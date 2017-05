Kabul: Mindestens 40 Tote und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag

Kabul - Bei einer der schweren Explosion im Diplomatenviertel von Kabul sind mindestens 40 Menschen getötet oder verletzt worden. Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, war am Mittwochmorgen eine Autobombe explodiert.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, wurden sogar mehr als 60 Menschen verletzt, darunter viele Zivilisten. Nach bisherigen Berichten soll es sich um einen Selbstmordanschlag mit einer Autobombe handeln.

Eine riesige Rauchwolke stand über der Gegend, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zunächst war unklar, was das Ziel des mutmaßlichen Anschlags gewesen sein könnte und ob es Opfer gab.

Nach ersten Medienberichten soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet haben - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien. Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Auch viele Botschaften, darunter die deutsche Botschaft, sowie das Hauptquartier der Nato liegen in der Nähe. Zu möglichen Opfern oder Tätern gab es zunächst keine Informationen. Bilder in sozialen Medien zeigten eine große, graue Staubwolke am Himmel.

Botschaften und Ministerin liegen in der Nähe des Anschlagorts

Bilder in sozialen Medien zeigten zerfetzte Autos und blutige Körper. Auch die US-Botschaft, die britische Botschaft, das Nato-Hauptquartier sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit.

Zeugen berichteten, dutzende Autos blockierten die Straßen. Es gebe mehrere Verletzte. Zunächst bekannte sich niemand zu der mutmaßlichen Attacke. Ende April hatten die Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" gestartet und ihre Angriffe verschärft.

+ Explosion in Kabul: Eine verletzte Frau wartet nach dem mutßmasslichen Anschlag auf medizinische Hilfe. © AFP Kabul wird immer wieder Ziel von Anschlägen von radikalislamischen Rebellen. Anfang Mai waren bei einem Sprengstoffanschlag auf ausländische Soldaten mindestens acht Menschen getötet worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Im März hatten Angreifer ein Militärkrankenhaus in Kabul gestürmt und mindestens 38 Menschen getötet. Mehr als 70 weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden bei dem Angriff auf Afghanistans größtes Militärhospital verletzt.

In den sozialen Medien posten am Mittwochmorgen zahlreiche User Bilder und kurzberichte von der Explosion in Kabul, die nach bisherigen Erkenntnissen viele Opfer gefordert hat.

