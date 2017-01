Ärger um marode Brücken

Unternehmen in der Lübecker Altstadt fürchten um Arbeitsplätze

+ © dpa Blick am 06.12.2016 auf die Unterseite der Burgtorbrücke über die Untertrave in Lübeck (Schleswig-Holstein). © dpa

Lübeck - Von Eva-Maria Mester. Lübecks Altstadt ist eine Insel. Brücken spielen deshalb für den Verkehr eine wichtige Rolle. Wenn eine oder mehrere wegen Bauarbeiten gesperrt sind, ist das Verkehrschaos unumgänglich. Eine Brücke fällt gleich für mehrere Jahre aus. Das sorgt für Ärger.

Auf dem Gebiet der vom Wasser umschlossenen Hansestadt Lübeck gibt es etwa 180 Brücken. Eine davon bereitet den Autofahrern besonderen Verdruss: die Possehlbrücke im Zuge der B 75. Sie ist seit Mitte 2015 nur in nördlicher Richtung befahrbar. Wer in Richtung Süden will, muss erhebliche Umwege fahren, auf denen im Berufsverkehr oft gar nichts mehr geht. Genervte Geschäftsleute aus dem Gewerbegebiet Genin fordern jetzt eine Ersatzbrücke, damit der Verkehr wieder fließt.

„Diese Möglichkeit haben wir vor Beginn der Bauarbeiten geprüft“, kommentiert Lübecks Bausenator Franz-Peter Boden (SPD). „Doch das scheitert am fehlenden Platz neben der Brücke und den komplizierten Bodenverhältnissen.“

Die 1956 für den Verkehr freigegebene Possehlbrücke muss durch einen Neubau ersetzt werden. Gutachter sahen die Standfestigkeit durch Schäden im Beton gefährdet. Weil die Brücke eine wichtige Verbindung zur Altstadt darstellt, wurde zunächst der östliche Teil abgerissen. Der Verkehr läuft einspurig über die westliche Brückenhälfte Richtung Altstadt. Probleme mit dem Untergrund, artesische Grundwasserleiter und dadurch bedingte Planänderungen haben zu Bauverzögerungen geführt. Statt Ende 2017 soll die neue Brücke jetzt erst Mitte 2018 fertig sein.

„Lübeck ist kein Einzelfall. In ganz Deutschland sind kommunale Brücken in schlechtem Zustand“, so Ulf Evert vom ADAC Schleswig-Holstein. Das liege an der stark gestiegenen Verkehrsbelastung, aber auch daran, dass über Jahre zu wenig Geld in die Instandhaltung investiert wurde. „Mit Straßen- und Brückenreparatur können Politiker eben keine Wahlen gewinnen“, so Evert.

Das tröstet die Mitglieder des Gewerbevereins „Wir in Genin“ wenig. Sie beharren auf ihrer Forderung nach Änderungen der Verkehrsführung. „Die Teilsperrung dauert viel länger als geplant, wir befürchten, dass die neue Brücke sogar erst 2019 fertig wird. Wir brauchen schnell eine Lösung“, sagt der Vereinsvorsitzende Detlef Zielke. „Den Betrieben laufen die Kunden weg, es stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel.“

Die Possehlbrücke ist nur eine der rund 20 Lübecker Brücken, die dringend saniert werden müssen. Bei den Brückentests des ADAC schneiden die Querungen seit Jahren schlecht ab. „Viele Lübecker Brücken stammen noch vom Ende des 19. Jahrhunderts, aber auch Brücken aus den 1950er- und 1960er-Jahren haben ungenügende Zustandsnoten“, bestätigt der Leiter des Bereiches Stadtgrün und Verkehr der Lübecker Bauverwaltung, Stefan Klotz. Aus finanziellen Gründen und um den Verkehr in der Stadt nicht völlig zum Erliegen zu bringen, könnten sie aber nur nach und nach saniert oder erneuert werden.

So soll voraussichtlich im Herbst 2017 die Sanierung der aus dem Jahr 1969 stammenden Wakenitzbrücke beginnen. Ab 2019 ist dann der Neubau der Bahnhofsbrücke an der Reihe. Sie ist eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, wird täglich von knapp 40 000 Fahrzeugen genutzt. „Auch hier wird es jeweils halbseitige Sperrungen geben und Staus werden sich nicht vermeiden lassen“, sagt Boden.

Besonders betroffen von Baustellen, Umleitungen und Staus ist die Lübecker Berufsfeuerwehr. „Unsere Rettungswagen kommen nicht auf dem schnellsten Weg in die Krankenhäuser, sondern müssen durch die Altstadt fahren. Das ist für die Fahrer eine zusätzliche Belastung“, sagt Feuerwehrchef Bernd Neumann. Dennoch sieht er die Verkehrsprobleme gelassen. „Wir müssen das einfach ertragen, die Brücken müssen schließlich saniert werden.“

