Grunderwerbssteuer bleibt Streitthema

hamburg/kiel - Einst waren sie alle für den hohen Steuersatz, jetzt wird gestritten: Als Vertreter der Wohnungswirtschaft attackiert der frühere Innenminister Andreas Breitner (SPD) nun den Höchstwert der Grunderwerbssteuer im Norden. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nennt das unglaubwürdig.

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen fordert, dass Korrekturen an der bundesweit höchsten Grunderwerbssteuer von 6,5 Prozent in Schleswig-Holstein vorgenommen werden. In einem Brandbrief appelliert VNW-Direktor Andreas Breitner an Finanzministerin Heinold, den geltenden Steuersatz zu überdenken und Ausnahmen zu definieren.

„Die Höhe der Grunderwerbssteuer in Schleswig-Holstein hat verheerende Wirkung auf den Bau bezahlbarer Wohnungen“, so der ehemalige Innenminister. „Für Kommunen ist sie ein großes Hemmnis.“ Breitner will die Grunderwerbssteuer für Grundstücke, auf denen bezahlbare Wohnungen entstehen sollen, erlassen.

So könne etwa in Heikendorf bei Kiel eine kommunale Fläche, die sich für Nahversorgung eigne, gegen eine private Fläche, auf der Wohnungen gebaut werden könne, getauscht werden. „Theoretisch – wäre da nicht die in Schleswig-Holstein horrende Grunderwerbssteuer, die in diesem Fall auch noch mehrfach gezahlt werden müsste; mit Auswirkungen auf die zukünftigen Mieten.“

Heinold findet Breitners Position unglaubwürdig: „Als Innenminister hat Herr Breitner für die Erhöhung der Grunderwerbssteuer gestimmt, als Verbandsdirektor bezeichnet er die Wirkung des damaligen Beschlusses als verheerend.“ Dabei wisse er besser als jeder andere, dass die erhöhte Grunderwerbssteuer Teil der Haushaltskonsolidierung sei.

Das neue Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP habe sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Steuerschlupflöcher bei der Grunderwerbssteuer zu stopfen und will eine entsprechende Bundesratsinitiative einbringen. Im Wahlkampf hatte der heutige Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gesagt, er wolle den Satz wieder auf fünf Prozent senken. Im Koalitionsvertrag ist davon jedoch keine Rede.

Die Wohnungsbaupolitikerin Özlem Ünsal (SPD) unterstützt Breitners Vorschlag, die Steuer für den sozialen Wohnraum zu senken. Die Regierungskoalition müsse das Problem des akuten Wohnungsmangels und die Frage des sozialen Wohnungsbaus angehen. J dpa