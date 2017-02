Kiel - Die Azubis in Schleswig-Holstein stellen ihren Ausbildungsbetrieben oft nur ein mäßiges Zeugnis aus, sind aber dennoch überwiegend zufrieden. Das geht aus dem „Ausbildungsreport 2017 für Schleswig-Holstein“ hervor, den der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, gestern in Kiel vorstellte. Eine faire Behandlung sei noch längst keine Selbstverständlichkeit, vor allem nicht in der Problembranche Gastronomie, kritisierte Polkaehn. „Eine „Soko Gastro“ wäre die richtige Antwort auf die massiven und anhaltenden Missstände im Gastgewerbe und Tourismus.“

Nach 2010 und 2012 liegt jetzt der dritte „Ausbildungsreport“ vor. Die DGB-Jugend Nord hatte anhand eines Fragebogens insgesamt 2 723 Auszubildende aus den 25 beliebtesten Ausbildungsberufen im Norden befragt, wissenschaftlich begleitet vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz.

Der neue Report dokumentiere „erneut gravierende Qualitätsmängel in den Betrieben“, fasste der DGB Nord die Ergebnisse zusammen. Die Ausbildungsvergütung liege unter dem Bundesdurchschnitt: Über alle drei Ausbildungsjahre seien es im Durchschnitt 705 Euro monatlich im Norden, dagegen in Westdeutschland im Durchschnitt 832 Euro.

Nur 30 Prozent der Auszubildenden erlernen demnach ihren Wunschberuf und nur 30,9 Prozent rechnen damit, übernommen zu werden. Mehr als zwei Drittel (70,7 Prozent) der Azubis müssen auch ausbildungsfremde Tätigkeiten und mehr als ein Drittel (39,1 Prozent) regelmäßig Überstunden machen. „Unser Ausbildungsreport zeigt, wo es Handlungsbedarf gibt: bei der Vermittlung der Ausbildungsinhalte und natürlich beim Einhalten der Arbeitszeiten“, sagte Jeanine Weigel, Bezirksjugendsekretärin des DGB Nord.

Trotz der Mängel gaben 68,7 Prozent der Befragten an, mit ihrer Ausbildung „zufrieden zu sein. Im Bundesdurchschnitt sind es mit 71,7 Prozent etwas mehr. Der DGB fordert, die Ausbildungsqualität vor allem im Tourismus des Nordens zu verbessern. „Dringend nötig ist die schlichte Einhaltung der gesetzlichen Mindestvorschriften, insbesondere zu den Arbeitszeiten, dem Ausgleich der Mehrarbeit und den Ausbildungsinhalten.“ Außerdem müssten Betriebe einen Ausbildungsplan haben. J dpa