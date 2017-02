Gedenken an die Bombardierung Lübecks

Lübeck - Mit Führungen, Filmen und Vorträgen erinnert die Initiative „Klopf Klopf Lübeck ist weltoffen“ an den 75. Jahrestag der Bombardierung Lübecks im Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt steht ein Aktionstag am 25. März, an dem unter anderem eine Ausstellung zur Zerstörung und zum Wiederaufbau der Kirchen eröffnet werden soll. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe hält der Hamburger Journalist Andreas Speit einen Vortrag über das Erstarken rechter Bewegungen wie der AfD und den Reichsbürgern in Deutschland. Das Bündnis „Klopf Kopf“ sei 2011 als Reaktion auf die Aufmärsche rechter Gruppierungen zum Jahrestag am 29. März entstanden, erklärte gestern Antje Peters-Hirt, eine der Initiatorinnen. Dabei würden in der Zeit des Nationalsozialismus die historischen Hintergründe und die Verstrickungen von Zeitgenossen ebenso beleuchtet, wie die vielen Widerstandshandlungen ganz normaler Bürger und die Folgen des Krieges, erklärte Peters-Hirt.

Der Bombenangriff auf Lübeck in der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 war nach Ansicht von Historikern eine Reaktion Großbritanniens auf den deutschen Angriff auf Coventry im Jahr 1940. Bei dem Angriff auf Lübeck kamen 320 Menschen ums Leben, mehr als 15 000 wurden obdachlos. Zur Erinnerung daran bieten engagierte Lübecker bei dem Aktionstag neun Stadtrundgänge zu unterschiedlichen Themenkomplexen an. Das Spektrum reicht von Gedenk-Orten zur Verfolgung und Deportation über Spuren der Zerstörung und des Wiederaufbaus bis zur Führung durch das ehemalige Flüchtlingslager Pöppendorf, das zeitweise mehrere zehntausend internierte Soldaten und Kriegsflüchtlinge beherbergte.

Der Aktionstag wird um 13 Uhr mit einer ökumenischen Andacht in St. Marien und einer anschließenden Begrüßung auf der Schrangen eröffnet. J dpa