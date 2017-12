Kubicki geht

FDP-Fraktionschef blickt auf 25 Jahre Landespolitik zurück

+ © dpa Ein Blick zurück, bevor es nach Berlin geht: Wolfgang Kubicki zieht ein Resümee seiner Zeit im Kieler Landtag. © dpa

Kiel - Von Wolfgang Schmidt. „Die intellektuelle Brillanz der Pöbeleien hat abgenommen.“ Das ist Wolfgang Kubickis Antwort auf die Frage, was sich seit seinem Einzug in den Kieler Landtag vor 25 Jahren geändert habe. Am Donnerstag nimmt der 65jährige FDP-Fraktionschef seinen Abschied vom Parlament an der Förde. Er hat es geprägt wie kaum ein anderer – selbstbewusst, rhetorisch brillant, manchmal scharf, mit zunehmendem Alter versöhnlicher. Jetzt ist er Bundestags-Vizepräsident.