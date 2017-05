SPD will Eckpunkte für Wahlprogramm nun doch vorstellen

Kerninhalte

+ © Michael Kappeler/dpa Der Schulz-Hype hat sein vorläufiges Ende erreicht: Würde der Bundeskanzler direkt gewählt, würden derzeit nur 29 Prozent der Bürger für den SPD-Kandidaten stimmen. © Michael Kappeler/dpa

Jetzt also doch: Die SPD will heute Kerninhalte ihres Wahlprogramms vorstellen, mit denen Kanzlerkandidat Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase zieht.