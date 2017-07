Jamaika-Koalition für mehr Steuergerechtigkeit

Kiel - Nicht nur die Bundes-SPD, sondern auch die neue Kieler Regierungskoalition schreibt sich nun das große Thema Gerechtigkeit auf die Fahnen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat angekündigt, gegen ein Steuerschlupfloch in der Grunderwerbssteuer vorgehen zu wollen. Dazu wollen er und seine Regierungspartner eine Bundesratsinitiative starten, teilte Günther gestern mit.

Das Problem ist die Tatsache, dass Kapitalgesellschaften eine Lücke im Steuerrecht nutzen können, die es ermöglicht, beim Erwerb von Wohnungen oder Häusern keine Abgaben zu zahlen. Diese Option ergibt sich dann, wenn man lediglich anteiliger Eigentümer einer Immobilie wird – also zum Beispiel nur zu fünf Prozent am Kauf beteiligt ist und den Rest an ein anderes Unternehmen oder eine Tochtergesellschaft abgibt. Die Grunderwerbssteuer muss aber nur gezahlt werden, wenn man zu 100 Prozent Eigentümer ist. So lässt sich die Steuer durch den anteiligen Kauf leicht umgehen.

Privatleuten, die eine Immobilie erwerben, ist es jedoch nicht möglich, dieses Schlupfloch zu nutzen. Dadurch entsteht eindeutig ein Gerechtigkeitsproblem, nämlich die Möglichkeit der Umgehung der Grunderwerbssteuer für Kapitalgesellschaften, während private Eigentümer weiterhin zahlen.

Günther kritisiert die sogenannten Share Deals und findet es unglaublich, dass ein solches Vorgehen möglich ist: „Da geht es um wirklich hohe Beträge und zugleich um Steuergerechtigkeit.“

Das Schlupfloch zu stopfen ist ein Vorhaben, das ihm zufolge fest in der politischen Agenda der Kieler Regierungskoalition verankert ist. Da es sich um eine Bundesangelegenheit handelt, werde man eine entsprechende Initiative in den Bundesrat einbringen. Dabei soll es auch darum gehen, den Ländern Ausnahmen bei der Erhebung der Grunderwerbssteuer zu ermöglichen, so Günther. Dazu könnten Freibeträge gehören.

Die schleswig-holsteinische Vorgängerregierung von SPD, Grünen und SSW hatte die Grunderwerbssteuer auf 6,5 Prozent erhöht, das ist der bundesweit höchste Satz. Im Wahlkampf hatte Günther eine Senkung auf fünf Prozent angekündigt. Die FDP wollte die Steuer im Fall des Ersterwerbs einer Immobilie im Wert von bis zu einer halben Million Euro gleich ganz aussetzen. Im Koalitionsvertrag blieb der Steuersatz allerdings unangetastet.

