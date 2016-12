Albig will digitalen Wandel für Schleswig-Holstein nutzen

Ministerpräsident verweist auf Fortschritte

Ministerpräsident Torsten Albig ist davon überzeugt, dass der digitale Wandel für Schleswig-Holstein von Vorteil ist.

Kiel - Der digitale Wandel kann bisherige Nachteile des eher ländlich geprägten Schleswig-Holsteins wettmachen – davon ist Torsten Albig überzeugt. „Geografische Randlagen spielen in einer digitalen Welt keine Rolle mehr“, sagte der Ministerpräsident gestern in einer Regierungserklärung zur Digitalstrategie im Landtag. „Digitales Lernen geht an jedem Ort zu jederzeit – auch bei Land unter auf der Hallig Hooge.“

Die Regierung wolle die Chancen nutzen und habe deshalb im kommenden Jahr 161,3 Millionen Euro für den digitalen Wandel eingeplant, 25,9 Millionen Euro mehr als 2016.

Albig verwies auf Fortschritte beim Ausbau des schnellen Internets. „Glasfaserkabel durchziehen mittlerweile unser Land wie Priele das Wattenmeer.“ Ein Viertel der Haushalte habe Zugang zu Glasfaser.

Die Landesregierung setze auch in der Verwaltung auf Digitalisierung. „Wir wollen elektronische Akten, digitale Bürgerkonten und direkte Bürgerbeteiligung“, sagte Albig. An Schulen soll die Vermittlung von Medienkompetenz verbindlich werden. „Unsere Schüler werden über die Risiken im Netz aufgeklärt.“ 850 000 Euro sind dafür im kommenden Jahr eingeplant. Der Regierungschef räumte aber ein, dass es in einigen Bereichen weiter Nachholbedarf gebe. So könne er immer noch nicht „mit einem Klick herausfinden, wie viele Schüler nun exakt an unseren Schulen lernen“.

Opposition fordert mehr Geld

Nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Daniel Günther hatte Albigs Regierungserklärung keinen aktuellen Bezug. „Sie klauen uns wertvolle Zeit, weil Sie eine Regierungserklärung nach der anderen abgeben“, sagte Günther und warf dem Regierungschef vor, „schön im Allgemeinen, schön im Schwadronieren“ zu sein. Die Landesregierung fördere digitale Projekte zu wenig. Das Land hinke in einigen Bereichen wie bei der Bekämpfung von Cybercrime weit hinterher.

Die Piraten forderten mehr Geld für Medienkompetenz der Schüler. „Das Internet kennt keine Grenzen, das ist das Gute daran“, sagte der Abgeordnete Sven Krumbeck. Das Netz sei aber kein rechtsfreier Raum. „Es gelten die Gesetze der analogen Welt. Eine Beleidigung ist eine Beleidigung.“ Seine Fraktion fordert von der Regierung eine Gesetzesinitiative im Bundesrat, „die sicherstellt, dass WLAN-Internetzugänge rechtssicher und dauerhaft ohne Zugangscode und Identifizierung der Nutzer öffentlich angeboten werden können“.

dpa