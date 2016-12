Land unterstützt Lübecker Musikhalle

Bürgermeister Saxe bekommt Zuwendungsbescheid

Lübeck - Die Sanierung des Konzertsaales der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck wird planmäßig in der zweiten Aprilhälfte 2017 abgeschlossen. Damit sei die Saison 2017 des Schleswig-Holstein Musik Festivals an diesem Ort gesichert, sagte Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW) gestern.

Die Ministerin übergab Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) einen Zuwendungsbescheid über zwei Millionen Euro, mit der das Land die Sanierung unterstützt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro.

Der Saal musste im September 2015 wegen gravierender statischer Mängel der Saaldecke gesperrt werden. Seither finden Konzerte und Messen im Foyer, der sogenannten Rotunde statt. Am 22. und 23. April werde als erster Künstler der Commedian Paul Panzer wieder im Großen Saal auftreten, sagte die Geschäftsführerin der MuK, Ilona Jarabek. Am 1. Juli soll dann das Schleswig-Holstein Musik Festival in dem Saal eröffnet werden.

Bis Ende 2017 sind in den Nebenräumen der Muk weitere Renovierungsarbeiten geplant, die aber nach Angaben Jarabeks den Spielbetrieb nicht beeinträchtigen werden.

dpa