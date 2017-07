Er soll als Terrorhelfer hinter Gitter: Islamist bricht in Tränen aus

Prozess gegen Sven Lau

+ © dpa Brach am MIttwoch im Gericht in Tränen aus: Islamist Sven Lau © dpa

Islamistenführer Sven Lau wirkt schon seit Wochen angeschlagen. Die Bundesanwaltschaft will ihn als Terrorhelfer für Jahre hinter Gitter bringen. Am Mittwoch bricht der Angeklagte in Tränen aus.