Linden an der Lübecker Untertrave bleiben

Bürgerentscheid verzögert Straßenumbau

+ Beim Bürgerentscheid am Sonntag haben sich die Lübecker äußerst knapp dafür entschieden, dass die Linden am Traveufer der Stadt erhalten bleiben. - Archivfoto: dpa

Lübeck - Nach dem Bürgerentscheid zum Erhalt der Linden an der Lübecker Untertrave rückt die Umgestaltung der Straße in weite Ferne. In den kommenden vier bis fünf Jahren werde sich vermutlich dort nichts mehr tun, sagte Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) gestern.

Er begründete das unter anderem mit dem Wegfall von Fördermitteln. Die Stadt wollte den Straßenzug für 15,6 Millionen Euro umgestalten, 10,5 Millionen davon sollten mit Fördermitteln von Land, Bund und EU finanziert werden. Dafür hätten die 48 Linden weichen müssen. Bei dem Bürgerentscheid hatten 20.659 Wähler für den Erhalt der Bäume gestimmt, 20.404 Wähler stimmten dagegen.

Suche nach Lösungen für die Umplanung

Die Änderung der Pläne wird nach Aussage von Bausenator Franz-Peter Boden (SPD) Jahre in Anspruch nehmen. „Wir müssen uns erneut mit allen abstimmen, deren Leitungen im Boden liegen und nach möglichen Altlasten von Tankstellen forschen, die es früher in dem Bereich gab“, sagte Boden. Für eine Umplanung sei ein neuer Bürgerschaftsbeschluss erforderlich.

„Wir müssen jetzt überlegen, wie es weitergehen soll“, sagte Saxe. Die einfachste und kostengünstigste Lösung wäre es, den Status quo zu erhalten. „Die Linden bleiben stehen und alles bleibt, wie es ist. Auch das ist eine Umplanung, das sieht auch die Kommunalaufsicht so“, sagte Saxe.

Das Aktionsbündnis „Lübecks Linden leben lassen“ ist anderer Auffassung. Eine Sprecherin hatte am Sonntagabend angekündigt, den Umbau unter Erhalt der Linden notfalls erzwingen zu wollen. Die Umgestaltung sei Teil der Abstimmungsfrage gewesen, sagte sie.

Eine Umgestaltung bei Erhalt des Lindenbestandes würde allerdings teuer für die Stadt, weil Fördermittel wegfallen. So hat das Innenministerium gestern noch einmal bestätigt, dass die knapp sechs Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) projektgebunden gewesen seien.

Die seien jetzt hinfällig und könnten an andere Antragsteller gehen, sagte ein Ministeriumssprecher. Auch andere Fördergelder fallen nach Angaben der Stadt weg. Statt 3,5 Millionen müsste die Stadt bis zu 15 Millionen Euro selbst aufbringen. „Das ist angesichts unserer Finanzlage illusorisch“, sagte Saxe. - dpa