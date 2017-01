In diesen zehn deutschen Hotels wellnessen Sie am schönsten

Zehn Luxus-Hotels haben es in die Top Ten geschafft: Hier können Gäste besonders gut abschalten.

Finnische Sauna, Aromadampfbad oder Whirlwanne: Diese zehn prämierten Hotels deutschlandweit verwöhnen Ihre Gäste im luxuriösen Spa-Bereich mit allen Sinnen.

Alpenhotel oder Schlosspension? Die Bundesrepublik hat viele herrliche Unterkünfte für jeden Geschmack – von der Wellnessoase bis hin zur glamourösen Bleibe im Stile der 20er Jahre. Nun hat die Reise-Webseite TripAdvisor zum 15. Mal seine Top Ten der besten Hotels Deutschlands mit dem Travellers' Choice Award gekürt.

Wellnessen im Nationalpark: Alpenhotel Zechmeisterlehen auf Platz 1

Die Poleposition konnte sich dieses Jahr das Alpenhotel Zechmeisterlehen sichern. Die wundervolle Natur im einzigen Alpen-Nationalpark Deutschlands mit Blick auf das Berchtesgadener Bergpanorama sorgt für heimelige Atmosphäre.

Highlight: die hinterleuchteten Salzwände und Badezimmer mit Whirlwanne. Zudem können sich Gäste im hauseigenen Spa-Bereich mit einem 800 Quadratmeter großen Naturbadesee, einer Saunalandschaft und mehreren Pools mal so richtig entspannen.

Luxus-Wellness-Hotels der Prominenz in Berlin

Dicht gefolgt platziert sich das Hotel am Steinplatz auf den zweiten Platz. Diese historische Unterkunft in Berlin-Charlottenburg hat bereits schon viele Promis ein und aus gehen sehen, unter anderem Romy Schneider oder Brigitte Bardot. Die Zimmer sind im Stile der Jahrhundertwende eingerichtet – zudem bietet das Hotel eine Bar und einen luxuriösen Wellnessbereich. Der Hotelservice wird ebenfalls lobend hervorgehoben.

Auch im Breidenbacher Hof übernachtet und feiert die internationale Prominenz gerne. Sting, Paul McCartney oder Depeche Mode – das Luxushotel in der Düsseldorfer Altstadt begeistert sie alle. Sänger Udo Lindenberg arbeitete hier vor seinem großen Durchbruch sogar als Liftboy. Das Hotel legt schließlich Wert auf höchsten Komfort der Gäste und verwöhnt sie zum Beispiel mit einem eigenen Butler und Gäste-iPads.

Ayurveda im Forsthaus Auerhahn und Entspannung im Märchenschloss

Dagegen will das Waldhotel Forsthaus Auerhahn in Baiersbronn seine Gäste in die Stille der Natur entführen. Das 4-Sterne-Hotel wird familiengeführt und liegt inmitten eines Naturparks im Schwarzwald. Das Hotel hat seinen Namen von den Förstern, die hier früher lebten. Heute allerdings werden Gäste nach einer Wanderung mit Ayurveda, Massagen und oder mit Wellness für Teenies nach Strich und Faden verwöhnt.

Wer schon immer mal in einem Märchenschloss übernachten wollte, dem empfiehlt sich der fünfte Platz des Hotel-Rankings: das Schlosshotel Kronberg. Das historische Gebäude mit anschließendem Parkgelände und Golfplatz ist architektonisch dem royalen englischen Ideal nachempfunden und war einst der Wohnort von Victoria Kaiserin Friedrich, der Mutter von Wilhelm II.

Highlight: der Schlosspark. Mit seiner Grotte und einem Wasserfall hinter der Höhle ist er die perfekte Location für eine Hochzeitsfeier. Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder feierte hier einst pompös seinen 70. Geburtstag.

Erholung im exquisiten Ambiente: The Charles Hotel und Das Stue

Aber auch München darf im Wettrennen um die schönsten Hotels Deutschlands nicht fehlen. Die bayerische Landeshauptstadt konnte mit dem The Charles Hotel den 6. Platz ergattern. Das Luxus-Hotel in der Innenstadt, in dessen Präsidentensuite bereits US-Popstar Mariah Carey nächtigte, verzaubert seine Gäste mit einem herrlichen Blick auf den alten Botanischen Garten.

Das Gebäude ist ganz im glamourösen 20er-Jahre-Stil eingerichtet und stellt 150 individuell hergerichtete Zimmer und Suiten zur Verfügung. Der große Künstler Franz von Lenbach lebte hier ganz in der Nähe – eine Auswahl seiner Porträts hängt nun im Hotel. Zudem können sich Gäste im modernen Spa-Bereich und/oder im längsten Indoor-Pool Münchens erfrischen.

Das Berliner Boutique-Hotel Das Stue dagegen verzichtet auf so viel Pomp und überrascht seine Gäste mit minimalistischem, aber erlesenem Design sowie einem Blick auf den Berliner Zoo.

Highlight: Gäste können direkt über einen Exklusivzugang in den Tierpark, wo Sie das Patenkind des Hotels namens Stuy, das im März 2016 geborene Rote Riesenkänguru, bestaunen dürfen.

Wellness in romantischer Natur oder herrlicher Ausblick über die Stadt

Romantischer geht es dagegen in Trier an der Mosel zu – hier steht das Hotel Villa Hügel. Dabei handelt es sich um eine weiße Jugendstilvilla, das beschaulich in einer wilden Naturlandschaft liegt. Hier erholen sich Gäste im Spa-Bereich mit Finnischer Sauna, Aromadampfbad, Sanarium und sogar einem Eisbrunnen. Aber auch das kulinarische Angebot findet bei Reisenden großen Anklang.

Bülow Palais darf sich allerdings nur das Luxus-Hotel in der Königsstraße in Dresden nennen. Bereits von außen beeindruckt es mit seinem extravaganten Design – einer Mischung aus Barock und Moderne – und den Blau-, Silber- und Goldtönen. Auch hier wartet auf die Gäste ein riesiger Wellnessbereich mit Restaurant und Bistro. Das Besondere daran: der herrliche Ausblick über die Dächer Dresdens.

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Mit seinem schönen Ausblick auf die Binnenalster, den Spa-Besucher vom 500 Quadratmeter großen Wellness- und Fitnessbereich genießen können, hat sich das Luxus-Hotel den 10. Platz gesichert. Da kann man sich ja kaum entscheiden, in welches Hotel die nächste Reise geht... Platz Hotel Ort 1. Alpenhotel Zechmeisterlehen Schönau am Königssee 2. Hotel am Steinplatz Berlin 3. Breidenbacher Hof Düsseldorf 4. Forsthaus Auerhahn Baierbronn 5. Schlosshotel Kronberg Kronberg im Taunus 6. The Charles Hotel München 7. Das Stue Berlin 8. Hotel Villa Hügel Trier 9. Bülow Palais Dresden 10. Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg Dieser bietet sich ebenfalls den Gästen des. Mit seinem schönen Ausblick auf die Binnenalster, den Spa-Besucher vomgenießen können, hat sich das Luxus-Hotel den 10. Platz gesichert. Da kann man sich ja kaum entscheiden, in welches Hotel die nächste Reise geht...

Von Glück und Gesundheit: Trends bei Wellness-Reisen Zur Fotostrecke

Von Jasmin Pospiech