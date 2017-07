A 20-Ausbau verzögert sich

Kiel - Von Katia Backhaus. Die Planungen für den weiteren Ausbau der A 20 westlich der A 7 müssen komplett überprüft werden. Das sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) Mittwoch in der Sitzung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses. Diese Entscheidung traf er, nachdem der Landesbetrieb Straßen und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) mitgeteilt hatte, dass sich mehrere Planfeststellungsbeschlüsse für einzelne Bauabschnitte verschieben.

Bis zum Jahresende will Buchholz einen Zeitplan präsentieren, der dann auch eingehalten werden könne. Die Verschiebung der Beschlüsse zur Elbquerung bei Glückstadt um ein halbes Jahr und für den daran anschließenden Streckenabschnitt bis zur A 23 um fast zwei Jahre nehme ihm derzeit das Vertrauen, den aktuellen Vorhabenplan als „realistisch“ zu betrachten. Ursprünglich sollten die Planfeststellungsbeschlüsse für zwei Abschnitte zwischen A 7 und A 23 im nächsten Jahr da sein. Die alte Regierung aus SPD, Grüne und SSW hatte vereinbart, die A 20, die von Osten kommt, bis 2017 bis zur A 7 weiterzubauen. Dieses Vorhaben stoppte das Bundesverwaltungsgericht jedoch, die Autobahn endet derzeit östlich von Bad Segeberg.

Buchholz betonte: „Der zügige Weiterbau der A 20 hat für diese Landesregierung höchste Priorität und ist damit für mich auch klare Chefsache.“ Als Gründe für die neuerliche Verzögerung des Autobahnausbaus nannte der Direktor des LBV-SH, Torsten Conradt, Schwierigkeiten im Umgang mit der Wasserrahmenrichtlinie sowie mit einem Ingenieurbüro, das sich mit dieser befasste. Hinzu sei eine Zwergschwan-Siedlung beim Breitenburger Moor in der Nähe der A 23 gekommen. Diese hatte zum Stopp der Planungsarbeiten für die westlich der A 7 liegenden A 20-Abschnitte geführt.

Scharfe Kritik der Regierungsfraktionen

Die Mitglieder der aktuellen Regierungsfraktionen reagierten mit scharfer Kritik am ehemaligen SPD-Wirtschaftsminister Reinhard Meyer. Hans-Jörn Arp, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, sagte: „Wir sind in den vergangenen Jahren mehrfach von Minister Meyer belogen worden. Immer wurde zum Ausbauverzug gesagt, Gründlichkeit gehe vor. Stattdessen ist in vielen Fällen den Behörden untersagt worden, weiter zu planen. Das ist völlig unvorstellbar.“

Christopher Vogt, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion und verkehrspolitischer Sprecher, kritisierte die unterlassene Einbeziehung der Öffentlichkeit und bezeichnete diese als „Verschleierungstaktik“. „Dass der ehemalige Verkehrsminister von den Verzögerungen durch eine Population des Zwergschwanes offenbar schon seit Jahren wusste, die schleswig-holsteinische Öffentlichkeit hierüber jedoch im Unklaren ließ, macht mich fassungslos.“

Lange Planungsdauer „ernüchternd“

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Kai Vogel, bezeichnete zwar die voraussichtlich noch lange Planungsdauer als „ernüchternd“, wies die Vorwürfe der Verschleierung aber zurück und kritisierte den Landesbetrieb. „Wenn die Spitze des LBV-SH statt mit einem Minister zusammenzuarbeiten diesen in der Amtszeit konterkariert und heute diskreditiert, sollte Minister Buchholz hoffentlich personell die richtigen Entscheidungen treffen.“ Der Grüne Andreas Tietze, ebenfalls verkehrspolitischer Sprecher, forderte, bei der A 20 müsse „die ,Reset'-Taste gedrückt werden“. Nicht nur sei man überrascht von der Nachricht eines Planungsstopps gewesen, sondern man habe auch immer wieder auf die Notwendigkeit einer gründlichen Planung hingewiesen. Dies sei wichtig, weil die A 20 aus Sicht der Grünen „das umweltpolitisch sensibelste Autobahnprojekt in Deutschland“ ist.