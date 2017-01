Politische Eiszeit? Das sagt Lindner nach Tauber-Attacke

Düsseldorf - CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag mit AfD-Vize Alexander Gauland verglichen. Nun äußert sich der FDP-Chef zu der Attacke.

Die Attacke von CDU-Generalsekretär Peter Tauber auf FDP-Chef Christian Lindner trübt nach Ansicht des Angegriffenen nicht die Perspektive beider Parteien auf eine Koalition.

Taubers Äußerung zeige aber, wie nervös die Union sei, sagte Lindner am Montag in Düsseldorf. Tauber hatte der „Bild am Sonntag“ gesagt, Lindners Auftreten erinnere ihn an den stellvertretenden AfD-Parteichef Alexander Gauland.

„Wenn man Frau Merkel kritisiert, gehört man für die CDU in die AfD-Ecke“, sagte Lindner. Viele CDU-Politiker - wie der Parteichef der NRW-CDU Armin Laschet - hätten dazu aber bereits das Nötige gesagt. „Wir arbeiten gut und freundschaftlich zusammen“, betonte er.

dpa