High Noon über dem Kalkberg

Die Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger spielt als Lea-thsina (Weiße Feder) vom Volk der Comanche in der diesjährigen Inszenierung der Karl-May-Spiele Bad Segeberg als Gastdarstellerin mit. - Foto: dpa

Bad Segeberg - Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben gestern ihre neuen Gaststars für den Ausflug in den Wilden Westen ausgerüstet. „Tarzan“-Musicalheld Alexander Klaws (33), Schauspielerin Sila Sahin (31) und der Ex-„Ölprinz“ Mathieu Carrière (66) erhielten schon mal wichtige Requisiten für ihre künftigen Rollen.

Klaws gibt in diesem Sommer im Karl-May-Klassiker „Old Surehand“ den Titelheld. Geschäftsführerin Ute Thienel überreichte ihm dafür die legendäre Winchester. Sahin bekam als Comanchin Lea-thsina (Weiße Feder) von Thienel einen indianischen Glücksstein entsprechend ihres Sternzeichens und Carrière, der den kaltblütigen General Douglas spielen wird, einen glänzenden Colt.

„Jeder der drei ist die erste Wahl für seine Rolle gewesen“, erklärte Geschäftsführerin Ute Thienel. „Schon bei Lex Barker wurde einst aus einem berühmten Tarzan ein sehr, sehr überzeugender Westmann – und ich bin mir sicher, dass dies bei Alexander Klaws mit seiner großen Bühnenpräsenz genauso sein wird“, betonte sie. „Sila Sahin hatten wir schon seit einigen Jahren im Auge und freuen uns, dass wir jetzt die optimale Rolle für sie haben.“

Carrière war für Thienel „einer der besten Bösewichte, die der Kalkberg je gesehen hat“, als er im Jahr 2000 die Titelrolle im Abenteuer „Der Ölprinz“ übernahm. Nun verkörpere er mit General Douglas einen Schurken, der zu den „übelsten Charakteren“ gehöre, die Karl May (1842 bis 1912) je entworfen hat.

Die Saison beginnt am 24. Juni und endet am 3. September. Insgesamt 72 Vorstellungen stehen auf dem Programm. Für die Inszenierung, bei der erneut Norbert Schultze jr. Regie führt, entsteht nach Veranstalterangaben ein umfangreiches Bühnenbild mit einem großen Fort, einem geheimnisvollen Teufelskopf-Felsen in den Rocky Mountains, einem Comanche-Lager und einer kleinen Stadt.

Als „Winnetou“ reitet Schauspieler Jan Sosniok (48) bereits in seine fünfte Saison. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Karl-May-Spiele mit 366 369 Zuschauern zum vierten Mal in Folge einen Besucherrekord. J dpa