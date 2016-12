Die FDP will sich nicht festlegen

Ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf

Kiel - Ohne Koalitionsaussage will die FDP in Schleswig-Holstein zur Landtagswahl in fünf Monaten ein zweistelliges Ergebnis ansteuern. Die Partei gehe mit ihrem Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki selbstbewusst in diesen Wahlkampf, sagte der Landesvorsitzende Heiner Garg am Freitag in Kiel.

Eine eventuelle Regierungsbeteiligung mache die FDP davon ab, ob es deutliche Korrekturen in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Verkehr, Finanzen, Sicherheit und Energie geben wird. "Unser Ziel zweistellig zu werden, können wir erreichen", sagte Kubicki. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage sieht die FDP bei neun Prozent.

Mit ihrem Wahlprogramm wollen die Liberalen Schwerpunkte in Wurtschaft und Bildung setzen. In die Landesverfassung soll ein Investitionsgebot, wie Kubicki sagte. Demnach soll von 2020 an eine Investitionsquote von 10 Prozent gelten und ab 2025 von 12,5 Prozent. "Dies ist wichtig, um den massiven Investitionsstau von fast fünf Milliarden Euro im Land endlich abzubauen und die Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen", sagte Kubicki.

Ein weiteres Ziel besteht darin, die Kita-Elternbeiträge bei den Unter-drei-Jährigen bei 200 Euro im Monat zu deckeln und bei den größeren Kindern bei 150 Euro. Auch die FDP wolle Beitragsfreiheit an den Kitas. Ihr Weg dahin sei viel sinnvoller als der 100-Euro-Zuschuss der Koalition an die Eltern, sagte Kubicki. Er sieht in der Programmatik Anknüpfungspunkte zu CDU, Grünen und auch SPD. In der Innen- und Flüchtlingspolitik sagte er aber heftige Diskussionen mit der CDU voraus.

Einsatz für den Mittelstand

Die FDP wolle Schleswig-Holstein zum mittelstandfreundlichsten Land machen, sagte der Vorsitzende der Programmkommission, Christopher Vogt. Ein unbürokratisches Vergabegesetz, beste Rahmenbedingungen für Start-Ups, Investitionen in digitale Zukunftsprojekte und ein Konzept für die Industrie hob Vogt als Ziele hervor. Auch müssten am Hamburger Rand mehr Gewerbegebiete entstehen, weil es in der Hansestadt kaum noch freie Flächen gebe.

Wer erstmals selbstgenutzten Wohnraum kauft, soll bei Kosten bis 500 000 Euro von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Dies könnte Vogt zufolge das Land schätzungsweise 150 Millionen Euro im Jahr kosten. Insgesamt liefen die im 80-seitigen FDP-Programmentwurf aufgelisteten Forderungen auf Mehrausgaben von 700 Millionen Euro hinaus. Im Gegenzug wolle die FDP unter anderem Mittel umschichten, sparsamer wirtschaften und die Wirtschaftskraft des Landes stärken.

Eigene Position zur Windenergie

Bei der Windenergie sollen Abstände zwischen Anlagen und Wohnhäusern deutlich größer werden als von der Regierung geplant. Die FDP will die Windkraft auf dem Meer stärker vorantreiben und auch den Ersatz alter Windmühlen durch leistungsstärkere neue (Repowering).

Die FDP plant weiter, jährlich 450 Polizeianwärter einzustellen, um die Gesamtzahl der Polizisten schrittweise zu erhöhen. Sie will Kooperationen und auch Fusionen von Gemeinden und Ämtern fördern, "aber nicht mit der Brechstange". Das Wahlprogramm soll Ende Februar nächsten Jahres beschlossen werden.

