Gerste, Raps und Weizen müssen ins Trockene

Landwirte hoffen auf beständiges Erntewetter

Landwirte hoffen auf trockenes und beständiges Erntewetter – am Donnerstag sah es in Niebüll eher nicht danach aus.

Niebüll - In Schleswig-Holstein rücken die Mähdrescher aus. Die Bauern erwarten in diesem Jahr eine gute Getreideernte, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Claus Heller, am Donnerstag im nordfriesischen Niebüll.