Kampf der Plage: Raupen sollen giftiges Kraut fressen

süsel - Seit den 90er-Jahren prägt das Jakobskreuzkraut im Juli mit seinen leuchtend gelben Blüten brach liegende Flächen und extensiv genutzte Weiden. Landwirte und Imker empören sich seit Kurzem über das giftige Kraut, das zum Beispiel auch Honig belastet. Nun könnte eine Lösung gefunden sein.

Das hübsche, gelb blühende Jacobskreuzkraut soll nun nach dem Vorschlag von Wissenschaftlern mit Schmetterlings-Raupen bekämpft werden. Im Rahmen des Projektes „Regulierung von Massen-Vorkommen des Jakobskreuzkrautes durch natürliche Antagonisten“ wurden gestern bereits die ersten 500 von insgesamt 2750 Raupen des Blutbären-Schmetterlings (Tyria jacobaea) nahe Süsel im Kreis Ostholstein ausgesetzt.

Diese Raupen sind nur wenige Zentimeter groß, orange-schwarz geringelt und fressen ausschließlich die giftige Wildpflanze, sagte Thomas Voigt von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Im Gegensatz zu Menschen, die das Gift über die Haut aufnehmen, und anderen Tieren, die es fressen, ist die Pflanze für die Raupen ungefährlich.

Das Jakobskreuzkraut ist giftig und kann, wenn es in größeren Mengen verzehrt wird, auch zum Tod führen. Sein Gift lagert sich in der Leber ein und kann nicht abgebaut werden. Weidetiere fressen die Pflanze jedoch in der Regel nicht, da sie abscheulich bitter schmeckt. „Bei Weidetieren, die in Herden leben, lernen das die Kleinen von den Großen“, sagte Jana Schmidt von der Stiftung Naturschutz. So gehören bei der Stiftung Naturschutz potenzielle Vergiftungsfälle durch Jakobskreuzkraut bis heute zu den absoluten Ausnahmefällen. Problematisch für das Vieh ist nur, wenn das Kraut getrocknet im Heu oder der Silage untergemischt ist. Denn beim Trocknen geht zwar der bittere Geschmack verloren, das Kraut bleibt jedoch giftig, erklärte Voigt.

Beim Jakobskreuzkraut handelt es sich um eine alte, heimische Pflanze. In historischen Aufzeichnungen steht, dass der Bestand immer wieder fast völlig zusammenbricht, bevor es Jahrzehnte später erneut zu einer Massenverbreitung kommt. In Schleswig-Holstein begann in den 1990er Jahren eine extreme Verbreitung des Krautes aus unbekannten Gründen.

Eine mögliche Erklärung für diese zeitlich weit gespannten und stark verschiedenen Häufigkeitsvorkommen ist, dass die Pflanze ihren Fressfeinden ein Schnippchen schlagen will, heißt es auf der Homepage des NABU: „So war der Blutbär, ein Schmetterling, dessen Raupen Jakobskreuzkrautbestände massiv schädigen können, infolge des jahrzehntelangen weitgehenden Fehlens seiner Nahrungspflanze fast ausgestorben.“

Für die Raupen hingegen sind die Giftstoffe des Jakobskreuzkrautes unproblematisch und bieten ihnen sogar Schutz vor Fraßfeinden. „Mit ihrer auffälligen Warnfarbe signalisieren sie der Vogelwelt, dass sie ungenießbar sind“, sagt Naturschützerin Schmidt.

Der gezielte Einsatz der Raupen sei insbesondere auf Flächen sinnvoll, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht oder nur schwer mit landwirtschaftlichem Gerät befahrbar sind, so die Stiftung. Das Projekt soll zunächst den Fress-Erfolg der Raupen messen. Es gehört zu einem Maßnahmen-Bündel, mit dem die weitere Ausbreitung des giftigen Krautes verhindert werden soll. J dpa