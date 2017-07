Am Flughafen: Mann gibt als Gepäck nur eine Dose Bier auf

Warum mit schwerem Gepäck verreisen? Das dachte sich wohl dieser Mann auch - und checkte am Flughafen lediglich eine Dose Bier ein.

Vor einer Reise mit dem Flugzeug wird der Koffer gepackt. Dabei immer im Blick: Das Maximalgewicht, welches der Koffer laut Fluggesellschaft wiegen darf. Viele Reisende reduzieren sich hierbei also auf das Nötigste.

Mann checkt Dose Bier ein

Das dachte sich ein 24-jähriger Australier auch - und checkte am Flughafen von Perth mal auf einer andere Weise ein, wie das Newsportal Dailymail berichtet. Sein Gepäck bestand nämlich lediglich aus einer einsamen Dose Emu Export Lager.

Der junge Mann flog am vergangenen Samstag mit der Fluglinie Qantas von Melbourne zurück nach Perth. Er hatte in Melbourne eine Studentenkonferenz besucht. Als er seine Dose Bier am Flughafen entgegennahm, staunte das Bodenpersonal nicht schlecht: Das einsame Bier fuhr das Förderband entlang und sorgte für Lacher am Flughafen.

"Mein Kumpel arbeitet am Flughafen und mit ihm zusammen habe ich den Plan geschmiedet - ich habe fast nicht daran geglaubt, dass es (das Bier, Anm. d.Red.) überhaupt am anderen Ende wieder rauskommt", so der 24-Jährige.

Als die Dose dann auf dem Gepäckband erschien, war sie ordentlich zwischen den anderen Gepäckstücken eingereiht gewesen.

sca

Rubriklistenbild: © Supplied