierung zu diskutieren und uns nicht einfach wieder vor den Karren von Bundeskanzlerin Angela Merkel spannen zu lassen.“ Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält die Tolerierung einer CDU/CSU-Minderheitsregierung durch die SPD für die beste Lösung, wie sie der Allgemeinen Zeitung Mainz sagte. Dabei müsste sich Merkel aber für jedes Projekt Mehrheiten im Bundestag suchen - die Kanzlerin lehnt das als zu unsicher ab.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) setzt dagegen auf eine zügige Bildung einer großen Koalition für vier stabile Regierungsjahre. Der SPD-Parteitag habe „für die große Koalition keine Türen geschlossen“, sagte Altmaier der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post.

Das geschah am Freitag, 8. Dezember 2017

19.44 Uhr: Die SPD will sich ein neues Grundsatzprogramm geben. Der Parteitag der Sozialdemokraten beschloss am Freitag in Berlin einen von der Parteispitze vorgeschlagenen Fahrplan, der zunächst einen Klärungsprozess mit dem Namen "Kompass2018" vorsieht. Auf Grundlage der Ergebnisse soll dann nach dem außerordentlichen Bundesparteitag 2018 ein Prozess zur Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms eingeleitet werden. Das aktuelle Grundsatzprogramm der SPD stammt aus dem Jahr 2007.

19.28 Uhr: Die SPD pocht auf das Recht auf Familiennachzug für Flüchtlinge und Möglichkeiten legaler Zuwanderung auch für Arbeitsmigranten. "Wir stehen für einen humanen Flüchtlingsschutz und eine Politik, die Zuwanderung vernünftig steuert", heißt es in einem Beschluss des SPD-Bundesparteitags von Freitagabend. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel mahnte allerdings auch Realismus in der Migrationsdebatte an und verwies auf "Kapazitätsgrenzen" für die Aufnahme von Zuwanderern.

"Niemand bei uns wird in Frage stellen, dass wir den Familiennachzug machen wollen", sagte Gabriel mit Blick auf das Nein der SPD zu der Forderung der Union, das Anrecht darauf für Flüchtlinge mit dem eingeschränkten subsidiären Schutz weiterhin auszusetzen. Es gehe aber nicht nur um Flüchtlinge, sondern auch um die wachsende Zahl der Menschen, "die versuchen Wege zu finden zu einem besseren Leben". Für sie "brauchen wir legale Zugangsmöglichkeiten nach Deutschland und Europa", sagte der Außenminister.

19.07 Uhr: Vor dem ersten Spitzentreffen mit der Union rüstet die SPD bei ihren Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung ab. „Man geht nicht in Verhandlungen mit einem riesen Rucksack von roten Linien“, sagte Fraktionschefin Andrea Nahles: „Dann kann man das sich mit den Verhandlungen auch sparen.“

18.13 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz rechnet mit einer schnellen Entscheidung der Partei über mögliche Koalitionsgespräche mit der Union. „Ich glaube, dass wir nächste Woche ausloten, ob Sondierungen Sinn machen“, sagte der Kanzlerkandidat dem TV-Sender „Phoenix“: „Wenn sie Sinn machen, werden wir sondieren, wenn sie keinen Sinn machen, werden wir nicht sondieren. Aber ich glaube schon, dass das in der nächsten Woche klar wird.“ Auf die Frage, ob er dies als Kurswechsel zu seiner Position direkt nach der Bundestagswahl ansehe, antwortete Schulz: „Ich führe zunächst einmal Gespräche mit den Chefs anderer Parteien, ob das schon ein Kurswechsel ist, werden wir sehen. Aber wenn wir diesen Kurswechsel vornehmen, machen wir es ja nicht, weil wir es wollten, sondern weil wir im Interesse des Landes dazu gezwungen sind.“

15.58 Uhr: Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Union vor einer großen Koalition gewarnt und zur ernsthaften Prüfung einer Minderheitsregierung aufgefordert. Die CDU/CSU dürfe sich eine SPD-Regierungsbeteiligung nicht mit "überteuerten Sozialgeschenken" erkaufen, erklärte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger. Auch eine "Transferunion" auf europäischer Ebene, in der Deutschland Milliarden an andere Länder zahlen müsste, dürfe es nicht geben. Der Wirtschaftsrat verweist auf eine Studie des Münchener Ifo-Instituts, wonach eine Minderheitsregierung den Bundeshaushalt nicht stärker belasten würde als eine Mehrheitsregierung. "Eine große Koalition wird nach allem, was wir von den Sozialdemokraten hören, nur um den Preis weiterer teurer Leistungsversprechen in der Sozialpolitik zu bekommen sein", so Steiger.

+ Der neue SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor wenigen Tagen bei der Internationalen Konferenz der Sozialdemokratischen Partei Europas. © dpa

12.52 Uhr: Auch nach dem Ja des SPD-Parteitags zu Gesprächen mit der Union über eine Zusammenarbeit dürfte es bis zu einer möglichen Regierungsbildung noch dauern. Hier erfahren Sie den GroKo-Zeitplan und wann wir (vermutlich) eine neue Regierung haben.

10.31 Uhr: Der Digitalpolitiker Lars Klingbeil ist zum neuen Generalsekretär der SPD gewählt worden. Klingbeil erhielt auf dem SPD-Parteitag in Berlin am Freitag eine Zustimmung von 70,63 Prozent. Der 39-jährige Niedersachse folgt auf Hubertus Heil, der nicht mehr für das Amt des Generalsekretärs kandidiert hatte.

6.16 Uhr: Nach dem mühsamen Ja der SPD zu Gesprächen mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung wollen die Parteispitzen schon am kommenden Mittwoch zu ersten Gesprächen zusammenkommen. Zu dem Treffen am Mittwochabend werden voraussichtlich Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, der SPD-Chef Martin Schulz sowie die FraktionschefsVolker Kauder (CDU), Andrea Nahles (SPD) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kommen.

Das geschah am Donnerstag, 7. Dezember 2017

21.26 Uhr: Der SPD-Bundesparteitag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die bayerische Landesvorsitzende Natascha Kohnen neu als stellvertretende Parteivorsitzende gewählt. Dreyer erreichte mit einer Zustimmung von 97,5 Prozent am Donnerstagabend in Berlin zugleich das mit Abstand beste Ergebnis bei den Wahlen der Stellvertreter von SPD-Chef Martin Schulz. Kohnen kam auf 80,1 Prozent.

Klare Dämpfer mussten bei ihrer Wiederwahl der schleswig-holsteinische Landeschef Ralf Stegner mit nur 61,6 Prozent Zustimmung und vor allem Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hinnehmen, der mit 59,2 Prozent am schlechtesten abschnitt. Als Parteivize wiedergewählt wurden auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, mit 86,0 Prozent und der hessische Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel mit 78,3 Prozent.

19.44 Uhr: Die SPD hat Martin Schulz erneut zum Parteivorsitzenden gewählt. Der 61-Jährige erhielt am Donnerstagabend in Berlin 81,9 Prozent der Stimmen, nachdem der Parteitag kurz vorher mit großer Mehrheit Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung zugestimmt hatte.

19.25 Uhr: CDU und CSU haben das Votum des SPD-Parteitags für Gespräche über eine Regierungsbildung begrüßt. „Es werden harte Verhandlungen, aber klar ist: Deutschland braucht eine stabile Regierung“, betonte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Donnerstagabend.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilte mit: „Mit ihrer Entscheidung macht die SPD einen ersten Schritt aus der Schmollecke.“ Er erwarte jetzt echte Offenheit für Gespräche. „Es darf nicht sein, dass die SPD vordergründig grünes Licht gibt und hintenherum mit roten Linien blockiert.“ CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler betonte: „Ziel der Union ist und bleibt es, eine verlässliche und stabile Regierung für unser Land zu bilden.“

18.51 Uhr: Nach stundenlanger Debatte hat sich der SPD-Parteitag für ergebnisoffene Gespräche mit CDU/CSU über eine Regierungsbildung ausgesprochen. Die rund 600 Delegierten votierten mit großer Mehrheit für Gespräche, die zu einer großen Koalition, einer Minderheitsregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) oder zu Neuwahlen führen könnten.

18.45 Uhr: Der SPD-Bundesparteitag hält eine große Koalition mit der Union offen. Ein Antrag der Jusos, eine GroKo kategorisch auszuschließen, bekam am Donnerstag in Berlin keine Mehrheit.

18.30 Uhr: Die SPD-Spitze hat sich bereit erklärt, über mögliche Koalitionsverhandlungen im Januar auf einem Sonderparteitag abstimmen zu lassen. Der Vorstand akzeptierte am Donnerstag beim SPD-Parteitag in Berlin einen Antrag des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, wie Parteivize Olaf Scholz mitteilte. Die Delegierten sollten noch am Abend darüber und über einen Leitantrags des Vorstands abstimmen, der ergebnisoffene Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung vorschlägt.

15.43 Uhr: In der CSU stößt SPD-Chef Martin Schulz mit seinen Plänen für die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 auf scharfe Kritik. Schulz spalte mit seinen Ideen Europa, erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu dessen Äußerungen auf dem SPD-Parteitag. "Man muss jemanden, der die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 fordert, der damit die Auflösung der Nationalstaaten in den kommenden sieben Jahren will und der alle, die sich diesem Diktat nicht beugen wollen, aus der EU rausschmeißen will, wohl als einen Europaradikalen bezeichnen", teilte Dobrindt mit. "Wer sich seinen Ideen von Europa nicht beugen will, den will er rauswerfen. Europa funktioniert aber nur als Teamprojekt und nicht als Feldzug gegen Andersdenkende." Schulz schlug in seiner Parteitagsrede die Gründung der Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 vor (siehe weiter unten).

15.00 Uhr: Vor möglichen Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung hat Schulz eine rote Linie in der Asyl- und Flüchtlingspolitik gezogen: „Das Recht auf Schutz vor Krieg und Verfolgung kennt keine Obergrenze.“ CDU und CSU hatten sich intern - vor den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen - auf eine Begrenzung der jährlichen Flüchtlingszahlen in einer Größenordnung von etwa 200.000 Menschen festgelegt. Aus Sicht der CSU ist das eine „Obergrenze“. Knackpunkt zwischen Union und SPD dürfte auch der Nachzug von Familienangehörigen von bereits in Deutschland lebenden Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz sein. Die SPD will, dass der bis März 2018 ausgesetzte Nachzug wieder möglich wird. Die Union ist dagegen.

14.42 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat seine Partei eindringlich aufgerufen, Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung zuzustimmen. „Wir müssen nicht um jeden Preis regieren. Aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen“, sagte der 61-jährige Parteichef in seiner Rede. Die 600 Delegierten wollten noch am Nachmittag über ergebnisoffene Gespräche mit CDU und CSU abstimmen. Es gäbe drei mögliche Ergebnisse: Neuauflage der großen Koalition, Tolerierung einer Minderheitsregierung, Neuwahlen. Gegen eine neue große Koalition gibt es massiven Widerstand in der SPD.

13.55 Uhr: Martin Schulz will, dass die rund 440.000 Parteimitglieder der SPD bei der Entscheidung über das Spitzenpersonal künftig mitbestimmen können. „Ich finde den Vorschlag gut, dass wir Mitglieder nicht nur bei Sach-, sondern auch bei Personalentscheidungen beteiligen“, sagte er beim Bundesparteitag. Nötig sei notfalls die Änderung des Parteienrechts - in anderen europäischen Ländern hatten solche Entscheide und entsprechende Debatten Parteien wieder lebendiger gemacht. „Die SPD muss wieder die Partei des Mutes sein.“ Schulz hatte bereits nach der verlorenen Bundestagswahl eine Direktwahl des Parteichefs ab 2019 ins Spiel gebracht, andere Spitzengenossen hatten dies aber zurückgewiesen.

13.31 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat die AfD in seiner Parteitagsrede scharf angegriffen. Die Vertreter der Partei seien "Rechtsradikale und bejammernswerte Deutschnationale", sagte Schulz am Donnerstag in Berlin. "Wenn es ein Bollwerk gegen diese Leute gibt, dann ist das die Sozialdemokratische Partei Deutschlands." Die Antwort auf die "Hetzer von rechts" sei eine "vielfältige, plurale, gleichberechtigte Gesellschaft". Schulz warnte auch vor der immer wieder von der Union geführten Leitkulturdebatte, die "historischer Unsinn" sei.

13.11 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat für einen Ausstieg aus dem klimaschädlichem Kohlestrom geworben - allerdings müsse auf die Beschäftigten in der Branche Rücksicht genommen werden. „Die Wahrheit ist: Wir wollen die Klimaziele erreichen, und die Wahrheit ist auch, das geht einher mit dem Ende der Kohleverstromung“, sagte Schulz am Donnerstag vor rund 600 Delegierten in Berlin. Den Menschen in der Lausitz, im Mitteldeutschen und im rheinischen Revier helfe nicht „Realitätsverweigerung“, sondern ein Konzept für die Zukunft.

+ „Ich trage als Kanzlerkandidat die Verantwortung für dieses Wahlergebnis“, sagte Martin Schulz zu Beginn seiner Parteitagsrede. © AFP 12.33 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz will die Europäische Union bis 2025 in die Vereinigten Staaten von Europa mit einem gemeinsamen Verfassungsvertrag umwandeln. Die EU-Mitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmen, müssten dann automatisch die EU verlassen, sagte Schulz am Donnerstag im Rahmen des SPD-Parteitages in Berlin.

12.06 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat die Sozialdemokraten und ihre Wähler nach der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl um Entschuldigung gebeten. „Ich trage als Kanzlerkandidat die Verantwortung für dieses Wahlergebnis“, sagte Schulz zu Beginn seiner Parteitagsrede am Donnerstag in Berlin. Er wandte sich an alle, die der SPD vertraut und an sie geglaubt haben: „Bei all diesen Menschen bitte ich für meinen Anteil an dieser bitteren Niederlage um Entschuldigung.“ Die SPD hatte im September mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl bekommen. Der im März 2017 mit 100 Prozent zum neuen Parteichef und Kanzlerkandidat der SPD gekürte Schulz erinnerte auch daran, dass die Partei nicht nur diese Bundestagswahl verloren habe, "sondern die letzten vier".

8.31 Uhr: Kurz vor Beginn des SPD-Parteitages hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil seine Partei aufgefordert, sich für Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung auszusprechen. In dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl habe die SPD zurecht den Wählerauftrag "Ab in die Opposition!" gesehen, sagte Weil am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen gebe es aber eine neue Lage. "Und dass die SPD eine neue Situation auch neu bewerten muss, das liegt für mich auf der Hand", sagte Weil. Ansonsten werde der Partei mit Recht vorgehalten: "Ihr habt schon eine Mitverantwortung, ihr müsst euch schon den Kopf zerbrechen. Und genau das tun wir jetzt."

6.55 Uhr: Am heutigen Donnerstag entscheidet die SPD, ob sie mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung verhandelt. Beim Parteitag kommt es zum Showdown. Fraktionschefin Andrea Nahles warnte dabei vor einem vorschnellen Korb an eine große Koalition. „Da haben sich einige schon ziemlich festgerammelt“, sagte die Fraktionschefin im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur.

Das geschah am Mittwoch, 6. Dezember 2017

20.45 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz rechnet auf dem Parteitag mit einer harten Auseinandersetzung über den Kurs der Sozialdemokraten bei der Regierungssuche. „Morgen wird gestritten, morgen wird gezofft, da bin ich sicher“, sagte Schulz am Mittwochabend bei einem Presseempfang in Berlin. Die SPD sei bereit, an einer Lösung mitzuarbeiten und Deutschland eine stabile Regierungsform zu geben, um die großen Herausforderungen vor allem in Europa zu bewältigen.

Schulz kritisierte scharf die FDP, die aus den Verhandlungen mit Union und Grünen zur Bildung einer Jamaika-Koalition ausgestiegen war. „Die Jamaika-Koalition ist gescheitert wegen der kühlen, kalten Machtstrategie von Christian Lindner“, sagte er. Die FDP habe nach dem Motto gehandelt, erst die Partei, dann das Land: „So sind wir nicht.“

Zuvor hatte Schulz bei einem Hallenrundgang in der Berliner Messe betont, es gebe keinen Automatismus für eine neue GroKo. Die SPD halte auch die Optionen Duldung einer Minderheitsregierung und Neuwahlen gleichwertig offen. Zu seiner eigenen Wiederwahl sagte Schulz, sein 100-Prozent-Ergebnis vom März sei für ihn auch eine Last. Gibt der Parteitag grünes Licht, will Schulz bereits kommende Woche Gespräche mit der Unionsspitze führen. An Merkels Adresse sagte er: „Mit mir wird es nicht einfach!“

17.35 Uhr: Und auch ein weiterer SPD-Politiker von Rang will seine Partei auf GroKo einschwören: Sigmar Gabriel. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Krise der deutschen Sozialdemokratie weniger etwas mit dem Regierungsbündnis mit den Konservativen in Deutschland zu tun hat, als mit diesen völlig veränderten Rahmenbedingungen für sozialdemokratische Politik“, sagte der geschäftsführende Vizekanzler am Mittwoch in Berlin.

Er gehe deswegen davon aus, dass die Entscheidung über eine erneute Regierungsbeteiligung für „die Frage des Überlebens der Sozialdemokratie in diesem Land relativ egal“ sei. „Die Obsessivität, mit der wir das Überleben unserer Partei in diesem Land, an diese Frage (der Regierungsbeteiligung) koppeln, die ist mit Sicherheit falsch.“

Gabriel forderte, die SPD müsse wieder sozialdemokratischer werden. „Bei uns gibt es oftmals zu viel Grünes und Liberales und zu wenig Rotes“, sagte er. Wie auch Schulz sprach er sich für eine radikale europäische Ausrichtung der Sozialdemokraten aus.

16:50 Uhr: Einen Tag vor dem SPD-Bundesparteitag in Berlin hat Parteichef Martin Schulz die Sozialdemokraten zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. "Es geht um die Frage, wie wir unserer Verantwortung für Deutschland und Europa gerecht werden", sagte Schulz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es gehe hier "nicht allein um die SPD", hob der Parteichef hervor.

+ Hat offenbar Lust auf eine GroKo bekommen: SPD-Chef Martin Schulz. © dpa

Die Delegierten sollen am Donnerstag über einen Antrag abstimmen, mit dem die Parteispitze grünes Licht für die Aufnahme von Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung erhalten soll. Ob dies in eine große Koalition mündet oder eine andere Form der Kooperation, wie zum Beispiel die Duldung einer Minderheitsregierung, bleibt dabei offen.

Auch Schulz vermied der Vorab-Mitteilung der RND-Zeitungen zufolge einen Hinweis in Richtung große Koalition. Vielmehr gebe es für die von ihm angemahnte Bereitschaft zu Verantwortung viele Optionen, betonte der SPD-Chef. "Wir haben viel zu bereden und werden uns dafür ausreichend Zeit nehmen", sagte er demnach weiter.

15:10 Uhr: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will sich mit der SPD noch vor Abschluss von möglichen schwarz-roten Koalitionsverhandlungen über den Familiennachzug von Flüchtlingen einigen. In einem "etwas fortgeschrittenen Verfahren der Gespräche mit der Sozialdemokratie" solle über parlamentarische Initiativen rund um das Thema Familiennachzug gesprochen werden, sagte de Maizière am Mittwoch in Berlin.

Die Union will den ausgesetzten Familiennachzug für Flüchtlinge mit dem eingeschränkten, subsidiären Schutz verlängern, die SPD lehnt dies ab. Da die Aussetzung bis März 2018 befristet ist, würde sie auslaufen, wenn nicht gesetzlich eine nochmalige Verlängerung beschlossen wird.

13:48 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat vor dem wegweisenden Parteitag der Sozialdemokraten die Leistungen seiner Partei in der großen Koalition mit der Union hervorgehoben. „Die SPD kann stolz sein auf das, was sie in dieser Regierung geleistet hat“, sagte Schulz am Mittwoch bei einer internationalen Konferenz in Berlin.

Trotz der bitteren Niederlage bei der Bundestagswahl müsse die SPD den Anspruch verteidigen, das Leben der Menschen jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, sagte Schulz. Den Absturz auf 20,5 Prozent bettete er in die Krise der europäischen Sozialdemokratie ein. Alle Sozialdemokraten müssten sich fragen, „was verbindet uns im Niedergang“. Dabei seien traditionelle Werte wie Solidarität, Respekt und Demokratie in einer sich auflösenden Weltordnung eigentlich das „modernste Politikangebot“.

12:39 Uhr: Der konservative Flügel in der SPD warnt vor dem Parteitag die Gegner einer möglichen Regierungsbeteiligung, sich vor den anstehenden Verantwortungen zu drücken. „Spätestens das Scheitern der Sondierungsverhandlungen für eine Jamaika-Koalition hat gezeigt, dass wir bei aller Beschäftigung mit uns selbst nicht in eine Oppositionsromantik verfallen dürfen“, heißt in einem 21-Thesen-Papier des „Seeheimer Kreises“ zur Erneuerung der SPD.

Die Partei müsse vorangehen, die richtigen Antworten geben und den eigenen Führungsanspruch deutlich machen. Unabängig davon, was mögliche Gespräche mit CDU und CSU bringen, „müssen wir schon jetzt die nächste Bundestagswahl in den Blick nehmen“ - egal, wann diese sei.

09:35 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geht nicht davon aus, dass eine neue Bundesregierung noch in diesem Winter steht. „Mit einer wie auch immer gearteten Regierungsbildung rechne ich nicht vor dem Frühjahr“, sagte der SPD-Bundesvize dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch). Das sei aber nicht schlimm und auch keine instabile Situation, da Deutschland eine geschäftsführende Bundesregierung von Union und SPD habe.

Die wichtigste Frage sei, ob es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelinge, Konsense zu erzielen. „Das kostet Kraft, und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die Kraft der Kanzlerin dafür noch reicht.“ Er selbst strebe im Übrigen kein Ministeramt in Berlin an, ließ er wissen.

Die SPD will auf einem am Donnerstag beginnenden Parteitag entscheiden, ob sie Gespräche mit der Union über eine Neuauflage der großen Koalition führen will.

Dienstag, 5. Dezember 2017:

15.11 Uhr: Kurz vor dem SPD-Parteitag, der über die Aufnahme von Gesprächen mit der Union zu einer möglichen Regierungsbildung entscheidet, hat sich Parteichef Martin Schulz mit der Spitze der Grünen getroffen. Nach dem Gespräch am Dienstag sagten die beiden Vorsitzenden der Grünen, Simone Peter und Cem Özdemir, der Deutschen Presse-Agentur: „Wir bleiben weiterhin im Austausch.“

Man habe „in guter Gesprächsatmosphäre“ über die Regierungsbildung gesprochen und sich darüber verständigt, „was die größten Herausforderungen für unser Land und Europa sind.“ Weitere Treffen seien schon vereinbart. Auch ein SPD-Sprecher beschrieb die Atmosphäre als „sehr gut“.

Der Termin kurz vor dem am Donnerstag beginnenden Parteitag dürfte ein Signal an die eigenen Reihen und auch an die Union sei, dass die sich abzeichnenden Gespräche mit CDU und CSU keineswegs ein Selbstläufer sind.

14.24 Uhr: Der Vize sagt hü, sein Chef sagt Stopp: Christian Lindner hat den Aussagen von Wolfgang Kubicki widersprochen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte der FDP-Vorsitzende: „Die widersprüchlichen Wahlprogramme von FDP, Grünen und Union werden sich nicht in Luft auflösen. In dieser Wahlperiode ist Jamaika für niemanden mehr ein Thema.“ Da dürfte es also noch Abstimmungsbedarf zwischen den beiden FDP-Granden geben.

13:02 Uhr: Rolle rückwärts: FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält plötzlich wieder eine Neuauflage der Jamaika-Sondierungen im Fall eines Scheiterns von Schwarz-Rot für möglich. Kubicki sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND): „Eines ist doch klar: Scheitert die GroKo, haben wir eine andere Lage.“ Er bezog sich dabei nach RND-Angaben vom Dienstag auf sich aufschaukelnde politische Forderungen bei Union und SPD im Vorfeld möglicher Gespräche. „Selbstverständlich werden die Freien Demokraten im Licht der Entwicklung neue Bewertungen vornehmen. Wir sind schließlich keine Dogmatiker“, sagte Kubicki, ohne sich auf ein Ergebnis der Bewertungen festzulegen.

Die Liberalen hatten die Jamaika-Gespräche im November überraschend verlassen. Damit war eine mögliche Koalition aus Union, Grünen und FDP gescheitert.

GroKo-Ticker am Montag, 4. Dezember 2017

20.20 Uhr: Vor möglichen Gesprächen von SPD und Union zur Regierungsbildung hat der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Unionskompromiss zur Zuwanderung als „entscheidende Basis“ in der Flüchtlingspolitik bezeichnet. „Man wird mit der SPD hart ringen“, sagte Söder am Montagabend im Bayerischen Rundfunk. „Aber eine SPD kann nicht erkennbar hinter dem zurück, was selbst Grüne akzeptieren würden.“ Er sei kein Fan von Bedingungen, so Söder weiter. Es sei aber klar, dass die CSU in der Flüchtlingsfrage einen klaren Kurs behalten wolle. Söder machte zugleich deutlich: „Die Federführung bei den Verhandlungen liegt eindeutig bei Horst Seehofer.“

14:47 Uhr: Die SPD zieht vor möglichen Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung viele rote Linien. Parteichef Martin Schulz sagte am Montag in Berlin, einige Punkte seien für die SPD „essentiell und die Kernsubstanz sozialdemokratischer Programmatik“.

In einem vierseitigen Vorstandsbeschluss für Gespräche mit CDU und CSU, der noch vom Parteitag abgesegnet werden muss, werden unter anderem die Einführung einer Bürgerversicherung, ein humanitärer Familiennachzug bei Flüchtlingen, ehrgeizige Ziele beim Klimaschutz oder ein gesetzliches Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit genannt. Die SPD wolle ein „Maximum“ ihres Wahlprogramms durchsetzen, sagte Schulz.

13:20 Uhr: GroKo-Gespräche stehen nun offenbar kurz bevor: Die SPD macht bei der Suche nach einer Regierung den nächsten Schritt: Der Parteivorstand billigte am Montag den Vorschlag von Parteichef Martin Schulz, ergebnisoffene Gespräche mit der Union zu einer möglichen Regierungsbildung zu führen.

Nur die frühere SPD-Landeschefin von Sachsen-Anhalt, Katrin Budde, enthielt sich der Stimme, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Nun muss allerdings noch der am Donnerstag beginnende Parteitag in Berlin zustimmen.

GroKo-Ticker am Sonntag, 3. Dezember 2017

11.40 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz sieht sich von europäischen Partnern zum Eintritt in eine neue große Koalition gedrängt. Er habe etwa von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron sowie dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras entsprechende Signale bekommen, bestätigte Schulz der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. In Telefonaten und SMS-Botschaften sei es darum gegangen, wie Deutschlands Sozialdemokraten europäische Reformen in einer Bundesregierung voranbringen könnten.

Macron setzt sich für eine Reform der Europäischen Union ein und ist dazu auf Deutschland angewiesen. Auch Schulz sieht eine Chance in verstärkter europäischer Zusammenarbeit: „Das Schutzversprechen des Staates, dass die Sozialdemokratie einst den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen erkämpft hat, kann nur über eine europäisierte Sozialdemokratie erneuert werden, weder im französischen noch im deutschen Alleingang“, sagte er der Zeitung.

11.25 Uhr: Der frühere SPD-Finanzminister Hans Eichel hat seiner Partei zu einer großen Koalition mit verkürzter Laufzeit geraten. „Man muss ja keine Koalition auf ganze vier Jahre vereinbaren. Zwei vielleicht. Und dann wird neu gewählt“, sagte der 75-jährige, der auch Ministerpräsident von Hessen war, der „Süddeutschen Zeitung“ (Online).

Er sei kein Freund großer Koalitionen, halte eine solche Regierungsbildung aber aus europäischer Sicht für nötig. Nur SPD und Union gemeinsam hätten die politische Kraft, mit Frankreich einen Weg zur Stabilisierung der Euro-Zone zu finden. Von einer Minderheitsregierung hält er dem Bericht zufolge nichts. Auch dem Argument, die SPD könne sich nur in der Opposition erneuern, kann er nichts abgewinnen: Schließlich habe man auch zwischen 2009 und 2013 in der Opposition gesessen - die große Erneuerung sei aber ausgeblieben. „Es geht beides, erneuern und regieren„, sagte Eichel.

10.50 Uhr: Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) will die SPD in den Gesprächen über eine Regierungsbildung nicht unter Zeitdruck setzen. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", sagte Altmaier der "Bild am Sonntag". Schon 2013 habe die damalige große Koalition von September bis Mitte Dezember benötigt, bis sie im Amt gewesen sei. "Wir sollten uns also nicht unter Zeitdruck setzen."

Die SPD hatte eine erneute Beteiligung an einer großen Koalition nach ihrem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl im September umgehend ausgeschlossen. Dies bekräftigte die Parteispitze auch nach dem Scheitern der Sondierungen von Union, FDP und Grünen. Aufgrund des Drucks auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist die SPD aber inzwischen zu ergebnisoffenen Gesprächen bereit. In den vergangenen Tagen sagten führende Sozialdemokraten wiederholt, sie wollten sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen.

GroKo-Ticker: Die Ereignisse vom Samstag

16.50 Uhr: Der SPD steht auf ihrem Parteitag eine heftige Diskussion über ihren Kurs bei der Regierungsbildung bevor: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rief seine Partei auf, Verhandlungen über eine erneute große Koalition zuzustimmen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer warb dafür, über eine Minderheitsregierung nachzudenken. Und für Fraktionschefin Andrea Nahles ist auch die Option Neuwahlen "nicht vom Tisch".

Der SPD-Vorstand will am Montag über das weitere Vorgehen diskutieren. Dann dürfte auch über einen Antrag für den am Donnerstag beginnenden Bundesparteitag zur Rolle der SPD für die Regierungsbildung beraten werden.

15.30 Uhr:

Martin Schulz hat seinen Zick-Zack-Kurs bei der Koalitionsfrage verteidigt und müht sich vor dem entscheidenden SPD-Bundesparteitag um ein Signal der Geschlossenheit. „Sie können davon ausgehen, dass wir nun alle Wallungen hinter uns haben und die Partei geschlossen steht“, sagte Schulz dem „Spiegel“ zum innerparteilichen Streit über seine Führung. Kurz nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen hatten Schulz und die SPD-Spitze ihr Nein zu einer großen Koalition per Beschluss bekräftigt, diese Haltung aber nur wenige Tage später geändert. Der Parteichef sagte dazu, durch das Scheitern der Jamaika-Sondierungen habe sich eine neue Lage ergeben, die nicht absehbar gewesen sei und auf die man habe reagieren müssen. Er gestand aber zugleich ein: „Ich habe kein Problem damit, wenn man das als Fehler bezeichnet.“

13.45 Uhr: Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen SPD und Union ein Arbeitsprogramm für die geschäftsführende Bundesregierung gefordert. Alleingänge wie die von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gingen nicht, sagte Schwesig am Samstag in Schwerin am Rande einer Veranstaltung. Schmidt hatte am Montag in Brüssel gegen den Willen von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) einer weiteren Zulassung des Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zugestimmt.

Ein Arbeitsprogramm für die geschäftsführende Bundesregierung zwischen SPD und Union für die nächsten Wochen sollte der erste Schritt sein, sagte Schwesig. „Parallel dazu können Gespräche geführt werden, wie es in diesem Land weitergeht.“ Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern bekräftigte ihre Skepsis gegenüber einer großen Koalition im Bund.

Die Ereignisse vom Freitag

19:34 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat in Aussicht gestellt, die Union im Falle einer Minderheitsregierung bei einzelnen Vorhaben im Bundestag zu unterstützen. „Wir würden eine Minderheitsregierung der Union aus dem Parlament heraus sehr konstruktiv begleiten bei einzelnen Vorhaben, die in die richtige Richtung gehen“, sagte Lindner am Freitag im Bayerischen Rundfunk. Er warnte die Union davor, sich von Forderungen der SPD erpressen zu lassen.

In der CDU stießen Lindners Äußerungen auf Wohlwollen. „Das ist ein sehr sinnvoller Vorstoß“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann. „Die Union sollte mit der FDP ausloten, wie eine konstruktive Begleitung genau aussehen könnte.“ Gerade außen- und verteidigungspolitisch müsse Deutschland zuverlässig und berechenbar bleiben. „Wenn die FDP mit den Grünen dort für Stabilität sorgen würden, fiele der wichtigste Einwand gegen eine Minderheitsregierung weg.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht sowohl eine Minderheitsregierung als auch Neuwahlen äußerst skeptisch.

16:23 Uhr: In der einflussreichen nordrhein-westfälischen SPD gibt es nach wie vor große Bedenken gegen eine Neuauflage der großen Koalition auf Bundesebene. Es zeichne sich der Trend ab: „Eher Finger weg von der GroKo“, sagte der ehemalige NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. In der Ruhrgebietsmetropole Essen hätten die Vorsitzenden der 32 Ortsvereine einstimmig gegen ein neues Bündnis mit der Union votiert. Vor allem jüngere Parteimitglieder sprächen sich dagegen aus. Das Ruhrgebiet gilt als Herzkammer der SPD.

Die große Koalition dürfe „nie eine Dauerlösung in unserer Demokratie sein“, betonte Kutschaty. Darüber hinaus wolle er die Oppositionsarbeit nicht der AfD überlassen, die nunmehr drittstärkste Kraft im Bundestag ist. Das heiße nicht, dass man in einzelnen Punkten nicht auch einmal mit der Union zusammenarbeiten könne. Eine Minderheitsregierung von Angela Merkel (CDU) sei denkbar, sagte Kutschaty.

15:59 Uhr: Rund 3400 Menschenhaben bis Freitagnachmittag eine Online-Petition der Jusos gegen eine Neuauflage der großen Koalition unterzeichnet. Unter dem Motto "#NoGroko - Für eine klare und glaubwürdige SPD" rief die SPD-Nachwuchsorganisation seit dem Morgen alle SPD-Mitglieder zur Zurückweisung eines erneuten schwarz-roten Bündnisses auf. Dem Aufruf schlossen sich neben zahlreichen SPD- und Juso-Mitgliedern auch Unterstützer an, die keine oder eine andere Parteizugehörigkeit angaben.

15.41 Uhr: Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat der Union die Verbreitung gezielter Falschinformationen über die Gespräche für eine neue Bundesregierung vorgeworfen. „Das ist erkennbar darauf angelegt, Unfrieden in der SPD zu stiften und zu versuchen, zu zündeln“, sagte Stegner am Freitag. „So nach dem Motto: Vielleicht kann ich die Mitglieder der SPD gegen die Führung aufbringen.“

15.23 Uhr: Politikberater Manfred Spreng sieht in einer GroKo durchaus Chancen für die SPD. „Die jetzige Legislaturperiode ist die letzte von Angela Merkel. 2021 wird sie nicht mehr antreten. Und damit ändert sich alles im Wettbewerb der beiden großen Parteien“, schreibt Spreng in seiner Kolumne für den „Berliner Kurier“. Denn mit Olaf Scholz, Andrea Nahles, Manuela Schwesig und Stephan Weil sei die SPD dann besser aufgestellt als die CDU. Letztere könne „nur die spröde Annegret Kramp-Karrenbauer oder den hemmungslosen Karrieristen Jens Spahn anbieten“. Sprengs Fazit: „Wenn sich weitere SPD-Politiker bis dahin profilieren, wenn die SPD auch Kompetenz für Wirtschaft und innere Sicherheit erwirbt, dann hat sie wieder eine Chance“.

12.48 Uhr: Jetzt folgt das Statement des CDU-Bundesgeschäftsführers Klaus Schüler. Die CDU sei bereit, „ mit der SPD ernsthafte Gespräche über die Bildung einer stabilen Bundesregierung“ zu führen. Dies gebiete der „Respekt vor der Initiative des Bundespräsidenten“ und das „Verantwortungsgefühl gegenüber dem Land“. Es gelte jetzt, „abzuwarten, wie sich die SPD positioniert“. Die kommenden Tage würden Klarheit bringen.

Martin Schulz spricht von Vertrauensbruch durch die Union

12.20 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz gibt jetzt sein Statement ab - und bezeichnet die Berichte, wonach es innerhalb der SPD grünes Licht für Koalitionsgespräche mit der Union gebe, als „Falschmeldung“. Da diese „aus Unionskreisen“ zu stammen scheine, habe er bereits mit Kanzlerin Merkel telefoniert und ihr zu verstehen gegeben, dass dies „inakzeptabel“ sei. „Wer Falschmeldungen in Umlauf bringt, zerstört Vertrauen“, so Schulz sichtlich verärgert.

Er werde dem SPD-Parteivorstand empfehlen, alle Optionen zu prüfen. Derzeit gebe es „viele Optionen“ neben einer Großen Koalition, alles sei noch offen. Der Parteivorstand werde am Montag darüber beraten. Am Donnerstag solle die Empfehlung des Vorstandes dann dem Parteitag präsentiert werden. „Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung, wir haben keinen Zeitdruck“, sagte Schulz.

12.06 Uhr: Vor weiteren Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung hat SPD-Chef Martin Schulz die Kernanliegen seiner Partei benannt. "Die deutsche Europapolitik muss sich ändern", sagte Schulz dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. "Wir brauchen eine Neugründung Europas." Innenpolitisch werde seine Partei unter anderem eine umfassende Erneuerung des Pflegesystems sowie der Gesundheitsversorgun g zur Bedingung einer möglichen Regierungsbeteiligung machen, kündigte der SPD-Vorsitzende an.

Der SPD-Chef kündigte für den Fall einer Zusammenarbeit mit der Union einen kantigeren Kurs seiner Partei an: "Wir sind eine stolze und selbstbewusste Partei. Aus diesem Stolz heraus sollte die SPD handeln, nicht aus Angst."

Bericht: SPD-Spitze will sich grünes Licht für Groko-Gespräche geben lassen

11.42 Uhr: Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will sich die SPD-Spitze auf dem Bundesparteitag Ende kommender Woche grünes Licht für die Aufnahme von ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung geben lassen. Das habe SPD-Chef Martin Schulz am Donnerstagabend beim Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sowie dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer deutlich gemacht, hieß es.

Aus SPD-Kreisen war zu hören, es sei noch nichts entschieden. Es lägen weiterhin viele Optionen auf dem Tisch. Ein Bericht der „Bild“-Zeitung, es gebe bereits eine Verständigung zwischen SPD und Union darüber, in Gespräche über eine große Koalition einzutreten, wurde ausdrücklich zurückgewiesen. Die Parteichefs hatten am Freitagvormittag ihre Gremien über die Ergebnisse des Treffens mit Steinmeier informiert.

11.20 Uhr: Wiebild.de berichtet, wollen Union und SPD über eine erneute Große Koalition verhandeln. Man habe sich nach dem Gespräch bei Bundespräsident Steinmeier am Donnerstagabend darauf geeineigt, heißt es.

Union und SPD kündigen Statements an

10.59 Uhr: Auch die Union will sich heute Mittag zu den gestrigem Spitzentreffen beim Bundespräsidenten äußern: CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler hat für 12.45 Uhr ein Statement angekündigt.

10.34 Uhr: Wie soeben bekannt wurde, wird der SPD-Vorsitzende Martin Schulz heute um 12.15 Uhr ein Statement zum Gespräch mit Steinmeier, Merkel und Seehofer am gestrigen Abend abgeben.

10.27 Uhr: Während innerhalb der SPD die Skepsis gegenüber einer Großen Kolaition noch vorzuherrschen scheint, drängt die CDU zur Eile: Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte, man solle „jetzt möglichst rasch“ Koalitionsverhandlungen aufnehmen.

Führende SPDler dämpfen Erwartungen an Groko

10.13 Uhr: Führende Sozialdemokraten dämpfen die Erwartungen aus der Union, dass die SPD schnell über eine mögliche Regierungsbeteiligung entscheidet. Seine Partei werde sehr gründlich diskutieren, „in welcher Form eine Regierungsbildung stattfinden kann“, sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil am Freitag vor einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. „Dazu brauchen wir Zeit. Das ist vollkommen klar.“ Heil betonte: „Es ist eine verfahrene Situation, und man kann nicht in wenigen Tagen das kitten, was andere in zwei Monaten zerbrochen haben.“

Die stellvertretende SPD-Chefin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sagte, es gebein der Partei sehr unterschiedliche Meinungen zum weiteren Vorgehen. Die einen lehnten eine große Koalition massiv ab, andere stünden Neuwahlen skeptisch gegenüber, es gebe auch viele Befürworter dritter Möglichkeiten. Deshalb müsse die SPD nun in Ruhe beraten und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Jusos kündigen „erbitterten Widerstand“ an

9.05 Uhr: Nach dem Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD beim Bundespräsidenten kündigen die Jusos ihre massive Gegenwehr gegen eine erneute große Koalitio n an. Der SPD-Parteinachwuchs startet an diesem Freitag eine Kampagne gegen eine Neuauflage der Regierungszusammenarbeit mit der Union, wie das Redaktionsnetzwerks Deutschland berichtet. Demnach wollen die Jusos noch am Vormittag auf ihrer Homepage eine Petition unter dem Motto #NoGroko veröffentlichen, in der sie alle SPD-Mitglieder dazu aufrufen, gegen ein solches Regierungsbündnis zu unterschreiben.

In dem Begleittext des Aufrufs heißt es: „Wir bleiben dabei: Die Absage der SPD an eine Fortsetzung der Großen Koalition war zwingend und richtig.“

Juso-Chef Kevin Kühnert drohte, notfalls beim SPD-Parteitag kommende Woche einen Antrag auf Ausschluss eines solchen Bündnisses zu stellen. „Sollten auf dem Parteitag Anträge gestellt werden, eine große Koalition zu bilden, oder Gespräche darüber zu führen, werden die auf unseren erbitterten Widerstand stoßen. Bei Bedarf werden wir den Ausschluss der großen Koalition beantragen.“ Eine Minderheitsregierung wäre in der aktuellen Lage wohl das Beste, sagte der Juso-Chef weiter. Sozialdemokratische Minister dürften einer solchen Regierung aber auf keinen Fall angehören.

7.11 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier baut nach Ansicht der FDP den Sozialdemokraten derzeit eine „gesichtswahrende Brücke“ zurück in die große Koalition. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, sagte der Deutschen Presse-Agentur darüber hinaus: „Es bleibt zu hoffen, dass der Bundespräsident auch zu mehr Professionalität in der Bundesregierung angeregt hat.“ Denn das Verhalten der Minister Christian Schmidt (CSU) und Barbara Hendricks (SPD), „die sich gegenseitig mit Rechtsverstößen überbieten, gibt kein gutes Bild ab und gefährdet die Kultur unseres Rechtsstaates. Wenn sich die Bundesbürger an Recht und Ordnung halten sollen, dann müssen es die Mitglieder einer Bundesregierung erst recht.“

Lindner schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

6.38 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat eine Zusammenarbeit mit der AfD in der Opposition ausgeschlossen. „Mit der AfD ergreifen wir keine Initiativen. Wir werden auch keine Initiativen in den Bundestag einbringen, die nur dann umgesetzt werden können, wenn die AfD den Ausschlag geben sollte“, sagte Lindner der „Rheinischen Post“ (Freitag). Die AfD kultiviere „völkische Reinheits- und Gleichheitsfantasien, die nicht zu unserem liberalen Land passen“, so der FDP-Vorsitzende.

Die Bundestagsfraktionen von AfD und FDP bereiten derzeit unabhängig voneinander Gesetzesinitiativen vor, um den umstrittenen Familiennachzug zu Flüchtlingen zu unterbinden. Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hatte in der vergangenen Woche CDU, CSU und FDP aufgerufen, einen entsprechenden Vorstoß seiner Partei zu unterstützen.

6.15 Uhr: Die SPD will sich laut ihrem Vize Olaf Scholz nicht zu Koalitionsgesprächen drängen lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ am Donnerstagabend. „Die Frage, was zu tun ist, kann deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden.“ Alle Beteiligten sollten sich „vergewissern, dass wir viel Zeit haben“, so Scholz. Da das Wählervotum bei der Bundestagswahl keine Regierungsbeteiligung der SPD mehr vorgesehen habe, müsse die Situation „gelassen und mit kühlem Kopf“ besprochen werden.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) plädierte unterdessen für ein zügiges Vorgehen. Man sollte „die Ungewissheit von Koalitionsverhandlungen, die sich über Wochen hinziehen“, nicht durch Mitgliederbefragungen verlängern, sagte Altmaier. Dennoch müsse man das Vorgehen der SPD akzeptieren. Je schneller Sondierungen und Koalitionsverhandlungen beendet werden könnten, „desto früher werden wir an die Arbeit gehen können“, sagte der CDU-Minister mit Blick auf eine Neuauflage der großen Koalition. Vor dem Forderungskatalog der Sozialdemokraten habe die Union keine Angst, so Altmaier.

Die Ereignisse vom Donnerstag

23.00 Uhr: Nach dem Gespräch mit dem Bundespräsidenten wollen die Parteichefs Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz am Freitag ihre Parteigremien über die Inhalte informieren. Bis es soweit ist, wird der Verlauf des heutigen Abends wohl im Dunkeln bleiben. Schon Freitag könnten aber erste Details bekannt werden. Wir halten Sie dann natürlich weiter auf dem Laufenden - und verabschieden uns für heute.

22.40 Uhr: Sigmar Gabriel sieht die SPD bei den Gesprächen über eine Regierungsbildung nicht unter Zeitdruck. „Keiner darf erwarten, dass das schnell geht“, sagte er am Donnerstag während eines Besuchs in Washington im ZDF-„heute Journal“. CDU, CSU, Grüne und FDP hätten für ihre Jamaika-Sondierungen Wochen gebraucht und seien zu nichts im Stande gewesen. „Da werde ich doch ein bisschen um Verständnis dafür bitten dürfen, dass jetzt nicht der Druck bei uns liegt.“

Der frühere SPD-Chef forderte von der Union, jetzt zu zeigen, „was sie denn will“. Die SPD rede auf Bitten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit den Spitzen der Unionsparteien, und dann werde man sehen, welche Möglichkeiten es gibt. „Aber sozusagen mal eben so jetzt in die Rolle des Koalitionspartners zu gehen, das wird mit der SPD nicht gelingen.“ Niemand dürfe von der SPD erwarten, dass sie nach dem Scheitern von Jamaika „nur, damit sie ein paar Jobs in der Regierung behält, sofort sagt: wunderbar, wir machen weiter“.

Deutschland habe eine stabile und handlungsfähige Regierung, sagte der Außenminister. Es sei im besten Sinn verstandene preußische Disziplin, „seinen Job zu machen. Dafür sind wir in die Ämter gekommen.“

Gespräch bei Steinmeier zu Ende - Rätselraten über Ergebnisse

22.30 Uhr: Das Treffen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit den Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD ist nach gut zwei Stunden zu Ende gegangen. Steinmeier wollte in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz die Möglichkeiten einer Regierungsbildung ausloten. Anders als bei den Jamaika-Sondierungen gibt es diesmal keine undichte Stelle: Wie erwartet sind vorerst keine Informationen über die konkreten Inhalte des Gesprächs nach außen gedrungen.

20.15 Uhr: Konfrontiert waren Merkel, Seehofer und Schulz übrigens mit Protesten vor dem Schloss Bellevue. Dort demonstrierten etwa 100 Menschen gegen die weitere Zulassung des Unkraufgiftes Glyphosat - mit Rufen wie „Hopp, Hopp, Hopp - Glyphosat stopp.“

20.10 Uhr: Mittlerweile sind CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer sowie der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz auf Schloss Bellevue eingetroffen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Bei dem mit Spannung erwarteten Gespräch wird es wohl vor allem darum gehen, wie die Chancen für eine erneute große Koalition stehen.

20.05 Uhr: Vor dem Gespräch mit den Parteivorsitzenden von Union und SPD ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der AfD-Fraktionsspitze zusammengekommen. Sie hätten 40 Minuten mit dem Bundespräsidenten gesprochen, sagte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland am Donnerstagabend nach dem Treffen. Es sei "wichtig" gewesen, dass Steinmeier auch die AfD getroffen habe. Der Bundespräsident habe klar gemacht, dass er nicht davon ausgehe, dass die AfD bei der Regierungsbildung eine "große Rolle" spiele, sagte Gauland. Sie hätten wiederum deutlich gemacht, dass für die AfD auch die Tolerierung einer Minderheitsregierung nicht infrage komme. Gauland hatte zusammen mit der Ko-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel mit Steinmeier gesprochen.

+ Die Fraktionschefs der AfD bei Bundespräsident Steinmeier © dpa

20.00 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat mit drastischen Worten Werbung für eine erneute GroKo gemacht - oder zumindest für eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung. Er empfinde es als erschreckend, „wie instabil unser politisches Gefüge auf Bundesebene in relativ kurzer Zeit geworden ist“, sagte der SPD-Politiker der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die gescheiterten Sondierungsgespräche zwischen Union, Grünen und FDP. In dieser Lage könne die SPD nicht sagen, sie schaue jetzt einfach nur auf sich.

In welcher Form sie allerdings Verantwortung übernehmen werde, darüber werde man reden müssen. Als Alternative zu einer erneuten großen Koalition mit der Union gibt es in der SPD Überlegungen, eine von der Union geführte Minderheitsregierung zu tolerieren. Für den Fall, dass der SPD-Parteitag kommende Woche grünes Licht für Gespräche mit der Union gibt, rechnet Weil nicht mit einem raschen Abschluss. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir vor Februar fertig sein könnten, im allerbesten Fall.“

„Unerträgliche Gewaltdrohungen“: Hendricks und Schmidt wollen Konflikt entschärfen

17.30 Uhr: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und ihr Agrarkollege Christian Schmidt (CSU) haben sich nach dem Glyphosat-Zerwürfnis getroffen. Schmidt folgte am Donnerstag einer Einladung von Hendricks in ihr Ministerium. Danach verbreiteten beide Seiten auf Twitter ein Foto von dem Treffen.

Das Landwirtschaftsministerium zitierte Schmidt mit den Worten: „Trotz unterschiedlicher Positionen ist kollegialer Umgang wichtig. Werden gemeinsam an Lösung arbeiten, um den Einsatz von #Glyphosat künftig restriktiver zu gestalten. Entgleiste Diskussion ist erschreckend.“ Ein kollegialer Umgang sei ihm wichtig.

BM SCHMIDT: Einladung von Barbara Hendricks @bmub gerne angenommen. Trotz unterschiedlichen Positionen ist kollegialer Umgang wichtig. Werden gemeinsam an Lösung arbeiten, um den Einsatz von #Glyphosat künftig restriktiver zu gestalten. Entgleiste Diskussion ist erschreckend. pic.twitter.com/E7gNUo5YRL — BMEL (@bmel) 30. November 2017

Das Umweltministerium twitterte im Namen von Hendricks: „Ich finde die Gewaltdrohungen gegen Christian Schmidt unerträglich. Darum habe ich ihn eingeladen. Unser Dissens zu #Glyphosat ist nicht aus der Welt - wollen aber kollegial miteinander umgehen. Mein Ziel: naturverträglichere Landwirtschaft.“

BM #Hendricks: Ich finde die Gewaltdrohungen gegen Christian Schmidt unerträglich. Darum habe ich ihn eingeladen. Unser Dissens zu #Glyphosat ist nicht aus der Welt – wollen aber kollegial miteinander umgehen. Mein Ziel: naturverträglichere Landwirtschaft. https://t.co/X4uvDdzpxr pic.twitter.com/dFWcTURe3X — BMUB (@bmub) 30. November 2017

17.06 Uhr: Der SPD-Wahlkämpfer und Grafiker Klaus Staeck hat einen Termin bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier genutzt, um seine Partei vor einer Neuauflage der großen Koalition mit der Union zu warnen. Die SPD habe die Nicht-Fortsetzung dieser Koalition versprochen, sagte Staeck (79) bei einer Podiumsdiskussion im Schloss Bellevue, wo sich wenige Stunden später die Parteichefs von Union und SPD mit Steinmeier beraten wollten. Von dem abendlichen Spitzentreffen hänge ab, „ob wir morgen als falsche Versprecher dastehen, oder ob die Leute, die mit uns zusammengearbeitet haben, das weiter tun werden.“ Steinmeier ging auf die Bemerkung nicht ein.

16.46 Uhr: Eine Mehrheit der Bundesbürger (61 Prozent) ist einer Umfrage zufolge dafür, dass die SPD in Gespräche mit der Union über eine Neuauflage der großen Koalition eintritt. Diese Ansicht vertreten auch 58 Prozent der Anhänger der Sozialdemokraten, wie die Erhebung des Allensbach-Instituts im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ergab. Für eine baldige Neuwahl treten demnach vor allem Anhänger der Linkspartei und der AfD ein.

13.02 Uhr: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mahnt auch mit Blick auf die Sicherheit in Deutschland zur Eile bei der Regierungsbildung. „Eine stabile Regierung ist immer gut für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger“, sagte de Maizière am Donnerstag bei einem Besuch im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin. Für weitere Verbesserungen bei der inneren Sicherheit sei eine neue Regierung nötig. „Neue Stellen können Sie nur mit einem neuen Haushalt schaffen“, erklärte er. Außerdem müsse ein Stellenzuwachs bei den Sicherheitsbehörden vorbereitet werden, etwa durch zusätzliche Ausbildungskapazitäten. Es sei daher „sehr eilig“, hier voranzukommen.

Geplant sei etwa der Aufbau einer neuen Terrorismusabteilung beim Bundeskriminalamt. Das BKA warte bereits darauf. Auch für neue Gesetze im Sicherheitsbereich sei eine stabile Koalition wünschenswert. Mit Blick auf die möglichen Gespräche zwischen Union und SPD über eine weitere große Koalition sagte de Maizière: „Wenn sie zum Erfolg führen, ist es gut für unser Land.“

10.59 Uhr: Zwar wurde Glyphosat von der EU als Wirkstoff zugelassen. Doch es gibt noch Möglichkeiten, den Einsatz des Pflanzengiftes in Deutschland zumindest einzudämmen. Daran arbeitet Umweltministerin Barbara Hendricks aktuell mit Hochdruck.

9.18 Uhr: Vor dem ersten Spitzengespräch der Parteichefs von Union und SPD am Abend sehen führende SPD-Politiker die Aussichten für eine große Koalition weiter skeptisch. Diese Konstellation sei "ein Ergebnis, das ich noch nicht sehe", sagte der SPD-Parlamentsgeschäftsführer im Bundestag, Carsten Schneider, am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Bislang sei "überhaupt noch nicht klar, ob es eine Grundlage dafür gibt".

"Wir verweigern uns nicht", sagte dazu Schneider. Allerdings seien offensichtlich innerhalb der Union "die Fliehkräfte sehr stark", fügte er mit Blick auf den Führungsstreit in der CSU sowie den Glyphosat-Alleingang von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hinzu. Offensichtlich sei für Merkel ihr bisheriger Führungsstil "ans Ende gekommen". All dies "macht es sehr schwer, verlässlich in Verhandlungen zu gehen".

7.29 Uhr: Am Donnerstagabend treffen sich die Chefs von Union und SPD mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er will mit den Parteivorsitzenden über die Möglichkeiten einer Regierungsbildung sprechen. Doch wie wird der SPD-Vorsitzende Martin Schulz auf die Idee einer erneuten Großen Koalition reagieren? Juso-Chef Kevin Kühnert verlangt eine klare Haltung von Schulz.

7.13 Uhr: Christian Schmidt rechnet nach eigenem Bekunden nicht damit, dass sein Glyphosat-Alleingang die Gespräche über eine große Koalition nachhaltig belastet. „Ich denke nicht, dass eine Zustimmung oder Enthaltung zu Glyphosat das Zünglein an der Waage einer großen Koalition sein wird. Wir stehen vor weitaus wichtigeren Herausforderungen, die es gemeinsam zu lösen gilt“, sagte der CSU-Politiker der Passauer Neuen Presse (Donnerstag). „Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch in einer möglichen Neuauflage der großen Koalition wieder zu einer guten Basis für eine Zusammenarbeit finden werden.“

Das geschah am Mittwoch, 29. November 2017

19.05 Uhr: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer wirft der SPD im Glyphosat-Krach Scheinheiligkeit vor: Bei den gescheiterten Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition sei eine dreijährige Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Pflanzenschutzmittel unter Umweltauflagen besprochen worden, sagte Scheuer am Mittwoch in München. Auch die SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks war laut Scheuer immer in den aktuellen Stand der Glyphosat-Diskussion eingebunden.

Das Bundesumweltministerium wies die Argumentation zurück. Hendricks sei an den Sondierungen weder beteiligt gewesen noch habe sie zugesagt, sich durch ein mögliches Sondierungsergebnis gebunden zu fühlen. „Im Gegenteil: Die Ministerin hat immer klar gemacht, dass ihr Nein ein Nein bleibt.“

17.17 Uhr: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt sieht sich nach seiner Entscheidung über die Zulassung des Unkrautmittels Glyphosat zahlreichen Drohungen ausgesetzt. Nach einem Bericht der „Bild“ bestätigte Schmidts Wahlkreisbüro in Fürth der Zeitung, dass „Drohungen gegen Leib und Leben“ Schmidts und seiner Angehörigen eingegangen seien. Auch auf der Facebook-Seite des Ministers seien eine Vielzahl von Beleidigungen und Drohungen eingegangen. Da diese auch strafrechtlich relevant seien, sei die Seite vorübergehend aus dem Netz genommen worden. Die Polizei ist dem Bericht nach bereits eingeschaltet.

15.23 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die SPD vor überzogenen Forderungen in den anstehenden Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung gewarnt. "Die SPD weiß doch ganz genau, dass sie mit 20 Prozent nicht 100 Prozent ihrer Forderungen umsetzen kann", sagte Dobrindt am Mittwoch beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Was die Sozialdemokraten "jetzt gerade medial von Steuererhöhungen bis zur Bürgerversicherung formulieren", könne die Union in dieser Form nicht mittragen.

Der CSU-Politiker riet mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen: "Man sollte nicht zu Beginn von Gesprächen zu viele rote Linien aufmachen." Es gebe eine gemeinsame Verantwortung, eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden. Es sei "viel zu kurz gesprungen", jetzt schon über Neuwahlen zu reden. "Erstmal muss man alles ausloten, was möglich ist."

13:49 Uhr: Das Bundeskanzleramt hat Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) noch kurz vor dessen Votum zur Einhaltung der Regierungs-Geschäftsordnung ermahnt. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) habe "den Minister am Montagvormittag telefonisch darauf hingewiesen, dass ein abweichendes Stimmverhalten von der Vereinbarung einer vorherigen Abstimmung mit der Bundesministerin bedarf", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die Regel laute: " Ohne eine vorherige Abstimmung keine Zustimmung, sondern eine Enthaltung ", fügte Demmer hinzu.

13:45 Uhr:FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer sieht auch ein "Versagen" im Kanzleramt. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe "entweder ihre Minister nicht mehr im Griff" oder sie beziehungsweise das Kanzleramt seien "entgegen aller Beteuerungen über die Pläne ihres Ministers frühzeitig informiert" gewesen, sagte Theurer. "In beiden Fällen liegt das Versagen eindeutig im Kanzleramt".

Die CSU sieht derweil keinen Anlass für zusätzliche Zugeständnisse an die SPD als „vertrauensbildende Maßnahmen“ für eine mögliche Neuauflage der großen Koalition. „Wir wollen in vertrauensvolle Gespräche mit der SPD eintreten“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. „Zusätzliche Belastungen für anstehende Gespräche sehe ich nicht.“

13:20 Uhr:Die Linke fordert Aufklärung von Agarminister Christian Schmidt (CSU): „Wenn der Vorwurf im Raum steht, dass für die Entscheidung von Landwirtschaftsminister Schmidt Konzerninteressen im Vordergrund standen, und nicht die Gesundheit der Bevölkerung, sollte er seine Entscheidungsfindung transparent machen“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte.

Des Weitere fordert die Linke den Minister auf, für die Dauer seiner Amtszeit „alle Kontakte und die seines Ministeriums mit Vertretern von Agrochemieherstellern und -verbänden, sowie zu von diesen beauftragten Kanzleien öffentlich zu machen“, erklärte Korte weiter.

13:02 Uhr: Die SPD war eingebunden: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer wirft der SPD Scheinheiligkeit vor: Bei den gescheiterten Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition sei eine dreijährige Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Pflanzenschutzmittel besprochen worden, sagte Scheuer am Mittwoch in München. Auch die SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks war demnach immer eingebunden.

12.16 Uhr: Die Empörung bei der SPD hält an: Parteichef Martin Schulz hält wegen der Glyphosat-Vorgänge das Verhältnis zur Union für gestört. Vor dem Spitzentreffen von SPD und Union zur Suche nach einer neuen Regierung bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Donnerstag sagte Schulz in Berlin: „Das Verhalten von Bundesminister Schmidt war skandalös und hat zu einem massiven Vertrauensverlust innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung und zwischen den Parteien geführt.“

In der Sache will die SPD bei Glyphosat nicht lockerlassen und arbeitet auf ein nationales Verbot hin. Seine Partei setze sich nachdrücklich dafür ein, die Anwendung des Unkrautvernichters in Deutschland weitestgehend einzuschränken, wenn möglich zu verbieten, betonte Schulz. „Eine künftige Bundesregierung muss hieran arbeiten und die notwendigen Rechtsvoraussetzungen schaffen.“

11.55: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich gegen eine Minderheitsregierung zur Lösung der Regierungskrise in Deutschland gewandt. Unsicherheit würde sonst bleiben, sagte Laschet am Mittwoch beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Die Regierung könnte gegenüber den EU-Partnern nichts zusagen, weil sie sich ihrer Mehrheit im Bundestag nicht sicher sein könne. Dabei müsse Deutschlands Rolle jetzt sein, den EU-Reformprozess zu prägen.

Die anstehenden Verhandlungen mit der SPD über eine neue große Koalition würden nicht leicht, sagte Laschet. Er lobte die Zwischenergebnisse der gescheiterten Jamaika-Sondierung. „Ich wäre froh, wenn wir in den nächsten Wochen in den Verhandlungen ein solches großartiges Ergebnis hinkriegen könnten“, sagte er. „Es wird schwieriger“, so der CDU-Politiker. „Ich hätte gerne die FDP an unserer Seite gehabt.“ Hoffnungsfroh zeigte sich Laschet in der Europapolitik - hier könne eine neue große Koalition Antworten für ein geeintes, starkes Europa geben.

11.04 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel will in den anstehenden Gesprächen mit der SPD über eine Regierungsbildung auf einen wachstumsfreundlichen Kurs dringen. Es gelte an die Politik der Haushaltskonsolidierung und der wachstumsfreundlichen Investitionen anzuknüpfen, sagte Merkel in einer am Mittwoch ausgestrahlten Video-Grußbotschaft an den Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. „Das wird mich auch in den kommenden Gesprächen mit der SPD leiten.“

Merkel betonte: „Deutschland und Europa brauchen Stabilität.“ Unverändert wichtig bleibe es, „die Lohnzusatzkosten unter der Marke von 40 Prozent zu halten“. Sie sei gutes Mutes, „dass wir ein so ehrgeiziges Ziel wie Vollbeschäftigung erreichen können“.

Für diesen Donnerstag ist ein Gespräch mit Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz beim Bundespräsidenten angesetzt. Dabei geht es darum, die Chancen für eine erneute große Koalition zwischen Union und SPD auszuloten.

10.20 Uhr: Angesichts des umstrittenen Glyphosat-Votums von Agrarminister Christian Schmidt fordert der Grünen-Bundestagsabgeordnete Harald Ebner dessen Entlassung. „Schmidts Alleingang ist ein krasser und beispielloser Vertrauensbruch innerhalb der geschäftsführenden Bundesregierung“, sagte der Pestizid-Experte aus Baden-Württemberg der „Heilbronner Stimme“ (Mittwoch). „Die Konsequenz muss doch sein, einen Minister zu entlassen, der derartig aus der Reihe tanzt und sich nicht an Absprachen hält. Welcher potenzielle Koalitionspartner soll der Union und Merkel sonst künftig noch trauen?“

7.51 Uhr: Nach der umstrittenen Glyphosat-Entscheidung des CSU-geführten Landwirtschaftsministeriums hat der SPD-Politiker Johannes Kahrs Konsequenzen für eine mögliche Regierungsbildung angekündigt. "Für die Union wird es jetzt richtig teuer", sagte der Sprecher des Seeheimer Kreises den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Er bezog sich damit auf mögliche Gespräche zwischen SPD und Union zur Bildung einer neuen großen Koalition.

Kahrs zeigte sich empört, dass sich das Ministerium über den Widerstand der SPD hinweggesetzt und damit gegen die Geschäftsordnung der Koalition verstoßen habe. "Entweder Frau Merkel hat von der Entscheidung gewusst, dann hat sie Vertrauen zerstört", sagte er über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Oder aber sie hat es nicht gewusst, dann hat sie ihren Laden nicht im Griff."

7.44 Uhr: Nach seiner umstrittenen Glyphosat-Entscheidung will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) die Wogen glätten. Er werde den Kontakt mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) suchen und Schritte zur Reduzierung des Einsatzes von Glyphosat abstimmen, sagte der CSU-Politiker der "Bild" (Mittwochsausgabe). "Ich werde bei den Fragen der nationalen Umsetzung auf meine Kollegin Hendricks zugehen und wir werden gemeinsam an einer Lösung arbeiten, um den Einsatz von Glyphosat künftig restriktiver zu gestalten."

Negative Auswirkungen auf die mögliche Bildung einer erneuten Großen Koalition sieht der Agrarminister nach eigenen Worten nicht: "Ich gehe davon aus, dass eine mögliche künftige Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht an der Frage Zustimmung oder Enthaltung zu Glyphosat scheitert, zumal wir durch die Zustimmung in der Sache mehr erreicht haben, als mit einer Enthaltung." Einen Rücktritt lehnt Schmidt laut "Bild" ab. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Schmidts Vorgehen am Dienstag öffentlich gerügt und ihm einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung vorgeworfen.

Das passierte am 28.11

19.30 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer war nach Angaben aus bayerischen Regierungskreisen vorab über das Ja von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) zur weiteren Verwendung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU informiert.

16.46 Uhr: Auch von den Grünen bekommt Schmidt heftige Kritik: Grünen-Politiker Jürgen Trittin sagte: „Christian Schmidt hat sich in Kamikaze-Manier gleich doppelt falsch entschieden: Für die Geschäftsinteressen der Bayer AG, gegen die Gesundheit der Menschen in Europa - und gegen das Grundgesetz“, sagte Ex-Umweltminister Trittin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

16.21 Uhr: Der Alleingang von Agrarminister Schmidt belastet die geplanten Gespräche zwischen Union und SPD. Die können sich nun mit einer rot-rot-grünen Retourkutsche revanchieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ministerium dachte angeblich schon monatelang an Glyphosat-Alleingang

16.10 Uhr: Wie die Tagesschau berichtet, war der Alleingang von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) bereits monatelang geplant. Das gehe nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung aus internen Unterlagen hervor.

Schon am 7. Juli habe das Fachreferat für Pflanzenschutz Schmidt empfohlen, zu prüfen, ob man der Glyphosat-Verlängerung auch ohne grünes Licht des Umweltministeriums zustimmen könne - „eigenverantwortlich“ wird dieser Weg genannt. Klar war allerdings bereits damals, dass solch ein Verhalten dem Koalitionsvertrag widerspricht. Später versuchte die Fachabteilung angeblich auch, eine Anfrage nach einer offiziellen „Weisung“ Merkels in die Wege zu leiten.

Ein weiteres möglicherweise heikles Detail: Unklar bleibt zunächst, ob auch das Bundeskanzleramt in den Status Quo eingeweiht war. Das Bundeslandwirtschaftsministerium habe die Einsicht in die Akten an mehreren Stellen verweigert - mit den Hinweisen „Interne Beratung BReg“ und „Vertrauliche Beratung BReg - nicht abgeschlossenes Verfahren“.

SPD sieht „Autoritätsverlust der Kanzlerin“

16.03 Uhr: Im Glyphosat-Streit reicht der SPD-Bundestagsfraktion die Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht aus. Das Kanzleramt sei offensichtlich derzeit nicht in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen. „Der Autoritätsverlust der Bundeskanzlerin ist greifbar geworden und beschädigt die vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit in der Bundesregierung“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, am Dienstag. „Solche chaotischen Abläufe sind für das größte Land in der EU völlig inakzeptabel.“

15.05 Uhr: Auf die Frage, ob sich Agrarminister Christian Schmidt für sein einseitiges ja zur weiteren Glyphosat-Zulassung entschuldigt habe, sagte Umweltminister Hendricks von der SPD: „Er hat den Versuch unternommen. Ich will auch nicht auf Dauer eine Entschuldigung zurückweisen. Aber ich hab ihm gesagt, dass man so blöd eigentlich nicht sein könnte.“

15.03 Uhr: Aus Bayern erhält CSU-Bundesagrarminister Schmidt Unterstützung für seine Entscheidung über die weitere Zulassung von Glyphosat: Der Bundesminister habe eine sehr wohlabgewogene Sachentscheidung getroffen, sagte Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) am Dienstag nach der Ministerratssitzung in München. Das habe der Freistaat zu akzeptieren. Ohne Glyphosat müssten die Bauern tiefer pflügen, das führe zu Bodenerosion. Trotzdem „müssen wir Wege suchen, wie man von der Anwendung wegkommt oder sie reduziert“. Der Einsatz müsse auf das Notwendigste beschränkt werden, sagte Huber.

Hendricks sieht Konflikt mit Union nach Rüge von Merkel nicht ausgeräumt

14.48 Uhr: Umweltministerin Barbara Hendricks sieht den Konflikt mit der Union auch nach der Rüge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen Schmidt nicht ausgeräumt. „Ich bin weiterhin der Auffassung, dass wir eine vertrauensbildende Maßnahme brauchen“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. Sie habe es angenommen, dass Merkel vorher nicht informiert gewesen sei. Die Kanzlerin habe aber etwas zum Ausdruck gebracht, das im Prinzip selbstverständlich sei. „Nämlich dass sich alle Minister an die Geschäftsordnung der Bundesregierung zu halten haben.“ Hendricks sprach erneut von einem „Affront“ Schmidts.

14.35 Uhr: Für Agrarminister Schmidt wird es nach dem Glyphosat-Affront wohl bei einem Rüffel der Kanzlerin bleiben. „Das ist etwas, was sich nicht wiederholen darf“, sagte sie. Personelle Konsequenzen für den CSU-Landwirtschaftsminister plant sie wohl nicht. Merkel machte deutlich, dass sie in der Sache eher auf Schmidts Seite stehe als auf der von SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks. In nächster Zeit will auch Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) mit dem CSU-Politiker Schmidt über den Vorgang reden. Merkel verwies am Dienstag auch auf andere Streitpunkte unter den Regierungsmitgliedern. Unstimmigkeiten seien nichts Ungewöhnliches.

14.14 Uhr: Mit seinem Ja zur Weiterverwendung von Glyphosat hat Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen die Geschäftsordnung der Regierung verstoßen. „Das entsprach nicht der Weisungslage, die von der Bundesregierung ausgearbeitet war“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin.

SPD-Vize Stegner empört über Schmidts „Unverfrorenheit“

14.01 Uhr:Die Zustimmung des CSU-Agrarministers Christian Schmidt zur Weiterverwendung des Unkrautvernichters Glyphosat nährt nach Ansicht von SPD-Vize Ralf Stegner die Zweifel an einer möglichen großen Koalition mit der Union. „Das war eine ziemliche Unverfrorenheit, weil es den Gepflogenheiten der geschäftsführenden Bundesregierung von CDU/CSU und SPD widerspricht“, sagte Stegner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei unterschiedlichen Meinungen sei schließlich Enthaltung üblich.

„Das ist ein Schlag ins Kontor und man muss sich fragen, was das Bundeskanzleramt und die Kanzlerin davon wussten, oder ob Frau Merkel das sogar gebilligt hat“, sagte der SPD-Landeschef in Schleswig- Holstein. „Alles in allem war das keine vertrauensbildende Maßnahme.“ Die Gespräche, die der Bundespräsident für eine Regierungsbildung auf den Weg gebracht habe, würden durch derartiges Verhalten einer Partei nicht beflügelt. „Es ist dringend an der Zeit, dass sich die Unionsseite überlegt, was sie eigentlich erreichen möchte.“

11.18 Uhr:Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat Kanzlerin Angela Merkel nach dem Streit über das deutsche Votum für eine weitere Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in die Pflicht genommen. „Es müssen auf jeden Fall vertrauensbildende Maßnahmen vonseiten der Union kommen“, sagte die SPD-Politikerin dem Deutschlandfunk am Dienstag im Hinblick auf die Aufnahme möglicher Gespräche über eine große Koalition. Diese Maßnahme müsse „in der Tat von der Kanzlerin kommen“.

Eine Entlassung von CSU-Agrarminister Christian Schmidt wäre ein solcher Schritt, sagte Hendricks: „Das heißt aber nicht, dass ich das fordere, sondern es liegt in der Verantwortung der Bundeskanzlerin, eine echte vertrauensbildende Maßnahme jetzt tatsächlich zu finden, die es überhaupt ermöglicht, sinnvolle Gespräche zu führen.“

10.44 Uhr: Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Stellungnahme aufgefordert. "Die Kanzlerin muss sich erklären, ob sie davon wusste und ob sie dem Vorgehen zugestimmt hat", erklärte der SPD-Vize dem Berliner "Tagesspiegel". Sollte Merkel davon gewusst haben, „wäre das eine echte Hypothek für jede Form von Gesprächen", fügte er mit Blick auf eine mögliche Regierungszusammenarbeit zwischen SPD und Union hinzu.

08.35 Uhr: Bundesagrarminister Christian Schmidt hat bekräftigt, bei seinem Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU auf eigene Faust gehandelt zu haben. „Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen und in meiner Ressortverantwortung“, antwortete der CSU-Politiker am Dienstagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“ auf die Frage, ob er vor seinem Ja vom Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert habe. „Das sind Dinge, die man auf die Kappe nehmen muss. Dazu ist man da. Politiker, die nie entscheiden, ecken zwar nie an. Das sind aber auch nicht die, die das Land voranbringen“, sagte Schmidt zur Verteidigung seiner Entscheidung.

Bundesagrarminister Schmidt stimmt für weitere Zulassung von Glyphosat - Das passierte am 27.11

22.49 Uhr: Auch SPD-Vize Ralf Stegner hat empört auf das überraschende Ja von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU reagiert. Schmidts nicht mit der SPD abgestimmte Votum sei „ein glatter Vertrauensbruch“ und widerspreche auch der Geschäftsordnung der Bundesregierung, sagte Stegner am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Da die SPD vorher Nein zu einer Verlängerung der Zulassung gesagt habe, hätte Schmidt sich enthalten müssen.

Die SPD frage sich, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davon gewusst habe, sagte Stegner. Er sprach von einem „ordentlichen Schlag ins Kontor“. Dies diene nicht den laufenden Gesprächen, die jetzt auf Wunsch des Bundespräsidenten zwischen den Parteien geführt werden, um eine Regierungsbildung zu ermöglichen.

21.33 Uhr: Die CSU hat das Ja der geschäftsführenden Bundesregierung zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU verteidigt. Agrarminister Christian Schmidt (CSU) habe damit „eine verantwortungsvolle und richtige Entscheidung“ getroffen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Minister sei einem Vorschlag der EU-Kommission gefolgt und habe zusätzlich positive umweltrelevante Bedingungen erreicht. „Die Zulassungsverlängerung bringt Klarheit und Sicherheit für die landwirtschaftlichen Betriebe“, sagte Dobrindt.

20.38 Uhr: Bundesagrarminister Christian Schmidt hat das deutsche Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU gerechtfertigt. „Mit der Zustimmung Deutschlands habe ich wichtige Verbesserungen zum Schutze der Pflanzen- und Tierwelt durchgesetzt“, sagte der CSU-Politiker am Montagabend in Berlin. Dies sei mehr „als von allen beteiligten Ressorts jemals verlangt worden ist“. Ohne die Zustimmung Deutschlands wäre Glyphosat von der EU-Kommission ohne diese Verbesserungen zugelassen worden.

Die SPD lehnt eine weitere Zulassung ab und wirft Schmidt einen „Vertrauensbruch“ in der geschäftsführenden Bundesregierung vor. Der Minister betonte: „Ich glaube, ich bin bekannt dafür, dass ich eine Vertrauensbildung durchaus ganz oben ansetze.“ Auf Fragen, inwiefern Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einbezogen gewesen sei, sagte er: „Der Fachminister, der federführend in dieser Frage ist, muss im Laufe von Beratungen in Brüssel in der Lage sein, an der Sache orientierte Entscheidungen zu treffen.“

Merkel hatte sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, den umstrittenen Wirkstoff in der Landwirtschaft weiter anzuwenden.

19.37 Uhr: Nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Fraktionsspitze der Linken im Bundestag die Verantwortung für die Lösung der Regierungskrise bei CDU/CSU und SPD. „Der Ball liegt bei Union und SPD“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Montagabend in Berlin. „Es gibt insbesondere bei der Union die Verantwortung, zu einer Regierungsbildung zu kommen.“ Bartsch forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, „zügig zu Ergebnissen zu kommen“. Er könne sich auch eine Minderheitsregierung vorstellen, sagte Bartsch. Die Linke werde die Rolle der sozialen Opposition ausfüllen.

18.18 Uhr: SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat davor gewarnt, die anstehenden Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung überzubewerten. "Wir sind weder in Sondierungen, noch in Koalitionsverhandlungen", sagte Nahles am Montag vor einer Fraktionssitzung in Berlin. "Wir sind bereit, an einer konstruktiven Lösung für unser Land mitzuarbeiten. Aber das bedeutet erstmal ausloten, was überhaupt geht."

18.07 Uhr: Die SPD hat das vom CSU-geführten Agrarministerium vertretene deutsche Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat scharf kritisiert. Das „einseitige Abstimmungsverhalten“ von Ressortchef Christian Schmidt im EU-Gremium sei mit der SPD-Seite nicht abgestimmt gewesen, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Montag in Berlin. „Das ist ein schwerer Vertrauensbruch in der geschäftsführenden Bundesregierung.“ Sie stelle sich die Frage, ob Kanzlerin Angela Merkel (CDU) „ihre eigenen Leute noch im Griff hat“. Mit Blick auf mögliche weitere Gespräche nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen sagte Nahles: „Ich kann nur hoffen, dass dieser Crashkurs jetzt nicht fortgeführt wird.“ Sie betonte: „Wir empfinden das wirklich als schwere Belastung.“

17.24 Uhr:

CDU-Chefin Angela Merkel hat intern signalisiert, notfalls auch eine Minderheitsregierung führen zu wollen. Dies gelte unter der Voraussetzung, dass Gespräche über die Neuauflage einer großen Koalition mit der SPD nicht erfolgreich seien, berichtete das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) unter Berufung auf Parteikreise. Demnach sagte Merkel am Montag im Parteivorstand, dass sie eine Minderheitsregierung nicht anstrebe, diese im Vergleich zu Neuwahlen aber immer noch die bessere Alternative wäre.

Die Kanzlerin hatte in den vergangenen Tagen wiederholt betont, dass sie eine stabile Regierung wolle und deswegen nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung eine Neuauflage der großen Koalition anstrebe. Eine vorgezogene Neuwahl will Merkel unbedingt vermeiden.

16.26 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat der SPD faire Gespräche über eine Neuauflage der großen Koalition angeboten und zugleich Schwerpunkte einer künftigen Regierung benannt. Merkel nannte das „Auseinanderfallen der Lebenswirklichkeit“, das viele Menschen befürchteten, die Wohnungsnot in Ballungsräumen sowie die Angst in dünn besiedelten Regionen, vom öffentlichen Personennahverkehr, der medizinischen Versorgung und Schulen abgeschnitten zu sein.

15.58 Uhr:

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz schließt eine Zusammenarbeit mit CDU und CSU nicht aus, will sich aber vorerst nicht auf ein konkretes Modell festlegen. „Keine Option ist vom Tisch“, sagte Schulz am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteivorstands.

Nach den Worten von Schulz wird das SPD-Präsidium am Freitagmorgen erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Am Donnerstag trifft sich Schulz auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer im Schloss Bellevue.

15.11 Uhr: Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter sieht Union und SPD „strammen Schrittes“ in Richtung große Koalition marschieren. Die CDU sei ausschließlich auf dieses Ergebnis fokussiert und nehme den Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht ernst, alle Möglichkeiten einer Regierungsbildung ergebnisoffen auszuloten. Dazu gehöre auch eine Minderheitsregierung, sagte Peter nach einer Vorstandssitzung der Grünen am Montag in Berlin.

Auch der „Funktionärskörper“ der SPD schwenke auf die große Koalition ein. Es gebe vereinzelt noch ein Aufbäumen, „bevor man dann wieder in den Schoss der Kanzlerin zurückkehrt“.

Schulz-Statement zu möglichen Sondierungsgesprächen

15.02 Uhr: Am kommenden Donnerstag stellt sich Schulz erneut zur Wahl als Parteivorsitzender. Schulz hofft mit einer breiten Mehrheit wiedergewählt zu werden. Er betont in Hinblick auf Sondierungsgespräche: „Das Programm der SPD gilt“. Er stellt außerdem klar: „Es ist an der Union auf uns zu zukommen.“

14.55 Uhr: „Wir sind in einem Prozess der Meinungsfindung“, sagt Schulz. Konkreteres lässt er sich auch auf Nachfrage nicht entlocken.

14.51 Uhr: Das SPD Präsidium wird am Freitag erneut tagen. In der Woche darauf soll der Bundesparteitag über das weitere Vorgehen entscheiden. Über eine mögliche Koalition werden letztlich die Mitglieder am Ende von eventuellen Sondierungsgesprächen abstimmen, sagt Schulz. Was die SPD nun brauche sei „Ruhe und Gelassenheit“. „Wir lassen uns keine Ultimaten stellen“, fügt er hinzu.

14.48 Uhr: Martin Schulz: „Der Parteivorstand hat heute die Entscheidung der Parteiführung bestätigt.“ Schulz wird der Einladung von Steinmeier am Donnerstag folgen. Die SPD sei in keiner einfachen Situation. Niemand könne heute sagen, wohin das Gespräch am Donnerstag führen werde.

14.45 Uhr: In wenigen Minuten wird Martin Schulz im Willy-Brandt-Haus in Berlin vor die Presse treten.

Neuauflage der Großen Koalition - Das sind die Streitthemen

14.00 Uhr: Ob es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommt, hängt vor allem davon ab, ob sich Union und SPD bei den Streitthemen einigen können. Welche das sind, können Sie hier nachlesen.

13.33 Uhr: CDU-Chefin Angela Merkel hat der SPD faire Gespräche über die mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen angeboten. Wie die Sondierungen mit FDP und Grünen wolle ihre Partei diese Gespräche „ernsthaft, engagiert, redlich“ führen, sagte die Kanzlerin nach einer CDU-Vorstandssitzung am Montag in Berlin. Die Union gehe dabei natürlich von ihrem Wahlprogramm mit bestimmten „sehr bedeutsamen“ Punkten aus. „Aber wir wissen natürlich, dass solche Gespräche auch immer Kompromisse erfordern.“ Merkel hob mit Blick auf drängende europäische und internationale Fragen erneut hervor, dass es um die Bildung einer stabilen Regierung gehe.

13.13 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Schloss Bellevue die Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter empfangen, um mit ihnen über die schwierige Regierungsbildung in Berlin zu sprechen. Damit setzte er am Montag seine Konsultationen fort, die er in der vergangenen Woche nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen begonnen hatte.

Merkel tendiert zu Neuauflage der GroKo

+++ Geht es nach Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen Spitzenpolitikern der Union, so kann es nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen nur noch eine mögliche Variante der Regierungsbildung geben: Eine Neuauflage der Großen Koalition. Eine Minderheitsregierung ist der Kanzlerin zu instabil. Um Gesetze im Bundestags durchzubringen, müsste Sie jedes Mal eine neue Mehrheit suchen. Neuwahlen findet die Kanzlerin aktuell „ganz falsch“.

+++ CSU-Chef Horst Seehofer sieht in einer Fortsetzung der GroKo die „beste Variante für Deutschland“. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther betonte am Sonntagabend nach vierstündigen Beratungen des CDU-Präsidiums in Berlin: „Wir haben die feste Absicht, dass es eine handlungsfähige Regierung gibt. Das ist die große Koalition.“

+++ Die SPD hatte am Abend der Bundestagswahl 2017 zwar noch angekündigt, in die Opposition gehen zu wollen. In den vergangenen Tagen haben sich Union und SPD allerdings wieder aufeinander zubewegt.

+++ Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen soll es zumindest Gespräche zwischen den Partnern geben, die noch in Berlin miteinander regieren. Die aktuelle Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD bleibt geschäftsführend weiter im Amt – bis ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gewählt ist und neue Minister beruft.

Neue Große Koalition? Am Donnerstag Treffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD bei Steinmeier

+++ Zunächst ist für Donnerstag ein Treffen der Chefs von CDU, CSU und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Wie es dann weitergeht? Ausgang offen!

+++ „Es wäre wünschenswert, sehr schnell zu einer Regierung zu kommen - nicht nur zu einer geschäftsführenden“, sagte Merkel am Samstag auf einem CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern. Als „Maßstab“ für eine Regierungsbeteiligung nannte Merkel, dass die Probleme Deutschlands gelöst werden und es den Menschen besser gehe. Einen ausgeglichenen Haushalt und Entlastungen beim Soli bezeichnete die Kanzlerin als „Leitschnur“.

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hatte im Fall von Sondierungsgesprächen mit der Union einen Kurswechsel in der Steuerpolitik gefordert. „Ein „Weiter so“ wird es in keinem Fall geben. Das gilt ganz ausdrücklich bei Steuern und größten Vermögen“, sagte der hessische SPD-Landeschef der dpa. Im Wahlprogramm hatte die SPD eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent angekündigt. Zudem sollen sehr große Erbschaften höher besteuert werden.

Neuauflage der Großen Kolaition? Die Bedingungen von Union und SPD

+++ Union und SPD nannten bereits diverse Bedingungen für Verhandlungen.

+++ SPD-Politiker forderten am Wochenende das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, eine Bürgerversicherung sowie "massive Investitionen" in Bildung, Wohnungsbau und den Breitbandausbau. Zudem will die SPD Bezieher unterer und mittlerer Einkommen steuerlich entlasten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Die Partei dringt außerdem auf ein Einwanderungsgesetz für eine gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt.

+++

CDU-Chefin Merkel gab sich kompromissbereit. Gespräche mit der SPD müssten "auf der Grundlage gegenseitigen Respekts" geführt werden, sagte sie auf dem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern. "Natürlich gehört der Kompromiss dazu."

+++ Als Leitschnur für CDU-Forderungen bei möglichen Verhandlungen nannte Merkel unter anderem einen ausgeglichenen Haushalt, Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen und die Sicherung des Fachkräftebedarfs für die Wirtschaft. Außerdem wolle die CDU erreichen, "dass die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge 200.000 nicht übersteigt", ohne dass das Recht auf Asyl oder die Genfer Flüchtlingskonvention infrage gestellt werde.

fro/dpa/AFP/fn Video: Glomex