„Kind war Beziehung im Wege“

Lübeck - Achteinhalb Jahre Gefängnis – im Prozess um den Tod des kleinen Juri hat das Lübecker Landgericht die Mutter härter verurteilt als von der Staatsanwaltschaft verlangt. Die 34-Jährige hat den zweieinhalb Jahre alten Juri laut dem Urteil von gestern erdrosselt, weil das Kind ihr auf die Nerven gegangen sei und ihre Beziehung zu ihrem Lebensgefährten gefährdet habe.

Die Angeklagte nahm die Verurteilung wegen Totschlags ohne sichtbare äußere Regung auf. Noch vor Kurzem hatte sie in ihrem Schlusswort unter Tränen beteuert, sie hätte ihrem Kind nie etwas antun können.

„Wer in der Hauptverhandlung nur die Aussagen der Angeklagten gehört hat, mag sich fragen, ob diese zurückhaltende junge Frau tatsächlich ihr Kind umgebracht haben kann“, sagte der Vorsitzende Richter Christian Singelmann. Doch die gesamte Beweisaufnahme seit Prozessbeginn Mitte Dezember habe ein anderes Bild ergeben.

Danach sahen es die Richter als erwiesen an, dass die 34-Jährige aus Eutin im Kreis Ostholstein ihren Sohn am Abend des 13. April 2016 mit einem Schlafsack getötet hat. „Die Angeklagte erdrosselte Juri, weil der in seiner Entwicklung etwas zurückgebliebene und sehr lebhafte Junge die Beziehung zu ihrem Freund belastete“, sagte Singelmann. Er sprach von ziemlich niedrigen Beweggründen.

Nach Aussagen eines Gerichtsmediziners starb das Kind zwischen 20 und 22 Uhr. „Die Aussage der Angeklagten, Juri habe noch gelebt, als sie in der Nacht noch einmal nach ihm gesehen habe, kann also definitiv nicht stimmen“, unterstrich der Vorsitzende. Die Angeklagte hatte Juris Tod bis zuletzt als Unfall dargestellt. Dafür habe es aber nach Aussagen des Gutachters keine Anhaltspunkte gegeben, betonte der Vorsitzende.

In ihrer Aussage am 10. Februar hatte die 34-Jährige erklärt: „Ich habe diese Tat nicht begangen, weil so was nicht in meiner Natur liegt.“ Zahlreiche Zeugen hatten dagegen vor Gericht einen alles andere als liebevollen Umgang der Mutter mit ihrem Kind geschildert. Da war von Schlägen und Beschimpfungen die Rede. „Einmal kam Juri zu ihr und wollte mit ihr schmusen. Doch sie hat ihn weggestoßen und ihm eine Ohrfeige gegeben“, hatte sich eine Zeugin empört.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger, der eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung beantragt hatte, will jetzt prüfen, ob er Revision einlegen wird. - dpa