Tote und Verletzte bei Anschlag in Bagdad

Selbstmordattentat

Erst vor wenigen Tagen war in Bagdad eine Autobombe expoldiert.

Bagdad - Bei einem Anschlag auf den größten Obst- und Gemüsemarkt der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Sonntag mindestens elf Menschen getötet worden.

Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten Sicherheitsbehörden und Ärzte mit.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, ein Soldat am Eingang des Dschamila-Marktes habe das Feuer eröffnet, als er ein verdächtiges Fahrzeug entdeckt habe. Der Selbstmordattentäter habe die Autobombe jedoch zünden können.

In Bagdad und anderen Städten des Landes werden immer wieder Anschläge auf Zivilisten verübt, die meist auf das Konto der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehen. Die sunnitische Miliz wird seit Wochen von Regierungstruppen in ihrer letzten verbliebenen irakischen Hochburg Mossul in die Enge getrieben. Opfer der Anschläge sind häufig schiitische Muslime, die den IS-Kämpfern verhasst sind.

afp