29 Drogentote in diesem Jahr im Land

Konsumverhalten geht zu Aufputschmitteln wie Amphetamin und Ecstasy

Kiel - Die Zahl der Drogentoten im Land ist in diesem Jahr stark zurückgegangen. Bis zum 14. Dezember habe es 29 Drogenopfer gegeben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Kiel mit. 2015 waren 42 Menschen nach Drogenkonsum gestorben. Die 29 Toten in diesem Jahr entsprechen dem Niveau von 2014 mit damals ebenfalls 29 Drogentoten. Todesdroge Nummer eins ist in diesem Jahr wie in der Vergangenheit Heroin gewesen.

Das allgemeine Konsumverhalten der Rauschgiftkonsumenten hat sich nach Darstellung des Landeskriminalamtes verändert – weg von sedierenden Betäubungsmitteln, hin zu aufputschenden synthetischen Drogen wie Amphetamin oder Ecstasy.

Als wichtiges Kriterium für die Entwicklung der Rauschgiftkriminalität betrachtet die Polizei die Zahl der erstauffälligen Konsumenten harter Drogen. Darunter fallen alle, die erstmalig als Konsumenten polizeilich bekannt werden. Ihre Zahl ist seit 2012 bis 2015 von 344 auf 578 pro Jahr gestiegen. In diesem Jahr dürfte die Zahl aber zurückgehen, denn bis Anfang Dezember registrierte die Polizei 457 solcher Erstkonsumenten.

Eine gesetzliche Lücke in der Rauschgiftbekämpfung ist nach Ansicht des LKA jetzt geschlossen werden. Am 25. November trat das Gesetz zur Bekämpfung der Verbreitung neuer psychoaktiver Stoffe (NPSG) in Kraft. „Ein Verbot dieser Stoffe war angemessen und erforderlich“, so dass LKA.

Denn die zunehmende Anzahl sogenannter neuer psychoaktiver Stoffe (NPS), auch Designerdrogen, „Research Chemicals“ oder „Legal Highs“ genannt, stehe seit Jahren zunehmend im Fokus der polizeilichen Beobachtung. Beim Konsum dieser Drogen bestünden Gesundheitsrisiken bis hin zur Lebensgefahr.

dpa

Rubriklistenbild: © Archivfoto/dpa