Jetzt geht’s ans Eingemachte

Kiel - Von Wolfgang Schmidt. Bei ihren Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein wollen CDU, Grüne und FDP jetzt Nägel mit Köpfen machen. Sechs Arbeitsgruppen sollen in den wichtigsten Themenfeldern gemeinsame Positionen finden, bevor die große Koalitionsrunde das Ganze bündeln wird. Sie kommt morgen zu ihrer ersten inhaltlichen Sitzung zusammen – dann geht es um die Finanzen.

Dabei ist einiges aufzuarbeiten, trotz des gemeinsamen Bekenntnisses zu schuldenfreien Haushalten. CDU und FDP haben sich in der vorher-igen Wahlperiode aus der Opposition heraus zwar durchaus respektvoll über die Haushaltspolitik von Ministerin Monika Heinold (Grüne) geäußert, aber zugleich mehr Investitionen verlangt. Nun steht Heinold vor der Aufgabe, Ausgabenwünsche von CDU und FDP zu drosseln. Auf immerhin mehr als 700 Millionen Euro strukturelle Mehrausgaben hat sie die Wahlkampfversprechen von CDU und FDP taxiert.

In der Summe ist noch nicht die angekündigte Senkung der Grunderwerbsteuer berücksichtigt. Deren Satz hatte die abgewählte Koalition aus SPD, Grünen und SSW auf den bundesweiten Höchstwert von 6,5 Prozent angehoben, kurz nach einer Erhöhung durch die schwarz-gelbe Vorgängerregierung von 3,5 auf 5 Prozent. Im Wahlkampf verkündete die CDU eine Senkung auf 5 Prozent und die FDP gar eine Abschaffung für Erstkäufer. Das Ganze ist nicht ohne – für Hauskäufer wie für das Land. Denn bei einer Immobilie im Wert von 300 000 Euro bedeuten 6,5 Prozent Steuer 9 000 Euro mehr gegenüber 3,5 Prozent. Das Land und die Kommunen würde eine Senkung auf 5 Prozent 140 Millionen Euro kosten.

Koalitionsverhandlungen verprechen einige Spannung

In ihrer Regierungszeit von 2009 bis 2012 – damals flossen die Steuern viel schwächer als heute – hatten CDU und FDP das Land auf einen harten Sparkurs gebracht. Vor dem genannten Hintergrund versprechen die Koalitionsverhandlungen bei den Finanzen einige Spannung.

Für die Gespräche zur Regierungsbildung haben CDU, Grüne und FDP sechs Arbeitsgruppen gebildet. Heinold hat bei den Finanzen den Hut auf, Minister Robert Habeck (Grüne) bei Umwelt und Landwirtschaft. Für die CDU leitet Norderstedts Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote die Arbeitsgruppe für Inneres und die designierte Ministerin Karin Prien die für Bildung. Vorsitzender der FDP-geführten Arbeitsgruppe Soziales ist Ex-Minister Heiner Garg, während Fraktionsvize Christopher Vogt die Beratungen zur Wirtschaft leitet.

Dass jede Partei zwei Arbeitsgruppen führt, soll laut CDU-Landeschef Daniel Günther auch unterstreichen, dass gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe verhandeln. Alle drei sollen im Koalitionsvertrag ihre Handschrift wiederfinden, sagte der designierte Regierungschef zu.

Was heißt „mit Augenmaß“?

Ansätze dafür finden sich im gemeinsamen Positionspapier, das die potenziellen Regierungspartner nach den Sondierungen verfasst haben. Demnach sollen ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft in Einklang gebracht, an allen Schularten die Unterrichtsversorgung gestärkt und die Inklusion mit Augenmaß weiterentwickelt werden. Die Energieversorgung soll sicher, ökologisch und bezahlbar sein, der Ausbau der erneuerbaren Energien mit Augenmaß vorangehen, die Flüchtlingspolitik human und rechtsstaatlich sein. In der Landwirtschaft wollen die Partner ökologischen und konventionellen Betriebsformen zu fairen Marktchancen verhelfen.

In solchen Beschreibungen finden sich alle gut wieder. Wenn es aber konkreter wird, sind Konflikte programmiert. Was heißt „mit Augenmaß“? Wie passen im Zweifel ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Vernunft zusammen? Welche Entscheidung hilft eher Öko-Bauern oder konventionellen Landwirten?

In vier Treffen will sich die große Koalitionsrunde damit auseinandersetzen, bevor das Bündnis am 13. Juni besiegelt werden soll. Wenn das klappt, entscheiden die einzelnen Parteien. Die höchste Spannung verspricht die Mitgliederbefragung der Grünen. Sollten diese „Jamaika“ ablehnen, müssten im Kieler Koalitionspoker die Karten neu gemischt werden.

dpa