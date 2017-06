US-Student in Nordkorea aus der Haft entlassen

Ein in Nordkorea festgenommener US-Student ist aus der Haft entlassen worden. Der 22-Jährige soll nach seinem Prozess im Jahr 2016 ins Koma gefallen sein.

Wie US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag mitteilte, wurde der 22-jährige Otto Warmbier aus dem kommunistisch regierten Land ausgeflogen. Nach Angaben seiner Eltern liegt der junge Mann bereits seit vergangenem Jahr im Koma. Nach seiner Freilassung befinden sich nun noch mindestens drei weitere US-Bürger in Nordkorea in Haft.

Warmbier war wegen Diebstahls eines politischen Banners von einer Hotelfassade zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Er war im Januar 2016 am Flughafen festgenommen worden, als er zusammen mit seiner Tourgruppe das Land verlassen wollte. Während einer Pressekonferenz vor seinem Prozess sagte der schluchzende junge Mann, dass er mit dem Diebstahl des Banners "den schlimmsten Fehler seines Lebens" begangen habe. Warmbiers Eltern erklärten in einem vom US-Fernsehsender CNN veröffentlichten Statement, ihr Sohn sei laut ihren Informationen nach seinem Prozess im März 2016 ins Koma gefallen.

Half Dennis Rodman?

Zuvor sei ihm eine Schlaftablette verabreicht werden, danach sei er nicht mehr aufgewacht. Vom Zustand ihres Sohnes hätten sie erst vor einer Woche erfahren, berichteten Fred and Cindy Warmbier. Die US-Regierung hatte Warmbiers Strafe als völlig unverhältnismäßig kritisiert. Warmbiers Haftentlassung traf zeitlich mit der Ankunft des exzentrischen früheren US-Baskeballstars Dennis Rodman in Nordkorea zusammen. Rodman wurde am Flughafen von Pjöngjang vom stellvertretenden Sportminister Son Kwang Ho und Journalisten empfangen.

Für den als "Bad Boy" bekannten 56-Jährigen ist es sein mindestens fünfter Nordkorea-Aufenthalt seit 2013. Ob es einen Zusammenhang zwischen seiner Visite und der Freilassung Warmbiers gab, war zunächst unklar. Der frühere Star der Chicago Bulls antwortete bei einem Zwischenstopp in Peking auf die Frage, ob seine Reise mit US-Präsident Donald Trump abgesprochen sei: "Ich bin ziemlich sicher, dass er ziemlich froh ist über die Tatsache, dass ich hier bin und versuche etwas zu vollbringen, was wir beide brauchen." Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter hatte zuvor dem Sender Fox News gesagt, Rodman reise als "privater Bürger" nach Nordkorea. Tillerson sagte, dass die US-Regierung mit Pjöngjang wegen der noch inhaftierten US-Bürger in Kontakt stehe. In den vergangenen Wochen waren zwei Universitätsmitarbeiter mit US-Staatsbürgerschaft festgenommen worden.

Ihnen wurden "feindselige Akte" und der Versuch eines Umsturzes angelastet. Beide Männer arbeiteten nach nordkoreanischen Angaben an der Pjöngjang Universität für Wissenschaft und Technologie (PUST), die von protestantischen Christen aus dem Ausland gegründet wurde. Außerdem wurde 2015 ein US-koreanischer Pastor in Nordkorea festgenommen und wegen Subversion und Spionage zu einer zehnjährige Haftstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt. Die Freilassung Warmbiers und der Besuch Rodmans fallen in eine Periode verschärfter Spannungen zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar den Druck wegen des nordkoreanischen Atomprogramms erhöht. Seine Regierung schloss auch ein militärisches Vorgehen nicht aus. Nordkorea provozierte seinerseits zuletzt die internationale Gemeinschaft mit mehreren Raketentests.

afp