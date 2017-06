Weltflüchtlingstag: UNHCR-Chef würdigt Einsatz für Geflohene

Zum Weltflüchtlingstag hat der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR Helfer gelobt. Er dankte den Menschen, die Flüchtlingen zur Seite stehen.

Genf – Am 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. Aus diesem Anlass haben die Vereinten Nationen (UN) den Einsatz von Millionen Menschen gewürdigt, die vor Krieg und Gewalt Flüchtenden zur Seite stehen. Der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, lobte Dörfer, Städte und Gemeinden, die Flüchtlingen ein sicheres Zuhause bieten, die ihre Schulen, Arbeitsstätten und Gemeinschaftseinrichtungen öffnen.

Derzeit sind so viele Menschen wie nie auf der Flucht 65,5 Millionen Menschen flohen im vergangenen Jahr vor Krieg, Gewalt und Verfolgung, 300 000 mehr als im Jahr davor. Momentan ist jeder 113. Mensch auf der Welt ein Flüchtling.

„Wir leben in einer Welt mit viel Ungewissheit, in wirtschaftlich labilen Zeiten, mit politischen Umbrüchen und Gewalt – manchmal möchten wir die Augen und unsere Türen davor schließen“, sagte Grandi am Dienstag. „Aber Angst und Ausschluss machen die Lage nicht besser für uns, das bringt nur Hürden, Entfremdung und Verzweiflung.“

Weltweit waren im vergangenen Jahr mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Allein in Syrien mussten zwei Drittel der Einwohner wegen anhaltender Kämpfe zwischen Regierungstruppen, Oppositionskräften und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie vor Bombardierungen der mit ihnen Verbündeten aus ihrer Heimat fliehen.

