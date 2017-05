Schwarzenegger nennt Trump "Steinzeit"-Vertreter

Schwarzenegger posiert während des Fototermins für den Film "Wonders of the Sea 3D" am 20.05.2017 auf dem 70. Filmfestival in Cannes (Frankreich).

Cannes - Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hält US-Präsident Donald Trump für einen Vertreter der "Steinzeit".

Der 69-Jährige übte am Rande des Filmfestivals im südfranzösischen Cannes am Sonntag scharfe Kritik an Trumps Klima- und Energiepolitik. "Er ist zurück im Steinzeitalter", sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien über seinen republikanischen Parteifreund.

"Als nächstes wird er noch Pferde und Kutschen zurückbringen", sagte Schwarzenegger weiter. Er rügte insbesondere ein Dekret Trumps von Ende März. Damit hatte der Präsident mehrere Klimaschutzbestimmungen seines Vorgängers Barack Obama aufgehoben, die unter anderem strenge Vorschriften für Kohlekonzerne enthielten. Bei der Umweltpolitik sei Trump "falsch informiert."

Der Hollywoodstar und Trump liegen schon länger im Clinch. Während seiner Zeit als Gouverneur von 2003 bis 2011 hatte sich Schwarzenegger für den Klimaschutz eingesetzt. In Cannes stellt er den von ihm produzierten Dokumentarfilm "Wonders of the Sea" vor.

Trump hat am Sonntag in einer Rede in Riad zu einem stärkeren Kampf gegen den islamistischen Terrorismus aufgerufen.

AFP