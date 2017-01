Trump spricht US-Geheimdiensten das Vertrauen aus

Washington - Der neue US-Präsident Donald Trump hat den US-Geheimdiensten sein volles Vertrauen ausgesprochen. Für seinen Schwiegersohn als Berater gab es grünes Licht.

"Ich bin zu 1000 Prozent auf Eurer Seite", sagte Trump am Samstag bei einem Besuch des Auslandsgeheimdienstes CIA in Langley bei Washington. In den vergangenen Monaten hatte Trump die Geheimdienste wiederholt scharf kritisiert, insbesondere wegen deren Erkenntnissen über mutmaßliche russische Cyber-Interventionen zu seinen Gunsten im Wahlkampf.

"Ich liebe Euch, ich respektiere Euch", sagte der Republikaner nun den versammelten Geheimdienstmitarbeitern. "Es gibt niemanden, den ich mehr respektiere." Die Geheimdienste hätten in der Vergangenheit vielleicht nicht immer den Rückhalt bekommen, den sie wünschten, aber mit seinem Amtsantritt würden sie ihn nun bekommen.

Trump hatte den Bericht der Geheimdienste zu den mutmaßlichen russischen Hackerattacken auf die Parteizentrale der Demokraten sowie das Kampagnenteam seiner Kontrahentin Hillary Clinton massiv in Zweifel gezogen.

Als dann Anfang Januar das Dossier eines ehemaligen britischen Geheimdienstagenten ans Licht kam, wonach angebliche inkriminierende Informationen über den Immobilienmogul in den Händen der Russen sein sollen, verschärfte Trump seine Angriffe auf die Geheimdienste. Er beschuldigte sie, das Dossier durchgestochen zu haben, und warf ihnen sogar Nazi-Methoden vor.

Bei seinem Besuch in Langley behauptete Trump allerdings nun, seine Auseinandersetzung mit den Geheimdiensten sei eine Erfindung der Medien. Diese hätten den Eindruck erweckt, er habe eine "laufende Fehde" mit den Geheimdiensten. Dabei sei "genau das Gegenteil der Fall".

Der neue Präsident bezichtigte die Medien abermals, unfair über ihn zu berichten. Journalisten gehörten zu "den unehrlichsten Menschen auf der Erde", sagte er, was großes Gelächter und Applaus im Saal auslöste.

Justizministerium: Schwiegersohn darf Trumps Berater werden

Das US-Justizministerium hat grünes Licht für die Berufung von Donalds Trumps Schwiegersohn Jared Kushner als einem der Topberater des neuen Präsidenten gegeben. Rechtsexperten im Ministerium seien zum Schluss gekommen, dass ein solcher Schritt nicht gegen Bundesgesetze gegen Vetternwirtschaft verstoße, berichtete die „New York Times“. Sie berief sich dabei auf einen Prüfungsbericht, der am Samstag veröffentlicht wurde, einen Tag nach Trumps Amtsantritt.

Demnach argumentieren die Regierungsanwälte darin, dass die Vorschrift, nach der ein Präsident keine Angehörigen mit einer Führungsperson bei einer Bundesbehörde betrauen dürfe, nicht auf Positionen im Weißen Haus zutreffe. Dieses sei technisch keine „Exekutivbehörde“.

Kushner (35) ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet und gilt als sein engster Vertrauter. Trump will ihn insbesondere als Berater für Nahostangelegenheiten und Israel.

AFP