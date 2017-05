Trump gratuliert Macron - und plant das erste Treffen

Emmanuel Macron und Donald Trump werden sich am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel treffen.

Paris - US-Präsident Donald Trump und sein künftiger französischer Kollege Emmanuel Macron wollen sich erstmals Ende Mai am Rande des Nato-Gipfels treffen.

Wie das Weiße Haus in Washington am Montag nach einem Telefonat der beiden Politiker mitteilte, wurde ein Treffen am 25. Mai am Rande des Gipfels in Brüssel vereinbart. Trump habe seinen Wunsch geäußert, eng mit Macron zusammenzuarbeiten, um die "gemeinsamen Herausforderungen" anzugehen.

Trump habe die "lange und solide Tradition der Zusammenarbeit zwischen den USA und ihrem ältesten Verbündeten, Frankreich", unterstrichen, hieß es weiter. Zuvor hatte Trumps Sprecher Sean Spicer mitgeteilt, der US-Präsident habe Macron telefonisch zum Wahlsieg gratuliert.

Macron ging am Sonntag als Sieger aus der Präsidentenwahl in Frankreich hervor. Für den kommenden Sonntag ist die Übernahme der Amtsgeschäfte vom bisherigen Präsidenten François Hollande geplant.

Alles zur Wahl in Frankreich finden Sie in unserem News-Ticker.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte sich im Wahlkampf hinter Macron gestellt, weil dieser "an die Hoffnungen der Menschen" appelliere, "nicht an ihre Ängste". Trump hatte Macrons Gegenkandidatin Marine Le Pen als "stärkste" Kandidatin für das Amt gelobt, ohne eine offizielle Empfehlung für sie auszusprechen.

afp