Ukrainisches Antikorruptionsbüro ermittelt gegen Vitali Klitschko

Das ukrainische Antikorruptionsbüro hat Ermittlungen gegen den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko eingeleitet. Anlass war ein TV-Bericht des staatlichen Ersten Kanals.

Kiew - Das teilten die Investigativjournalisten am Donnerstag selbst mit. Die Recherchen hatten ergeben, dass der 45-Jährige keine Angaben zu den von seiner Familie genutzten Villen in Hamburg und Los Angeles und zu anderem Auslandsvermögen gemacht habe. Derartige Unterlassungen werden in der Ukraine mit Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren geahndet. Der Ex-Boxweltmeister im Schwergewicht ist seit drei Jahren Bürgermeister von Kiew.

dpa