News-Ticker: Stimmen die Wahlleute für Trump?

Designierter US-Präsident hat genügend Leute

+ © dpa Am Montag sollte das Wahlleutekollegium ("Electoral College") über das künftige Staatsoberhaupt abstimmen. © dpa

Washington - Die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten ist noch nicht abgeschlossen. Am Montag stimmt das „Electoral College“ ab. Wir berichten im News-Ticker.

+++ Um 18.00 Uhr deutscher Zeit treffen sich die ersten Wahlleute in den USA, um Donald Trump zu wählen. Der designierte US-Präsident braucht für den Einzug ins Weiße Haus die Stimmen der Wahlmänner und -frauen. Wir berichten im News-Blog.

Wahlleute entscheiden heute über Trump-Sieg

Am heutigen Montag könnte Donald Trump einen weiteren Schritt machen. Die Wahlleute treten zusammen, um den Sieg von Trump als US-Präsident offiziell zu machen. Die ersten Versammlungen in den 50 Bundesstaaten der USA und der Hauptstadt Washington waren für den späten Nachmittag deutscher Zeit angesetzt.

306 der 538 Wahlleute stehen hinter Trump. Die Wahlmänner und -frauen sind bei ihrer Entscheidung in allen Staaten nicht zwingend an das Abstimmungsergebnis gebunden. Deshalb haben einige Interessengruppen im Vorfeld versucht, Trump zu stoppen. Sie schickten E-Mails und Textnachrichten, um die Wahlleute davon zu überzeugen, Trump müsse gestoppt werden. Insgesamt müssten 37 Wahlleute gegen Trump stimmen. Experten halten das für kaum möglich.

In den USA wird der Präsident nicht direkt vom Volk gewählt. Die Wähler bestimmen in ihren Bundesstaaten Wahlleute, insgesamt 538. Jeder Staat ist entsprechend seiner Bevölkerungszahl in dem Gremium repräsentiert. Ein Ergebnis der Abstimmung am Montag wird offiziell erst am 6. Januar bekanntgegeben, könnte aber vorher durchsickern.

Team Trump: Das Kabinett des künftigen US-Präsidenten Zur Fotostrecke

sap/dpa