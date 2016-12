Aufregung hat sich gelegt

Nach den Anti-Terror-Razzien vor drei Monaten

+ Beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wird ein Terrorverdächtiger dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er gehörte zu den Männern, die in Ahrensburg, Großhansdorf und Reinfeld unter Terrorverdacht festgenommen wurden. - Archivfoto: dpa

Ahrensburg - Von Eva-Maria Mester. Ahrensburg, Großhansdorf und Reinfeld im Kreis Stormarn: Die Aufregung war groß, als am 13. September drei junge Flüchtlinge als Terrorverdächtige festgenommen wurden. Lange Zeit wurden die Männer aus Syrien observiert. Sie sollen sich für den IS für Anschläge bereit gehalten haben. In den frühen Morgenstunden waren bei den Anti-Terror-Razzien rund 200 Polizeibeamte beteiligt.

Vom Vorzeigeflüchtling zum mutmaßlichen Terroristen: Anwohner waren damals schockiert, Flüchtlingsbetreuer fürchteten wachsendes Misstrauen gegen die Menschen aus der Fremde. „Die Bedenkenträger werden jetzt sicherlich mehr und das macht die Arbeit unserer 80 Helfer nicht einfacher“, sagte damals eine Koordinatorin des „Freundeskreises Flüchtlinge Großhansdorf“. Doch ihre Bedenken waren unbegründet. „Schon kurz nach der Festnahme herrschte hier wieder Normalität“, sagt Janhinnerk Voß, der parteilose Bürgermeister von Großhansdorf, heute.

„In den ersten Tagen haben mich viele Menschen angerufen und mir ihre Ängste geschildert. Manche haben auch wirres Zeug geredet“, sagt Voß. Nach wenigen Tagen habe es dann ein Gespräch mit der Gemeinde und dem ehrenamtlichen Helferkreis gegeben. „Schon nach einer Woche war das kein Thema mehr“, sagt er.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Michael Sarach (SPD) gemacht, der Bürgermeister der Nachbargemeinde Ahrensburg. Mitte September war in der 34 000-Einwohnerstadt östlich von Hamburg ein Flüchtling mit syrischem Pass unter Terrorverdacht festgenommen worden. „Bei uns hat es von Anfang an große Solidarität mit Flüchtlingen gegeben, die durch die Aktion im September eher noch verstärkt wurde“, sagt Sarach.

„Wir haben uns damals sehr schnell um die Flüchtlinge gekümmert, die mit dem Verdächtigen im selben Haus lebten und die Polizeiaktion ja aus nächster Nähe miterlebt hatten“, sagt der Verwaltungschef. Dadurch hätten sie das Gefühl bekommen, nicht allein zu sein. Ein Generalverdacht gegen Flüchtlinge sei bei den Ahrensburgern nicht entstanden. „Die Hilfsbereitschaft der Bürger ist eher noch gestiegen“, sagt Sarach.

Auch in der „Karpfenstadt“ Reinfeld war der Schock zunächst groß, als kurz nach den Sommerferien in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft ein Bewohner unter Terrorverdacht festgenommen wurde. „Das Stichwort ‚Terror‘ hat uns schon sehr aufgeschreckt damals, doch der Alltag ist relativ schnell wieder eingekehrt“, sagte Albrecht Werner von der Initiative „Asyl in Reinfeld“. „Die Mehrheit der etwa 300 hier lebenden Flüchtlinge ist sehr bemüht, durch ehrenamtliches Engagement etwas von dem zurückzugeben, was sie bei ihrer Ankunft erfahren haben“, sagt Werner. - dpa