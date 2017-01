Syrisches "Twitter-Mädchen" Bana appelliert an Trump

Aleppo - Die durch ihre Twitter-Botschaften aus dem syrischen Aleppo international bekannt gewordene siebenjährige Bana hat US-Präsident Trump in einem offenen Brief um Hilfe für die syrische Bevölkerung gebeten.

"Sie müssen etwas für die Kinder Syriens tun, weil sie wie Ihre eigenen Kinder sind und es verdienen, wie Sie in Frieden zu leben", schrieb Bana al-Abed in den Brief, den ihre Mutter auch an die britische BBC weiterleitete.

Bana und ihre Mutter Fatemah hatten monatelang regelmäßig auf Twitter über den Kriegsalltag in Aleppo berichtet, hunderttausende Menschen folgten ihnen in dem Online-Dienst. Im Dezember holte eine türkische Hilfsorganisation Bana und ihre Angehörigen aus Aleppo heraus und brachte die Familie in die Türkei. Die Türkei beherbergt 2,7 Millionen syrische Flüchtlinge. Neu hinzukommende Flüchtlinge werden verstärkt auf der syrischen Seite der Grenze versorgt.

Sie selbst sei nun in Sicherheit und könne wieder zur Schule gehen, schrieb Bana. Millionen anderer Kinder in Syrien litten jedoch weiter. Unter den mehr als 300.000 Todesopfern des seit fast sechs Jahren andauernden Krieges in Syrien sind mindestens 150.000 Kinder.

AFP