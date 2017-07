Auch auf den Inseln soll Geburt möglich sein

Wyk/Husum - Von Birgitta von Gyldenfeldt. Kreißsaal dicht –und nun? Nordfriesland und Ostholstein sind besonders von der Schließung von Geburtskliniken betroffen. Verschiedene Schritte sollen die Situation verbessern, doch zufrieden sind damit nicht alle – zum Beispiel auf Föhr.

Hebamme Kerstin Lauterberg verspätet sich. „Entschuldigung, ich komme direkt aus dem Krankenhaus“, sagt sie. „Wir mussten eine Geburt verhindern.“ Dieser Satz, so lapidar vorgebracht, zeigt das Dilemma. Der bestens ausgestattete Kreißsaal auf der Nordseeinsel Föhr ist seit eineinhalb Jahren geschlossen. Seitdem betreuen die zwei Insel-Hebammen werdende Mütter solange, bis sie kurz vor dem Geburtstermin auf das Festland fahren müssen.

Für Frauen und Angehörige sei die Situation sehr schwierig, sagt Lauterberg. Zwar gebe es sogenannte Boarding-Angebote: Schwangere und ihre Familien werden bis zu zwei Wochen vor der Geburt kostenlos in Kliniknähe auf dem Festland untergebracht. Doch optimal sei dies nicht. Drei „ihrer“ Frauen seien gerade „drüben“, zwei in Flensburg, eine in Husum. „Für die Frauen ist das eine extreme Belastung“, sagt Lauterberg, die auch am Nachwuchs nicht spurlos vorbeigehe. In vielen Regionen geht es werdenden Müttern ähnlich.

Seit 2012 wurden in Schleswig-Holstein laut Sozialministerium sechs Geburtsstationen geschlossen, seit 2000 waren es sogar elf. Im Kreis Nordfriesland traf es die Kreißsäle auf den Inseln Sylt und Föhr sowie den in Niebüll. Schwangere von der Ostseeinsel Fehmarn, die bisher oft im 40 Kilometer entfernten Oldenburg entbunden haben, müssen seit 2014 ins etwa doppelt so weit entfernte Eutin fahren. Auf dem Festland müssen Schwangere bis zum nächsten Kreißsaal maximal 60,3 Kilometer zurücklegen, heißt es in einem Bericht der Landesregierung von 2015.

„Es ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung noch zuspitzt“, urteilen Experten der OptiMedis AG in einem aktuellen Gutachten zur Situation der Geburtshilfe im Norden. Etwa dann, wenn die Mindestmenge an Geburten für eine Klinik bei mehr als 800 im Jahr angesetzt würde.

Derzeit gibt es laut Ministerium 21 Geburtsstationen im Land. Im vergangenen Jahr kamen dort 21 950 Kinder zur Welt, das waren 8,4 Prozent mehr als 2015. Die drei geburtenstärksten Kliniken waren das Städtische Krankenhaus Kiel (1 972 Geburten), die Diako Flensburg (1 920) und das Marienkrankenhaus Lübeck (1 605). In sechs Kliniken gab es 2016 weniger als 800 Geburten. Auf Föhr waren es im letzten Betriebsjahr 2015 noch 45. In Westerland auf Sylt gab es 2013, im Jahr vor der Schließung, 93 Fälle.

+ Ein Rettungssanitäter aus dem Kreis Nordfriesland übt an einem Dummy die Beatmung eines Neugeborenen. J Foto: dpa

„Die Gründe für die Schließungsentscheidung sind vielschichtig“, heißt es in dem Gutachten, das die Regierung aus SPD, Grünen und SSW 2016 in Auftrag gegeben hatte. Ein Grund sind demnach zu geringe Geburtenzahlen auf dem Land, die Probleme bei der Finanzierung, aber auch fehlende Praxis und möglicherweise abnehmende Versorgungsqualität mit sich bringen.

Zu den Maßnahmen, die laut Gutachten die Situation entschärfen können, gehören die Finanzierung einer Hebammenrufbereitschaft auf Sylt und Föhr, der Ausbau der Boarding-Kapazitäten und der Neubau von Kreißsälen in Husum, Kiel und Flensburg. Zusätzlich wurde der Ausbau der Hebammen-Kapazitäten durch eine akademische Ausbildung eingeleitet. Das Land unterstützt auch ein neu entwickeltes Simulationsangebot für geburtshilfliche Notfälle für Rettungssanitäter und Notärzte.

„Das Interesse an der Schulung ist groß“, sagt Florian Reifferscheid vom Institut für Rettungs- und Notfallmedizin des Uniklinikums Kiel (UKSH), das die Schulung anbietet. Am ersten Kurs nahmen Rettungssanitäter aus Nordfriesland, Hubschrauberpiloten der DRF Luftrettung und Notärzte teil. Einige von ihnen halfen im Rettungswagen bereits einem Baby auf die Welt.

Dort lernten sie, wie kindliche Zustände beurteilt werden und das Neugeborene nach der Geburt gelagert wird. Am Nachmittag kommt der „Praxistest“: Nabelschnurkatheter legen, Neugeborenenbeatmung und Geburtssimulation. Der neue Simulationsrettungswagen des UKSH verfügt über einen lebensgroßen Schwangerendummy, der ein Dummy-Kind zur Welt bringen kann.

Die Föhrer kämpfen nichtsdestotrotz weiter für die Möglichkeit von Inselgeburten. Ihnen schwebt eine von Hebammen geführte private Hausgeburtenhilfe vor – falls sie den Kreißsaal nicht zurückbekommen sollten. J dpa