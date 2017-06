US-Finanzminister heiratet Schauspielerin - Trump bei Hochzeit

Der prominenteste Gast war der US-Präsident: Am Wochenende hat der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin im Beisein von Donald Trump Schauspielerin Louise Linton geheiratet.

Washington - Donald Trump verbringt seine Wochenenden gern mit Golfen. Am Samstag hatte der US-Präsident etwas Anderes vor: Er und First Lady Melania waren die prominentesten Gäste bei der Hochzeitsfeier von Finanzminister Steven Mnuchin und der schottischen Schauspielerin Louise Linton in Washington.

Der 54-jährige Mnuchin war früher Investmentbanker bei Goldman Sachs und gründete neben einer eigenen Investmentfirma die Produktionsgesellschaft Dune Entertainment Partners, die unter anderem den Filmhit „Avatar“ finanziert hat. Linton (36) wirkte unter anderem in den Filmen „Space Soldiers“ und „Intruders“ sowie in Episoden mehrerer US-Serien mit.

dpa

Rubriklistenbild: © AFP