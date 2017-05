Termin für Neuwahl in Österreich steht fest

Nach AUflösung der Koalition

+ © dpa Sebastian Kurz und Christian Kern werden bei der Wahl im Herbst Konkurrenten sein. © dpa

Wien - Die Österreicher wählen am 15. Oktober vorzeitig ein neues Parlament. Auf diesen Termin haben sich nach Angaben der liberalen Neos alle Fraktionen am Dienstag in Wien geeinigt.