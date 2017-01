„Großer Verlust für Deutschland“: Trauer um Roman Herzog

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) unterhält sich am 17.03.2012 in Siegen während des Festaktes zum 60-jährigen Bestehen des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU (EAK) mit Alt-Bundespräsident Roman Herzog.

Berlin - Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft trauern um den Altbundespräsidenten und einstigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Roman Herzog (CDU).

Bundespräsident Joachim Gauck hat seinen gestorbenen Amtsvorgänger Roman Herzog als unermüdlichen Mahner für Reformen gewürdigt. „Roman Herzog hat Reformbereitschaft angemahnt, als die Bundesrepublik dieser Mahnung in besonderer Weise bedurfte“, sagte Gauck am Dienstag im Schloss Bellevue. „Wie notwendig Veränderungen sind, um Wohlstand und soziale Sicherheit zu gewährleisten, hat er uns immer wieder vor Augen geführt.“ Herzog, der von 1994 bis 1999 Bundespräsident war, starb am Montag im Alter von 82 Jahren.

+ Joachim Gauck trat am Dienstag vor die Presse um ein Statement zum Tod seines Vorgängers Roman Herzog zu verlesen. © AFP Als freiheitsliebender kritischer Geist und als Mann der klaren Worte habe Herzog viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik beigetragen, sagte Gauck weiter. „Er genoss Vertrauen, weil er eine klare und menschliche Art zu denken hatte und weil er aus tiefster Überzeugung sich für dieses Land und Europa einsetzte - und auch weil er seinen Mitmenschen mit Takt und Umsicht begegnete.“

Gauck hob hervor, dass Herzog als Kind noch den Zweiten Weltkrieg erlebt habe. „So war für ihn eine der wichtigsten Aufgaben, die Erinnerung an die dunkelste Zeit Deutschlands wachzuhalten.“ Herzog habe als Bundespräsident viel für Versöhnung und Verständigung, Vertrauen und gute Nachbarschaft bewirkt. „Roman Herzog hat sich um unser Land und um Europa verdient gemacht. Wir werden ihn dankbar in Erinnerung behalten.“

Merkel würdigt Herzog als Patrioten und Mahner zu Reformen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verdienste des verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog gewürdigt. "Roman Herzog hat sich um unser Land verdient gemacht. Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen", erklärte Merkel am Dienstag in Berlin.

"Unvergessen bleibt seine Berliner 'Ruckrede' aus dem Jahre 1997, in der er zu umfassenden Reformen in Deutschland aufrief", erklärte Merkel weiter. "In klarer Sprache drückte er immer wieder seine Überzeugung aus, dass das Land sich stetig weiter entwickeln und erneuern müsse." Deutschland verliere mit Herzog "einen Patrioten, der unserem Land in vielfacher Weise gedient hat". "Sein Tod ist ein großer Verlust für Deutschland und die CDU", erklärte in Berlin auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

"Ein großer Verfassungsrechtler, Politiker und Staatsmann ist heute von uns gegangen", erklärte in Berlin Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). "Ich habe Roman Herzog als einen geradlinigen, ehrlichen und klugen Menschen erlebt, der sich nicht scheute, auch harte Wahrheiten anzusprechen, aber auch seinen tiefsinnigen Humor niemals verlor", würdigte Steinmeier den Verstorbenen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) betonte: „Roman Herzog hatte stets die Zukunft im Blick. Wie kaum ein zweiter warb er für eine intelligent aufgestellte Politik und Wirtschaft sowie für die Belange der jungen Generation. Sein Einsatz für Nachhaltigkeit, seine Weisheit und sein Humor werden uns fehlen.“

Bundesverfassungsgericht würdigt Herzogs Verdienste als Präsident

Das Bundesverfassungsgericht würdigt die Verdienste des gestorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog als Verfassungsrichter und Präsident des Gerichts. Herzog habe „das nicht immer einfache Amt des Präsidenten“ in den teilweise turbulenten Zeiten des Zusammenbruchs der DDR und der Wiedervereinigung „mit großer innerer Souveränität herausragend“ ausgefüllt, teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. „Seine Verdienste um das Bundesverfassungsgericht wirken bis heute nach.“

SPD-Vorsitzender Gabriel: „Deutschland hervorragend nach innen und nach außen vertreten“

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat nach dem Tod Roman Herzogs die Verdienste des früheren Bundespräsidenten gewürdigt. „Roman Herzog hat für einen Dialog zwischen den Religionen geworben, sich mit deutlichen Worten für Integration und gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt und frühzeitig auf die Probleme der globalisierten Welt hingewiesen“, heißt es in einem Kondolenzschreiben des Vize-Kanzlers an Herzogs Witwe Alexandra Freifrau von Berlichingen, das die SPD am Dienstag in Teilen veröffentlichte.

Der konservative Politiker habe Deutschland „hervorragend nach innen und nach außen vertreten“, schrieb Gabriel. Herzog, der bis 1994 Präsident des Bundesverfassungsgerichts war, habe „in geradezu weiser Voraussicht“ früh die Parteien davor gewarnt, „allzu viele politische Streitthemen“ zu den Juristen in Karlsruhe zu verlagern. Diese Mahnung habe ihre Bedeutung nicht verloren. Herzog habe sein Amt als Bundespräsident „mit Integrität und persönlicher Autorität“, aber auch „mit Selbstironie und Humor“ geprägt.

Lammert kondoliert Herzogs Witwe

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) schrieb an Herzogs Witwe: „Unvergessen sind sein entschlossenes Eintreten für die Aussöhnung mit unseren polnischen Nachbarn in einem vereinten Europa und sein wegweisender Beitrag zu einer lebendigen Erinnerungskultur.“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte: „Mit ihm verlieren wir einen klugen und kritischen Menschen, der weit über seine Zeiten als Bundespräsident und Bundesverfassungsgerichtspräsident hinaus immer wieder wichtige Denkanstöße gegeben und damit Deutschland wie Europa vorangebracht hat.“

Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender, sagte: „Als Bundespräsident hat er nie den Deutschen nach dem Mund geredet, sondern ins Gewissen, wenn es nötig war.“

Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter erklärten: „Über Parteigrenzen hinweg hat sich Roman Herzog als Bundespräsident um Deutschland große Verdienste erworben.“

Seehofer lobt Herzogs „beeindruckende Persönlichkeit“

Mit dem Tod von Alt-Bundespräsident Roman Herzog hat Deutschland nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) eine „beeindruckende Persönlichkeit“ verloren. „Mit Roman Herzog geht einer der ganz großen Bayern“, sagte er am Dienstag in München. Herzog sei ein hoch angesehener Bundespräsident für alle Deutschen gewesen, der zugleich dem Freistaat Bayern immer in besonderer Weise verbunden geblieben sei.

„Klug, weitsichtig, mutig, mit großer Liebe zum offenen Wort und dabei stets bescheiden haben wir ihn erlebt - als Bundespräsident, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, als Minister“, betonte Seehofer. Unvergessen sei seine „Ruck-Rede“, mit der er Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes aufgerüttelt habe.

Edmund Stoiber: „Mutmacher und Motivator“

Der frühere CSU-Chef Edmund Stoiber hat die politische Leistung von Alt-Bundespräsident Roman Herzog gelobt. „Roman Herzog war ein Vordenker der Freiheit und des Fortschritts. Er war ein Mutmacher und Motivator, der nicht zuletzt mit seiner berühmten „Ruck-Rede“ den Boden für weitreichende Reformen in Deutschland bereitet hat“, sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Als gebürtiger Landshuter sei Herzog mit seinem Herzen immer ein Bayer geblieben. „Seine Orientierung gebende, kritische Stimme wird uns fehlen.“

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Der CDU-Politiker hatte immer wieder vor Reform-Müdigkeit gewarnt und es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“.

Kirchenvertreter trauern um Herzog

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte: „In prägenden Reden hat er die grundlegenden Probleme der Gesellschaft benannt und ist dafür eingetreten, dass Deutschland auch international Verantwortung übernimmt.“

Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, meinte: „Roman Herzog hat das demokratische Selbstverständnis und die politische Kultur Deutschlands maßgebend mitgeprägt.“

Zentralrat der Juden: Versöhnung Herzogs Herzensanliegen

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat zum Tod von Alt-Bundespräsident Roman Herzog dessen Engagement für Versöhnung gewürdigt. „Das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen war ihm immer ein Herzensanliegen“, sagte Ratspräsident Josef Schuster am Dienstag. „Alt-Bundespräsident Herzog hat mit seiner klaren Haltung und seinem Engagement viel zur Versöhnung zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der jüdischen Gemeinschaft sowie zwischen Deutschland und Israel beigetragen.“ 1998 hatte Herzog für sein Engagement den Leo-Baeck-Preis des Zentralrats der Juden erhalten.

Frankreichs Außenminister würdigt Herzog als großen Europäer

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault hat den gestorbenen früheren Bundespräsidenten Roman Herzog als „einen Freund Frankreichs und einen großen Europäer“ gewürdigt. Er habe sein Mandat mit Überzeugung und Autorität ausgeübt, „immer bedacht, die humanistischen Werte zu fördern“, teilte Ayrault am Dienstag in Paris mit. „Mit seinem Tod verliert Deutschland einen der großen Architekten seiner Einheit.“ Herzog, der von 1994 bis 1999 Bundespräsident war, starb am Montag im Alter von 82 Jahren.