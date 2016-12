Linden an Untertrave: Bleiben oder weichen?

Lübecker stimmen am Sonntag ab

+ © dpa Ein Aktionsbündnis hat 11. 000 Unterschriften für den Erhalt der linden an der Lübecker Untertrave gesammelt. © dpa

Lübeck - Die Hansestadt Lübeck bereitet sich auf ihren dritten Bürgerentscheid vor. Am Sonntag sind knapp 178 000 Stimmberechtigte aufgerufen, über die Zukunft von 48 Linden an der Untertrave und damit über die Umgestaltung der Straße zu entscheiden. Ein Aktionsbündnis, das die Bäume erhalten möchte, hatte knapp 11 000 Unterschriften für den Erhalt der Pflanzen gesammelt und so den Bürgerentscheid erzwungen. Die Stadt will die rund 70 Jahre alten Linden fällen und durch 60 neue Bäume ersetzen. Der Entscheid kostet die Stadt rund 180 000 Euro.

Zur Abstimmung steht die Frage: „Sollen die vorhandenen Winterlinden der Straße ‚An der Untertrave‘ zwischen der Braunstraße/Holstentor und der Drehbrücke erhalten bleiben und die Umgestaltungspläne entsprechend geändert werden?“ Damit die Abstimmung im Sinne der Initiatoren erfolgreich ist, müssen laut Gemeindeordnung acht Prozent der Stimmberechtigten mit „Ja“ stimmen. Das wären 14 236 Wahlberechtigte über 16 Jahren, sagte eine Sprecherin der Stadt. Werden weniger Stimmen abgegeben, gilt die Frage als mit „Nein“ beantwortet.

„Mit der Formulierung von der Wahl zum Thema ‚Umbau der Untertrave‘ führt der Bürgermeister die Menschen in die Irre, denn über die Neugestaltung des Straßenzuges dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht entscheiden“, sagte eine Sprecherin des Bündnisses „Lübecks Linden leben lassen“. Die Initiatoren des Entscheids sind der Auffassung, dass eine Umgestaltung auch mit dem alten Baumbestand möglich ist.

Das sei aus mehreren Gründen nicht möglich, sagt dagegen die Stadt. So seien 15 der 48 Linden so geschädigt, dass sie über kurz oder lang ohnehin gefällt werden müssten, heißt es auf der Internetseite der Stadt zum Bürgerentscheid. Außerdem stünden die Bäume so dicht an der Kaikante, dass die geplante barrierefreie Promenade am Wasser nicht machbar sei. Als Ersatz für die Linden sollen zehn Jahre alte Bäume mit entsprechendem Stammumfang gepflanzt werden.

Das wichtigste Argument aber ist die Finanzierung. Von den 15,6 Millionen Euro, die der Umbau kosten soll, kommen 10,5 Millionen aus Fördergeldern von Land, Bund und EU. Doch wenn die Linden stehen bleiben, fallen nach Angaben des Schleswig-Holsteinischen Innenministeriums Fördermittel weg. Statt 3,9 Millionen müsste die Stadt dann mehr als zwölf Millionen Euro aufbringen – angesichts der Verschuldung unmöglich, sagt Bürgermeister Bernd Saxe. Deshalb wirbt die Stadt mit dem Slogan „Jetzt oder nie“ für ein „Nein“ beim Bürgerentscheid.

dpa