Tüv-Fälscher muss ins Gefängnis

50-Jähriger soll 120-mal Haupt- und Abgasuntersuchung bescheinigt haben

Land- und Amtsgericht Flensburg. Foto: dpa

Flensburg - Das Landgericht Flensburg hat einen Tüv-Fälscher in zweiter Instanz zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt. Wegen der langen Verfahrensdauer gelten acht Monate bereits als vollstreckt. Das Gericht sah als erwiesen an, dass der heute 50-Jährige zwischen 2006 und 2011 in 120 Fällen Haupt- und Abgasuntersuchungen von Kraftfahrzeugen verschiedener Prüforganisationen gefälscht hat.