Arbeiter-Samariter-Bund: Drohnenpiloten retten Leben

Zweite Drohnengruppe geplant

Jörg Kreisert, Drohnenpilot des Arbeiter-Samariter-Bundes, fliegt eine Drohne während einer Übung.

heiligenhafen - Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Schleswig-Holstein setzt auf neue Technik – künftig sollen Drohnen den Samaritern bei der Aufklärung und Überwachung von Einsatzorten helfen. In Heiligenhafen gibt es bereits seit rund eineinhalb Jahren eine Drohnengruppe des ASB. Es ist die erste in Schleswig-Holstein.