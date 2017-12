Seit sieben Jahren leer: Verlassenes Gruselhotel in Bangkok

Das ehemalige Luxus-Hotel "Grand Ayudhaya" in Thailands Hauptstadt Bangkok steht seit vielen Jahren leer. Der Blick in die Räumlichkeiten ist schauderhaft schön.

Verlassene Gebäude haben einen ganz eigenen, morbiden Charme. Einst gingen im Grand Ayudhaya Hotel die Reichen und Schönen ein und aus, heute tun dies höchsten noch die Ratten. Dabei ist vieles noch im ursprünglichen Zustand: Teller stehen noch auf den Tischen und Flip-Flops beim Pool. Doch seit sieben Jahren herrscht hier Totenstille - und das einstige Edel-Hotel verfällt immer mehr.

Schauriger Charme: Verlassenes 5-Sterne-Hotel in Banggkok

Heute steht das verlassene Bauwerk wie ein düsteres Mahnmal mitten in der Stadt. Viele Fotografen und wagemutige "Urban Explorers" haben einen Blick in das Geisterhotel gewagt und dokumentieren den allmählichen Verfall. Besonders eindrucksvoll ist dabei die gewaltige Eingangshalle, die noch in gutem Zustand zu sein scheint - genauso wie die Pool-Anlage, wo sich einst die Promis sonnten und ihre Cocktails schlürften.

Passend dazu: Hier finden Sie weitere einst strahlende Hotels, die heute immer mehr verfallen.

Doch wie kam es zu der Stilllegung der Hotel-Anlage? Laut Medienberichten gingen die Gästezahlen nach politischen Protesten im Jahr 2010 rapide zurück. Die Hotelbetreiber beklagten Umsatzeinbrüche und konnten anschließend kein Geld mehr an die Bank zurückzahlen. Deshalb wurde das Hotel aufgegeben und dem Verfall überlassen.

Das Geisterhotel von Bangkok im Video:

Lesen Sie hier weiter: Diese Geisterstadt in Wales ereilte ein tragisches Schicksal.

Dieser verlassene Freizeitpark birgt ein düsteres Geheimnis Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Sreenshot YouTube