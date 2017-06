„Jamaika“ wird wieder wahrscheinlicher

Kiel - Die Verhandlungen über ein „Jamaika“-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein gehen nach mehrtägiger Krise nun doch weiter.

In viereinhalbstündigen Verhandlungen legten Spitzenvertreter am Freitag ihren Streit bei der Autobahn 20 und dem Fehmarnbelttunnel bei. „Die Verhandlungen sind wieder aufgenommen“, sagte CDU-Landeschef Daniel Günther. Die Parteien hätten sich im Wirtschafts- und Verkehrsbereich auf ein gemeinsames Papier verständigt.

Bereits am Dienstag wollen CDU, Grüne und FDP ihre Koalitionsverhandlungen abschließen. Bis dahin müssen sie allerdings noch Kompromisse in schwierigen Bereichen wie der Bildung sowie der Aysl- und Flüchtlingspolitik finden. Günther will sich am 28. Juni im Landtag zum Nachfolger von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) wählen lassen.

„Die Stimmung ist gut“

Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold betonte nach dem Krisentreffen, „die Stimmung ist gut“. Alle Beteiligten hätten sich „angestrengt, zueinander zu kommen“. FDP-Landeschef Heiner Garg, „wir haben den gemeinsamen Willen weiter zu machen“. Die Verhandlungen waren im Streit um Wirtschafts- und Verkehrsfragen unterbrochen worden.

Worum ging es bei dem Konflikt? Letztlich rangen die drei Parteien um Formulierungen zu wichtigen Verkehrs-Projekten wie beim Weiterbau der Autobahn 20 oder dem geplanten Fehmarnbelttunnel. Die Grünen hatten nachträglich zahlreiche Änderungswünsche an einem bereits verhandelten Papier gefordert und damit vor allem die FDP auf die Zinne gebracht.

Nach einer Unterbrechung der Verhandlungen am Mittwoch schaukelte sich der Streit in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik immer weiter hoch. FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki schätzte die Chancen für ein „Jamaika“-Bündnis zwischenzeitung auf „nicht mehr als 20 Prozent“ ein und warf den Grünen vor: „Es kann der Eindruck entstehen, dass die Grünen uns und die Öffentlichkeit täuschen.“

Verhandlungsbeginn verlief verheißungsvoll

Dabei hatten die „Jamaika“-Verhandlungen an der Kieler Förde hatten vor gut zwei Wochen, am 24. Mai, verheißungsvoll begonnen - es sollte bundesweit das zweite solche Bündnis auf Landesebene werden nach dem Saarland (2009 bis 2012). An der Kieler Förde gab es in einigen Bereichen schnell Einigungen, etwa in der Finanzpolitik. Auch der Komplex Soziales war weitgehend abgehakt.

CDU-Mann Günther schlichtete letztlich erfolgreich zwischen den beiden kleinen Partnern. „Über alle Wünsche, die Koalitionspartner haben, muss geredet werden können“, sagte er vor Beginn des Krisentreffens in seinem Büro im Kieler Landeshaus. Heinold sagte dazu: „Herr Günther spielt eine hervorragende Rolle.“ Die Liberalen zeigten sich betont einsilbig. „Alles weitere wird sich finden“, sagte FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki lediglich.

dpa