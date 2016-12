Das sind die drei günstigsten Skiregionen Europas

Winter-Saison 2016/2017

+ © Pixabay Skifahren und dabei noch Geld sparen: In Österreich, Schweiz und Frankreich ist es am günstigsten. © Pixabay

So manch ein Skifahrer kann es kaum erwarten, wenn die Feiertage nahen. Doch welche Skiregion ist am schönsten – und dabei noch vergleichsweise günstig?

Österreich, Schweiz oder doch lieber Frankreich? Deutsche Liebhaber des Skisports stehen manchmal vor der Qual der Wahl: Wo will ich am liebsten meinen nächsten Skiurlaub verbringen? Das Sparportals Cuponation hat dazu Größe und Preise von fünf Skiregionen in Nachbarländern Deutschlands verglichen.

Kosten-Vergleich von Skigebieten außerhalb Deutschlands

Die Skigebiete wurden im Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen einem 6-Tages-Skipass und der Größe der Skiregion ermittelt. Dabei wurden verschiedene Skigebiete in Europa - unter anderem in der Schweiz, Österreich, Schweden, Norwegen und Frankreich – miteinander verglichen.

Österreich, Frankreich und Schweiz - die günstigsten Skiregionen

Das erstaunliche Ergebnis: Wer einigermaßen kostengünstig einen unvergesslichen Skiurlaub außerhalb Deutschlands erleben möchte, der fährt am besten nach Frankreich, Schweiz oder Österreich.

Der Grund dafür: Der Preis pro Kilometer Piste ist hier am niedrigsten. Die Region Les Portes du Soleil in Frankreich und der Schweiz hat es im Ranking sogar bis auf die Spitzenposition geschafft. Sie ist im Verhältnis am günstigsten für Skiliebhaber.

Die günstigsten Skigebiete nach Ländern:

Frankreich Skigebiet nach Kilometer Preis (in Euro) 6-Tages-Skipass Preis (in Euro) pro Kilometer Les Portes du Soleil 600 255 0,43 Euro Schweiz Les Portes du Soleil 600 255 0,43 Österreich Lech Zürs am Arlberg 345 262 0,76 Norwegen Trysil 70 231 3,30 Schweden Are 91 214 2,35

Von Jasmin Pospiech