Unions-Klausur mit Seehofer und Merkel in München: Alle Infos im Newsblog

München - Am Montag nehmen Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel an der dreitägigen Unions-Klausur in München teil. Vor allem die innere Sicherheit soll im Zentrum der Debatte stehen. Hier geht es zum News-Blog.

In München findet die dreitägige Unions-Klausur statt.

CDU und CSU wollen Einigkeit demonstrieren und über gemeinsame Ziele abstimmen.

und über gemeinsame Ziele abstimmen. Am Montag werden die beiden Parteivorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer erwartet.

In einer Resolution wollen CDU und CSU eine deutlich härtere Gangart bei der inneren Sicherheit in allen Bundesländern fordern.

in allen Bundesländern fordern. Die Schwesternparteien, die sich während der Flüchtlingskrise ebenfalls zerstritten hatten, wollen nun die gemeinsamen Weichen für die Bundestagswahl stellen.

+++ Obwohl vor allem die innere Sicherheit am Montag ein großes Thema sein wird, betonte Mike Mohring, CDU-Fraktionschef in Thüringen, dass das zwischen den Unionsparteien umstritteneThema Obergrenze für Flüchtlinge dabei keine Rolle spielen wird.

Unions-Klausur in München: Besuch der Kanzlerin ist große Ehre

+++ Bereits vor der Konferenz am Montagnachmittag tagte der CSU-Vorstand in einer Klausur, außerdem traf sich Merkel mit CSU-Chef Horst Seehofer. Merkel und Seehofer wollen am Dienstagabend zudem gemeinsam in München in einem Bierzelt auftreten.

+++ Mike Mohring sagte über den Besuch von Angela Merkel: „Dass Kanzlerin und Horst Seehofer mit den Fraktionsvorsitzenden zusammentreffen, ist für uns der Spannungsbogen schlechthin. Deshalb ist es auch eine große Ehre, dass die Kanzlerin kom mt."

+++ Am Montag treffen die Unions-Parteivorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer in München ein, um an der dreitägigen Unions-Klausur teilzunehmen. Die Unions-Fraktionsvorsitzenden aus Landtag, Bundestag und Europaparlament tagen bereits seit Sonntag.