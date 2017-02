Lkw-Unfälle: Stundenlange Vollsperrungen der A 7

Quickborn/Schuby - Zwei brennende Lastwagen haben in der Nacht zu gestern den Verkehr auf der Autobahn 7 zwischen Hamburg und Flensburg weitgehend zum Erliegen gebracht. Nach Angaben der Polizei kam es am Abend zwischen den Anschlussstellen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sowie zwischen den Anschlussstellen Tarp und Schuby (beides Kreis Schleswig-Flensburg) zu stundenlangen Vollsperrungen.

Bei Schuby wurde der Autobahnabschnitt für die Bergungsarbeiten mehr als sieben Stunden lang gesperrt. Bei Quickborn gab es nach etwa fünf Stunden Stillstand Richtung Süden um 1 Uhr nachts wieder freie Fahrt. Dagegen musste die Fahrbahn Richtung Norden gestern noch teilweise erneuert werden. Erst kurz nach 15 Uhr konnte auch diese Strecke wieder freigegeben werden, teilte die Polizei mit.

Flüchtiger Fahrer lässt lebensgefährlich Verletzten Beifahrer zurück

Bei Quickborn war am Abend ein dänischer Autotransporter kurz nach 20 Uhr in Flammen aufgegangen. Der mit Neuwagen beladene Lastwagen war vermutlich wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte gemäß Mitteilung der Polizei komplett aus und beschädigte den rechten Fahrstreifen.

Bei Schuby fuhr ein Autofahrer gegen 19 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Dabei wurden ein 22-jähriger Beifahrer lebensgefährlich und ein 42-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Eine Suche mit Polizeihunden und Suchhunden einer Rettungsstaffel sowie einer Wärmebilddrohne blieb zunächst ohne Erfolg. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen überhöhte Geschwindigkeit. J dpa