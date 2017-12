Abitur wieder nach neun Jahren

Kiel - Der Landtag in Kiel hat die flächendeckende Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren an Gymnasien auf den Weg gebracht. Für eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes stimmten am Donnerstag die Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP sowie die AfD. SPD und SSW votierten dagegen. Die Ankündigung des heutigen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), zu G9 zurückzukehren, hatte wahrscheinlich spürbar zum Wahlsieg der CDU beigetragen.

Derzeit bieten 84 von 99 Gymnasien das Turbo-Abi nach acht Jahren an. Wer dabei bleiben will, braucht in der Schulkonferenz eine schwer zu bekommende Dreiviertel-Mehrheit. Die SPD forderte per Änderungsantrag vergeblich eine einfache Mehrheit; auch die Grünen hätten sich ein niedrigeres Quorum gewünscht. Gymnasien mit G8-Wunsch sollen darüber bis Ende Februar entscheiden.

Zum Schuljahr 2019/20 werde flächendeckend wieder G9 eingeführt, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Sie verteidigte die geforderte Drei-Viertel-Mehrheit mit dem Argument, damit könne eine Entscheidung gegen G9 nicht gegen Eltern und Schüler getroffen werden. Zusätzlich sei eine Genehmigung des Bildungsministeriums verfassungsrechtlich nötig. Bisher habe keine Schule signalisiert, dass sie bei G8 bleiben wolle.

Es sei der Regierung ein zentrales politisches Anliegen, Schülern wieder mehr Zeit zum Lernen, zum Vertiefen und auch für Sport, Musizieren und gesellschaftliches Engagement zu geben, sagte Prien. Das wollten Eltern, Schüler und die meisten Lehrer auch.

Die Koalition vernachlässige die Gemeinschaftsschulen, weil sie ihnen gegenüber den Gymnasien viel zu wenig Lehrerstellen gebe, erklärte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Er warf dem Regierungsbündnis auch vor, nach den Anhörungen keine Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen zu haben. „Jetzt wird durchregiert“, laute das Motto. Die SPD will im Falle eines Sieges bei der nächsten Wahl G9 nicht wieder antasten, um an den Schulen kein Chaos anzurichten.

Einzelne Schulträger machten sich Sorgen wegen möglicher zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit der G9-Umstellung, sagte Prien. Darüber werde auch gesprochen. „Ich halte aber nichts von Zahlenspekulationen und von Panikmache.“ Das Ministerium sei dabei, die Fakten zu ermitteln, um eine sachliche Grundlage für weitere Gespräche zu schaffen.

Über das lange Abitur hinaus ist die SPD auch mit einer Forderung nach einem pauschalen Abschiebestopp für Flüchtlinge im Winter gescheitert. Die Koalitionsfraktionen sowie die AfD stimmten dagegen, der SSW enthielt sich – nach emotionaler Debatte mit teils heftigem Schlagabtausch.

Die SPD, die von einem Abschiebestopp sogenannte Gefährder und Straftäter ausnehmen wollte, hatte humanitäre Gründe angeführt. Unzureichende Versorgung mit Nahrung und Wärme gefährdeten besonders Familien und Kinder, hieß es in dem Antrag.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) zeigte sich verwundert über den SPD-Antrag, weil die SPD-geführte Landesregierung 2015 einen Erlass an die Ausländerbehörden herausgegeben hatte, wonach auf eine pauschale Regelung künftig verzichtet werden solle. „Das setzen wir fort, nicht mehr und nicht weniger“, sagte Grote. „Es ist die Politik dieser Landesregierung, dass wir ein konsequentes Rückkehrmanagement mit unseren humanitären Grundüberzeugungen in Einklang bringen“, sagte Grote. „Dass wir das Leben von Menschen nicht gefährden, die wir zurückführen, gilt für uns zu jeder Zeit. Nicht nur im Winter.“

Die Grüne Aminata Touré betonte, es gebe eine Einzelfallprüfung für die Wintermonate, wie sie vom damaligen SPD-Innenminister Stefan Studt auf den Weg gebracht worden sei. „Ich weiß nicht, warum die Regelung 2015 als human gilt und 2017 als inhuman“, sagte Touré an die Adresse der SPD. J dpa